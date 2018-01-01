多年来，核心业务流程一直在自己的传统孤岛（大多被遗忘）中运作，而没有经过任何真正的重新思考。尽管有可能跨职能部门整合大量信息，但运营模式仍难以实现真正的变更管理和优化统一的数字愿景。
借助业务流程重组 (BPR) 功能对核心流程进行严格审视，以发现并重新设计需要改进的领域。使用智能工作流程构建新流程，提高盈利能力、消除冗余并优先考虑成本节约。
退一步说，战略专家可以分析供应链、客户体验和财务运营等领域，以便 BPR 服务专家可以嵌入新兴技术和全面改造现有流程，进而全方位提升业务运营。
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