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某个扩展流程图的 App Connect 混合/UI 插图
概述

根据最适合企业的部署选项，获得灵活定价，更快地集成应用程序和数据。
定价选项
IBM App Connect SaaS 与软件的比较 App Connect Enterprise as a Service Flow Runs 版本

以完全托管的多租户服务形式来使用集成服务。

使用此计划，将根据您在 App Connect Enterprise as a Service 中调用集成流程的次数收费。

*按年销售

 App Connect Enterprise as a Service Runtime Compute Capacity 版本

以完全托管的多租户服务形式来使用集成服务。

使用此计划，将根据 App Connect Enterprise as a Service 对虚拟核心处理器的使用情况，按每小时收费。

*按年销售

 企业集成软件（含 IBM 软件订阅和支持） 可根据要求提供定价*

以 ESB 或灵活的微服务形式运行集成服务，并提供灵活的部署选项。

*每年续订

在多个数据源之间实时、定时、按需同步和加载数据

统筹编排任务和流程

构建 API 和网络服务

通过事件驱动的集成响应关键业务事件

处理文件

无代码、少代码设计器工具

强大灵活的工具箱 IDE 工具

智能发现应用程序和数据连接器

协议连接器

社区连接器

安全的混合连接

转换任何格式的数据并使其序列化

开发者 AI 辅助

开发者加速器

使用本机测试套件测试和验证集成

共享、协作和复用来自 IBM Automation Explorer 社区的集成资产

用于部署、更新和监控集成的智能混合仪表板

包含访问控制的用户认证和管理

包含审计和用户跟踪功能的高级日志

高级绩效管理

多平台企业服务总线架构

多平台容器服务

混合云、多云部署

完全托管服务

  • 自动弹性调整
  • 具备多区域和跨地域故障转移的高可用性和冗余
  • 运用站点可靠性工程的云原生 DevOps
  • 自动升级和补丁
  • 监管与合规


自动化管道部署

资源单位

每年运行 10 万次流程

每年 10,000 VPC 小时

NA

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
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为提高灵活性，可将 App Connect 与其他集成功能一起使用，纳入一个完整的集成策略中，以连接分布在任何云端或本地环境中的应用程序和数据。

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脚注

* 所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。