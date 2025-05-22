使用 IBM Cloud Pak for Integration 16.1.2 构建整合敏捷性

整合是业务的核心。每条消息、每条 API 调用和转型对于实现业务价值、客户满意度和数据的有效使用都至关重要。而且，您的业务不太可能局限于单个位置，无论是物理位置还是虚拟位置。

IBM Cloud Pak for Integration 包含平台用户界面，作为创建、连接、部署和管理整合的强大但简单的工具。它通过单一窗口提供可见性和控制。到目前为止，该视图和控制仅限于每个窗口的单个 OpenShift 簇。

不过，在最新版本中，用户现在可以在平台用户界面中定义“实例位置”字段，该字段与每个 OpenShift 簇中部署的新位置智能体相结合。总之，这使得单个平台用户界面实例不仅可以显示本地簇中的整合，还可以显示部署整合的任何 OpenShift 簇中的整合。

除了能够看到部署了哪些整合之外，它还显示它们的运行时状态，使个人用户能够更快、更轻松地进行操作控制。另一个主要好处是能够通过点击本地簇从单个窗口管理集成，让您可以轻松控制任何 OpenShift 簇中的任何集成。