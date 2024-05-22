提出员工自助服务的理念。AB InBev 希望通过实施统一的全球解决方案简体其复杂的人力资源布局，以为支持员工并改善其体验，因此，选择 Workday 作为其人力资本管理 (HCM) 软件。通过与 IBM® Consulting 旗下的 IBM® Workday 咨询服务团队合作，AB InBev 修复旧版 HR 应用程序和 HCM 软件之间的集成。



由于 COVID-19 的影响，实地操作的可能性不再存在，而连接不同时区的位置也变得更加困难。两个团队需要远程创建和管理所有方法，迫使他们重新调整计划并重新组织设计会议。起初，适应新的虚拟工作方式似乎有些令人望而生畏。尽管如此，每个人在整个过程中的敏捷能力使 AB InBev 能够正常运营，即使在疫情期间也是如此。

“我们知道面对面交流会带来完全不同层次的参与度，但在新冠疫情下，我们必须在适应性上变得灵活，”AB InBev 全球总监/人力技术总监 Guilherme Isidoro 说。“我们拥有共同的目标，并成功将网络联系在一起。”

IBM® Consulting 成功应对了与六个不同地理区域和碎片化的旧版应用程序合作的挑战，完成了数据捕获和端到端测试，并实现了 100% 的通过率。

有了 Workday，新的现代化系统已成为员工处理更多职业相关流程的一站式平台，比如寻找职位、查看组织结构图以及与不同空间的同事联系。该系统还提供了一个记录个人目标和接收反馈的地方。对于管理者来说，Workday 已成为他们为自己和团队做事的通用场所。他们可以查看团队成员的薪酬、能力评估和职业愿望。这种新的视角使管理者能够进一步了解员工并与员工建立联系，这是他们以前无法做到的。

过去是一个多系统工具，数据杂乱无章，而现在已经成为一个真实可靠的单一可信信息源，这使得 AB InBev 能运用分析来支持各种举措，比如在地方范围内检查员工流失率。Workday 为 AB InBev 提供一条简化路径来管理和分析数据，最终帮助公司实现目标，并改善整个组织的 HR 流程。

“到目前为止，我们所做的是采用一种标准方式运行单个系统，使我们能够自由访问数据，以便继续我们的数据分析之旅，“Isidoro 补充道。“此外，通过采用相同的流程、系统以及数据分析学习，我们开始为员工提供更好的体验。”