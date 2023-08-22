IBM Consulting 可为客户提供优质创新的混合云管理服务，并运用其技术为客户实现业务目标并加快上云之旅，从而能释放客户技术投资资产中所蕴含的全部潜力。
在 2022 年 HFS Horizons 云原生转型报告中，IBM 被评为 Horizon 3 云原生转型服务领导者。
运用智能自动化、自我复原、DevSecOps、平台工程和 SRE 等功能，降低总体拥有成本以及应用程序和数据维护费用，并在云端管理定制应用程序。
IBM Consulting 充分利用我们在自动化、挖掘、Finops 和 Garage 方面经验证的功能，以及我们的顶级合作伙伴地位，帮助客户高效管理其企业应用程序。
IBM Consulting 为客户提供专业服务，助力提升安全性、效率和可见性，例如 DevSecOps、自动化、质量工程、平台工程和服务管理。
作为 AWS Cloud、Microsoft Azure、Google Cloud 和 IBM Cloud 的顶级合作伙伴，我们可帮助企业将各种应用程序迁移至所选平台，并在其中构建和管理相关应用程序。
我们的管理服务通过部署数据集成、人工智能 (AI) 和高级自动化等功能，可帮助降低成本，实施智能化业务流程，提高运营效率。
我们的集成多云管理平台提供一站式视图，帮助您在混合环境中获得端到端的可视化管理，从而能够更好地控制业务流程。
在 IBM Cloud 上管理应用程序，利用 IBM Cloud Satellite 在各种环境中协调一致地部署和运行应用程序。
在所选环境中灵活托管、存取和利用客户数据。
古董店老板在店内与顾客交谈。
安全、从容、快速地实现混合云转型，迁移至 Microsoft Azure。
利用面向 SAP 应用程序的云托管服务降低成本，提高敏捷性。
面向 Oracle 的优化托管服务，通过自动化实现创新。
我们与您合作，确定正确的云战略、运营模式、路线图和生态系统合作关系，将我们深厚的行业专业知识与技术洞察有效结合。
采用云原生构建战略，以更低的成本加速创新、缩短产品上市时间，并通过开放安全的混合多云平台积极推动营收增长。
我们的应用现代化方法由 Red Hat 提供支持，可帮助您实现应用现代化，无缝迁移至安全敏捷、经济高效的云环境。
该 Accelerator 平台专为帮助企业加速采用云技术而设计，并提供一致且可预测的成果，以便他们能够把握转型方向。
了解 IBM 和 Red Hat 如何提高生产力、降低成本并改善业务成果。