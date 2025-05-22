使用 IBM Cloud Pak for Integration 16.1.2 构建整合敏捷性

2025 年 5 月 22 日
我们很高兴地宣布推出 IBM Cloud Pak for Integration 16.1.2。借助新的统一管理功能，您现在可以更好地了解和控制您的整合和业务。
整合是业务的核心。每条消息、每条 API 调用和转型对于实现业务价值、客户满意度和数据的有效使用都至关重要。而且，您的业务不太可能局限于单个位置，无论是物理位置还是虚拟位置。
IBM Cloud Pak for Integration 包含平台用户界面，作为创建、连接、部署和管理整合的强大但简单的工具。它通过单一窗口提供可见性和控制。到目前为止，该视图和控制仅限于每个窗口的单个 OpenShift 簇。
不过，在最新版本中，用户现在可以在平台用户界面中定义“实例位置”字段，该字段与每个 OpenShift 簇中部署的新位置智能体相结合。总之，这使得单个平台用户界面实例不仅可以显示本地簇中的整合，还可以显示部署整合的任何 OpenShift 簇中的整合。
除了能够看到部署了哪些整合之外，它还显示它们的运行时状态，使个人用户能够更快、更轻松地进行操作控制。另一个主要好处是能够通过点击本地簇从单个窗口管理集成，让您可以轻松控制任何 OpenShift 簇中的任何集成。
IBM Cloud Pak for Integration 经过构建和优化，可以在 Red Hat OpenShift 中部署和运行整合。Cloud Pak for Integration 还提供灵活的许可证，使客户有权在任何支持的平台上部署任何包含的整合产品。
所有整合产品（IBM MQ、IBM App Connect、IBM API Connect、IBM DataPower Virtual Gateway、IBM Event Streams 和 IBM Event Endpoint Management）都包含用于在任何 CNCF Kubernetes 平台上部署的容器映像。这允许企业在非 OpenShift Kubernetes 中使用 Cloud Pak for Integration 许可证部署 IBM 集成。
新版本的 Cloud Pak for Integration 增加了对在 Azure Kubernetes Service (AKS) 上部署用户界面的支持。对于选择在 AKS 上部署整合的客户，他们现在可以利用用户界面来部署、查看和管理这些整合。
借助所有容器原生和操作人员部署的整合，IBM Cloud Pak for Integration 的用户可以利用多种整合组件，为所需的任何单个或一组整合自动创建、配置和构建部署对象，从而将数天或数周的时间缩短到几分钟。
Cloud Pak for Integration 的新版本通过直接从自动化资产库将整合资产方向添加到整合组件的图形画布中，进一步提升了 DevOps 体验。直接在整合组件中重复使用资产和模板将使创建、配置和部署更快速、更简单。符合关键定义策略的企业标记为“批准资产”的资产的部署将在运行时强制执行。
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