主页 中间件 MQ MQ Appliance IBM MQ Appliance
安全可靠的消息传递解决方案，可实现快速且经济高效的整合
浏览产品文档
两人在数据中心工作
降低成本，简化资产

全球数以千计的企业使用 IBM MQ，以确信业务数据受到保护，并确保数据能够在适当的时间可靠地到达适当的位置。

MQ Appliance 是维护工作和降低成本的最佳选择。
下载产品简介
优势 设置简单

IBM MQ 固件预先安装在专用的受保护硬件上，确保您的团队可以快速上手。

 最大限度提高性能

借助更强大的处理器能力、更快的存储以及更高的网络容量，即便面对最苛刻的高容量工作负载，也能轻松应对。

 业务弹性

轻松创建高度可用、富有弹性的架构，即使在发生中断的情况下也能确保持续访问消息数据。

 降低成本

通过简化资产，消除安装、修复和维护复杂的多技术栈环境所花的时间，节省硬件和维护成本。

 无中断的数据洞察

借助流式队列，充分利用在整个企业中流动的任务关键型数据，无缝推动分析和 AI。

 防范威胁

在高度敏感、高价值的业务数据所处的所有阶段对其进行加密，而无需编写复杂的代码或修改应用。
IBM MQ 功能 强大的消息传递

连接各种不同的系统，同时支持消息队列、事件或 PubSub 以及事务处理。

 有保证的传递

与竞争对手不同，IBM MQ 绝不会丢失消息或多次传递消息。

 市场领先的消息传递功能，不受位置限制

无论采取何种部署方式，也无论在何处部署，都可以享受同样的高度安全、经过检验、性能卓越的消息传递解决方案。

 弹性运营

自动化的智能化工作负载均衡机制，便于企业设计可扩展的应用程序。

 自由发展

提供广泛的语言、API 和消息传递协议支持（包括 AMQP）以及简单的管理工具。

 全年全天候技术支持

专用 IBM MQ 团队以及大型用户社区均可为您提供帮助。
规格
RAM
  • 256 GB RAM，16 个 16 GB DDR4 DIMM
以太网端口
  • 1 GbE 端口：8 个
  • 10 GbE 端口：4 个
  • 40 GbE 端口：4 个
  • 100 GbE 端口：2 个
  • 1 GbE 管理以太网端口：2 个（1 个支持 IPMI）
处理器和磁盘
  • 2 个 16 核 Intel Xeon Gold 6326 处理器。2.9 GHz QXS7，支持超线程功能
  • 4 个 3.2 TB NVMe SSD，采用硬件控制的镜像 RAID
成功案例 杂货零售商

一家杂货零售商每天毫不费力地在全国范围内传输 5,000 万条消息。

 专业公积金协会

通过审计，客户的补救操作减少了 80%，同时 IBM MQ Advanced 清除了 90% 的系统代码。
金融机构大量使用 MQ，因其性能十分出色。 Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon 阅读成功案例
其他 IBM MQ 部署选项
IBM MQ on Cloud

跨云部署 IBM MQ，打造通用消息传递主干网络。

 了解更多信息
IBM MQ Advanced

获取 IBM MQ 核心功能，外加文件传输和端到端消息数据加密功能。

 了解更多信息
IBM MQ for z/OS®

使用专为 IBM z/OS 设计的定制代码在大型机上传输数据。

 了解更多信息
IBM MQ

将高度安全的消息传递解决方案用于云端、移动设备、IoT 和本地部署环境。

 了解更多信息
后续步骤

联系顾问，针对企业的业务需求获取配置 IBM MQ Appliance 的协助。

 阅读产品简介
更多探索方式 产品文档 资源 社区