主页 IT 自动化 Event Automation 借助 IBM Event Automation 进行事件处理
利用低代码简化 Apache Flink：为实施 Kafka 协议的任何事物构建并即时测试流处理流程。
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Events Advisor 应用程序插图
实时定义和检测业务场景

使用 Apache Flink 处理事件流，可以将原始数据转化为相关的可操作洞察。但是，找到具有合适技能的合适人选是一项挑战。如果您能够让更多没有高度专业化技能的人处理实时事件，那会怎样？

IBM® Event Automation 推出了可扩展的低代码事件流处理平台，可帮助您实现自动化，并实时处理数据。该平台还支持您筛选、聚合、转换和联接事件流，并在每个步骤中提供帮助和验证。同样，它还能够降低技能障碍，支持业务用户和 IT 用户定义业务场景，并检测障碍何时出现并实时响应。事件处理适用于任何 Kafka 实施，也适用于任何其他实施 Kafka 协议的事件代理程序。

 

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优势 将原始数据转化为相关事件

将不同事件之间的点连接起来，并实时应对新的趋势、威胁和机遇。IBM Event Automation 支持您将事件置于上下文中，并获得所需的洞察，来避免出现为时已晚的情况。

 全面赋能用户

处理事件，以实现实时智能，并消除技术瓶颈。IBM Event Automation 可支持所有团队的用户通过 Apache Flink 的拖放式低代码界面轻松处理事件。

 快速试验和迭代

通过平台的实验和实践功能，增强对扩展事件驱动计划的信心。IBM Event Automation 有助于快速测试新想法、扩展到新用例并加速实现价值。
事件处理的工作原理
使用低代码创作画布 可视化编辑器支持通过对源应用一系列操作来轻松处理事件。这有助于快速且高效地定义需要检测和响应的方案。教程和上下文帮助可支持任何团队成员轻松上手并开始创作。
在协助下进行处理操作 该系统支持组合和联接来自多个事件源的事件，并进行过滤以便从流中删除不相关的事件。同样，它支持聚合事件来汇总不同时间窗口内的值，并转换事件以执行计算，来利用事件中的字段获取新信息。
测试您的流程并立即查看结果 IBM Event Automation 支持用户针对历史事件进行回测。如果某些内容看起来不对劲，您可以快速迭代内容、进行编辑并重新运行流程。之后，您可以立即检查结果，以评估它们是否符合您的目标。
自动化和行动（Slack 通知、自动化软件等） 事件自动化可使用您构建的事件流来触发自动化操作、提供业务仪表板，并向整个组织内的系统或关联的利益相关者发送通知。IBM App Connect 等自动化工具可使用 IBM Event Automation 中的事件触发器，根据指定的业务规则制定决策。
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