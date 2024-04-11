全球数以千计的企业使用 IBM MQ，以确信业务数据受到保护，并确保数据能够在适当的时间可靠地到达适当的位置。
MQ Appliance 是维护工作和降低成本的最佳选择。
IBM MQ 固件预先安装在专用的受保护硬件上，确保您的团队可以快速上手。
借助更强大的处理器能力、更快的存储以及更高的网络容量，即便面对最苛刻的高容量工作负载，也能轻松应对。
轻松创建高度可用、富有弹性的架构，即使在发生中断的情况下也能确保持续访问消息数据。
通过简化资产，消除安装、修复和维护复杂的多技术栈环境所花的时间，节省硬件和维护成本。
借助流式队列，充分利用在整个企业中流动的任务关键型数据，无缝推动分析和 AI。
在高度敏感、高价值的业务数据所处的所有阶段对其进行加密，而无需编写复杂的代码或修改应用。
连接各种不同的系统，同时支持消息队列、事件或 PubSub 以及事务处理。
与竞争对手不同，IBM MQ 绝不会丢失消息或多次传递消息。
无论采取何种部署方式，也无论在何处部署，都可以享受同样的高度安全、经过检验、性能卓越的消息传递解决方案。
自动化的智能化工作负载均衡机制，便于企业设计可扩展的应用程序。
提供广泛的语言、API 和消息传递协议支持（包括 AMQP）以及简单的管理工具。
专用 IBM MQ 团队以及大型用户社区均可为您提供帮助。
一家杂货零售商每天毫不费力地在全国范围内传输 5,000 万条消息。
通过审计，客户的补救操作减少了 80%，同时 IBM MQ Advanced 清除了 90% 的系统代码。