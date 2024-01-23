McGraw 和他的团队与IBM Consulting™ – 金融服务认知流程再造团队会面，审查他们的企业转型目标。他们共同制定了一项策略，通过流程再造、自动化和系统整合，帮助德美利证券改进其操作工作流程基础设施。德美利证券的最终目标是提供更高效、更积极的客户和员工体验，同时减少长期技术债务和维护成本。

转型始于 2017 年，当时德美利证券将其零售成像系统重新平台化，并安装了IBM Operational Decision Manager和IBM Business Automation Workflow软件。这些产品如今作为IBM Cloud Pak® for Business Automation软件包的一部分提供，旨在帮助客户协调复杂的工作流程并实现自动化。

McGraw 及其团队首先关注几个关键流程。他解释说：“我们的第一个重大再造计划是机构资金流动流程。”过去，在机构之间转移资金涉及多次移交，会导致许多错误。IBM 认知流程再造团队使用 IBM Business Automation Workflow 软件，通过提供系统生成的、基于规则的决策以及自动现场验证来帮助消除这些问题。

“进展非常顺利，”McGraw 说。“我们的处理时间减少了大约 40%，这对于大型资源消耗型流程来说是重大提升。这是一场胜利，让我们可以说，‘嘿，如果我们按照预期使用此新工具，生产力得以重大提升。’”

在此成功的基础上，McGraw 和他的团队着手实施德美利证券开设新账户流程的自动化。IBM 软件可将多个任务整合到用户界面中并提供自动化任务路由和升级，帮助减少这些工作所需的手动操作。McGraw 报告称，这些变化使公司零售业务的新账户处理时间减少了 30%，机构部门的新账户处理时间减少了 50% 以上——从客户服务的角度来看，这两项都是重大改进。

该团队的下一个自动化和改进目标是开设新的保证金和期权交易账户的流程。这些对于德美利证券来说是盈利极为可观的产品，但它们需要大量的幕后工作。McGraw 说：“我们需要非常庞大的团队来手动完成这项工作，在不同的系统中查找账户余额和各种信息，检查所有规则以批准或拒绝新保证金和期权账户的请求。”

IBM Operations Decision Manager 软件再次带来了重大改进。新解决方案实施后，可即时处理高达 97% 的新保证金和期权请求，并可消除几乎所有的错误。

当新冠疫情爆发时，这种高效率尤其可贵。“当新冠疫情来袭时，出现了巨大的市场波动和交易量，”McGraw 说。“保证金和期权请求暴涨，真正意义上实现了飙升。如果我们没有实现流程自动化，我们就会陷入巨大的困境，因为我们将没有资源来审查和批准所有传入的请求。这将导致糟糕的服务水平或大量加班。”

相反，新的和现有的保证金和期权客户能够快速开设账户，并且客户服务依然保持一流水平。

2020 年底，德美利证券被嘉信理财公司收购，这给 McGraw 和他的团队带来了重大变化。此次合并有些方面特别有趣，就是嘉信理财对人工智能和机器学习的兴趣。事实上，McGraw 和他的团队已经在讨论将 IBM Business Automation Insights 软件添加到解决方案中，作为实现认知规则发现和规则优化（即高度监管行业中的复杂任务）的一种方式。McGraw 说：“人工智能有巨大潜力。”“我们渴望看到它能为我们做什么。”