使用 Apache Flink 处理事件流，可以将原始数据转化为相关的可操作洞察。但是，找到具有合适技能的合适人选是一项挑战。如果您能够让更多没有高度专业化技能的人处理实时事件，那会怎样？
IBM® Event Automation 推出了可扩展的低代码事件流处理平台，可帮助您实现自动化，并实时处理数据。该平台还支持您筛选、聚合、转换和联接事件流，并在每个步骤中提供帮助和验证。同样，它还能够降低技能障碍，支持业务用户和 IT 用户定义业务场景，并检测障碍何时出现并实时响应。事件处理适用于任何 Kafka 实施，也适用于任何其他实施 Kafka 协议的事件代理程序。
将不同事件之间的点连接起来，并实时应对新的趋势、威胁和机遇。IBM Event Automation 支持您将事件置于上下文中，并获得所需的洞察，来避免出现为时已晚的情况。
处理事件，以实现实时智能，并消除技术瓶颈。IBM Event Automation 可支持所有团队的用户通过 Apache Flink 的拖放式低代码界面轻松处理事件。
通过平台的实验和实践功能，增强对扩展事件驱动计划的信心。IBM Event Automation 有助于快速测试新想法、扩展到新用例并加速实现价值。