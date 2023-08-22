主页 Consulting 应用程序 混合云应用程序管理服务
了解有远见的 IT 领导者如何使用 AI 和自动化技术来自主管理 IT
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两名穿戴着安全装备的煤矿工人使用移动平板电脑进行咨询
概述

IBM Consulting 可为客户提供优质创新的混合云管理服务，并运用其技术为客户实现业务目标并加快上云之旅，从而能释放客户技术投资资产中所蕴含的全部潜力。

 参与我们的应用程序开发和管理评估

在 2022 年 HFS Horizons 云原生转型报告中，IBM 被评为 Horizon 3 云原生转型服务领导者。
IBM 推出 watsonx 生成式 AI 功能，加速大型机应用程序现代化进程。
功能 定制和数据托管服务

运用智能自动化、自我复原、DevSecOps、平台工程和 SRE 等功能，降低总体拥有成本以及应用程序和数据维护费用，并在云端管理定制应用程序。

 阅读电子书 企业应用程序管理服务

IBM Consulting 充分利用我们在自动化、挖掘、Finops 和 Garage 方面经验证的功能，以及我们的顶级合作伙伴地位，帮助客户高效管理其企业应用程序。

 平台服务

IBM Consulting 为客户提供专业服务，助力提升安全性、效率和可见性，例如 DevSecOps、自动化、质量工程、平台工程和服务管理。

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利用 IBM Garage ™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
用例 持续进行云现代化改造

作为 AWS Cloud、Microsoft Azure、Google Cloud 和 IBM Cloud 的顶级合作伙伴，我们可帮助企业将各种应用程序迁移至所选平台，并在其中构建和管理相关应用程序。

 降低运营成本

我们的管理服务通过部署数据集成、人工智能 (AI) 和高级自动化等功能，可帮助降低成本，实施智能化业务流程，提高运营效率。

 增强可见性、安全性和弹性

我们的集成多云管理平台提供一站式视图，帮助您在混合环境中获得端到端的可视化管理，从而能够更好地控制业务流程。
CLS 团队和 IBM 团队携手克服重重困难，合作得非常紧密，双方都表现得非常敬业。 Ritesh Gadhiya Head of Settlement Applications CLS 阅读 CLS 案例
战略合作伙伴关系 在 IBM Cloud 上管理应用程序

在 IBM Cloud 上管理应用程序，利用 IBM Cloud Satellite 在各种环境中协调一致地部署和运行应用程序。

 了解有关 IBM Cloud 的更多信息 Adobe 云服务

在所选环境中灵活托管、存取和利用客户数据。

 浏览 Adobe 云服务 Amazon Web Services 云服务

古董店老板在店内与顾客交谈。

 深入了解我们的 AWS 功能 通过 Azure 大规模扩展业务

安全、从容、快速地实现混合云转型，迁移至 Microsoft Azure。

 深入了解我们的 Microsoft 功能 SAP 云托管服务

利用面向 SAP 应用程序的云托管服务降低成本，提高敏捷性。

 深入了解我们的 SAP 云服务 创新 Oracle Cloud 服务

面向 Oracle 的优化托管服务，通过自动化实现创新。

 深入了解 Oracle Cloud 服务

洞察

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混合云和数字化转型如何在充满风险的行业中构建弹性 阅读报告
掌控混合云

了解在混合云部署中实现价值的五大常见挑战。

 优化企业的数字化转型

尝试使用全新的 IBM Consulting Cloud Accelerator 可推动快速规划和低接触执行，并获得可预测的结果。

 深云替代方法

突破传统云基础架构的局限如何帮助企业将业务值提升至全新水平。

 专家团队简介

Egle Menezes

Egle 是高级合伙人和全球定制数据托管服务负责人，她在技术、咨询服务和领导复杂项目方面的领导能力得到了广泛认可。

 Joseph Msays

Joseph 是 IBM 企业云应用程序服务部门的全球执行合伙人，帮助客户管理整个应用程序生命周期，同时释放价值并重塑企业。

 Luiggi Masello

Luiggi 是 IBM 定制 AMS 和数据托管服务的高级合伙人和全球负责人，帮助客户实现业务成果驱动的数字、云端和应用程序产品服务组合转型。
相关解决方案 混合云战略与架构

我们与您合作，确定正确的云战略、运营模式、路线图和生态系统合作关系，将我们深厚的行业专业知识与技术洞察有效结合。

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采用云原生构建战略，以更低的成本加速创新、缩短产品上市时间，并通过开放安全的混合多云平台积极推动营收增长。

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我们的应用现代化方法由 Red Hat 提供支持，可帮助您实现应用现代化，无缝迁移至安全敏捷、经济高效的云环境。

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