使用 Apache Flink 处理事件流，可以将原始数据转化为相关的可操作洞察。但是，找到具有合适技能的合适人选是一项挑战。如果您能够让更多没有高度专业化技能的人处理实时事件，那会怎样？

IBM® Event Automation 推出了可扩展的低代码事件流处理平台，可帮助您实现自动化，并实时处理数据。该平台还支持您筛选、聚合、转换和联接事件流，并在每个步骤中提供帮助和验证。同样，它还能够降低技能障碍，支持业务用户和 IT 用户定义业务场景，并检测障碍何时出现并实时响应。事件处理适用于任何 Kafka 实施，也适用于任何其他实施 Kafka 协议的事件代理程序。