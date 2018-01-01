主页 Consulting 重组 业务流程重组 (BPR) 服务
通过整理您的业务数据，在整个企业中创建独一无二的强大解决方案
护士和外科医生在医院的手术室查看屏幕
智能工作流程的业务流程重组

多年来，核心业务流程一直在自己的传统孤岛（大多被遗忘）中运作，而没有经过任何真正的重新思考。尽管有可能跨职能部门整合大量信息，但运营模式仍难以实现真正的变更管理和优化统一的数字愿景。

借助业务流程重组 (BPR) 功能对核心流程进行严格审视，以发现并重新设计需要改进的领域。使用智能工作流程构建新流程，提高盈利能力、消除冗余并优先考虑成本节约。

退一步说，战略专家可以分析供应链、客户体验和财务运营等领域，以便 BPR 服务专家可以嵌入新兴技术和全面改造现有流程，进而全方位提升业务运营。
优势 通过高级分析深入了解现有的业务流程改进计划。 转向数字化业务流程管理 (BPM) 运营模式。 部署业务流程自动化技术和应用程序。

功能

人才

使用 AI 解决方案改进招聘决策和人才保留制度，实现人力资源的数字化转型。

 财务

利用 AI、分析和区块链简化并加速您的财务转型。

 采购

利用 AI 解决方案转变您的供应链运营，帮助降低运营成本。

 IBM Garage

了解我们屡获殊荣的方法如何帮助您打造一流解决方案。

 风险

利用分析工具和相关指导打击犯罪，从而降低损失，帮助提高合规性。

 区块链

使用区块链将交易和信息数字化，以帮助保护数据并降低成本。
利用 IBM Garage ™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
成功案例 从线索到现金

IBM 打造了一个一体化平台，用于重塑客户和合作伙伴与我们开展业务的方式。

 Kraft Heinz

IBM 和 Kraft Heinz 创建了一种算法来分析和改进货架摆置和促销方案，应用后销售额有所增加。
订阅我们的每月时事通讯

接收我们的时事通讯，获取关于新兴趋势的深刻洞察分析。

 立即订阅 了解详情 联系我们的团队

与我们多元化的 IBM 专家团队联系，借助他们的力量完成您的下一项重大举措。

 浏览职业发展机会

加入我们的团队，与我们满怀敬业与创新精神的员工一起为工作和世界创造积极的变化。

 立即报名