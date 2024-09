降低成本,简化资产 全球数以千计的企业使用 IBM MQ,以确信业务数据受到保护,并确保数据能够在适当的时间可靠地到达适当的位置。 MQ Appliance 是维护工作和降低成本的最佳选择。 M2003 简介 IBM MQ Appliance 的最新版本现已面世,该方案以简便性为核心,通过数据的可用性和完整性支持业务增长。 阅读公告

查看信息图 您的企业是否受到保护,免受中断和数据丢失的影响? 阅读博客文章 下载产品简介

优势 设置简单 IBM MQ 固件预先安装在专用的受保护硬件上,确保您的团队可以快速上手。 最大限度提高性能 借助更强大的处理器能力、更快的存储以及更高的网络容量,即便面对最苛刻的高容量工作负载,也能轻松应对。 业务弹性 轻松创建高度可用、富有弹性的架构,即使在发生中断的情况下也能确保持续访问消息数据。 降低成本 通过简化资产,消除安装、修复和维护复杂的多技术栈环境所花的时间,节省硬件和维护成本。 无中断的数据洞察 借助流式队列,充分利用在整个企业中流动的任务关键型数据,无缝推动分析和 AI。 防范威胁 在高度敏感、高价值的业务数据所处的所有阶段对其进行加密,而无需编写复杂的代码或修改应用。

IBM MQ 功能 强大的消息传递 连接各种不同的系统,同时支持消息队列、事件或 PubSub 以及事务处理。 有保证的传递 与竞争对手不同,IBM MQ 绝不会丢失消息或多次传递消息。 市场领先的消息传递功能,不受位置限制 无论采取何种部署方式,也无论在何处部署,都可以享受同样的高度安全、经过检验、性能卓越的消息传递解决方案。 弹性运营 自动化的智能化工作负载均衡机制,便于企业设计可扩展的应用程序。 自由发展 提供广泛的语言、API 和消息传递协议支持(包括 AMQP)以及简单的管理工具。 全年全天候技术支持 专用 IBM MQ 团队以及大型用户社区均可为您提供帮助。

规格 RAM 256 GB RAM,16 个 16 GB DDR4 DIMM 以太网端口 1 GbE 端口:8 个

10 GbE 端口:4 个

40 GbE 端口:4 个

100 GbE 端口:2 个

1 GbE 管理以太网端口:2 个(1 个支持 IPMI) 处理器和磁盘 2 个 16 核 Intel Xeon Gold 6326 处理器。2.9 GHz QXS7,支持超线程功能

4 个 3.2 TB NVMe SSD,采用硬件控制的镜像 RAID

成功案例 杂货零售商 一家杂货零售商每天毫不费力地在全国范围内传输 5,000 万条消息。 专业公积金协会 通过审计,客户的补救操作减少了 80%,同时 IBM MQ Advanced 清除了 90% 的系统代码。

金融机构大量使用 MQ,因其性能十分出色。 Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon 阅读成功案例