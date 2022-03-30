IBM Consulting 是业界最大的 Red Hat 实施者，也是 Red Hat 排名第一的全球系统集成商。IBM Consulting 通过我们开放的合作伙伴生态系统，帮助客户推进数字化转型，构建开放、安全的混合云架构，跨环境编排关键应用程序并优化关键工作流程和业务流程。
从构思到实施再到管理，IBM Consulting 和 Red Hat 可以使混合云成为业务增长和创新的基础。
如果组织能够打破障碍，混合云可以推动业务转型并简化 IT 环境
是大多数情况下可实现的开发速度提升倍数，每个新应用程序可节省 12-24 周的人工成本1
资源消耗和许可成本降低达 50%，IT 管理成本降低达 60%1
安全成本降低达 66%，计划外停机时间减少达 30%1
无论您的云之旅处于哪个阶段，都可以在开放的多云环境中提升敏捷性和灵活性。
使用 Kubernetes 实现应用程序部署、扩展和管理的自动化。
利用可抵御威胁并降低业务风险的高度安全功能，帮助防止数据泄露。
IBM Consulting 正在帮助 IT 和业务主管以风险最小和优化的方式一次成功地开启云之旅，确保目标状态具有足够的可扩展性和灵活性，以支持不断变化的业务需求。
IBM Consulting 可以帮助客户集成云环境，以便他们能够更快地创新并从投资中获得更多价值，同时为员工提供改进的可管理性，为客户提供新产品和服务。
IBM Consulting 帮助客户实现应用程序交付和运营自动化，以支持新的数字和认知功能，跨流程、人才、技术和数据进行创新，推动整个组织以有意义的方式使用自动化，并创建智能工作流程。
IBM Consulting 和 Red Hat 可以帮助统一平台，提供操作一致性，同时提高有效性和效率，让开发人员和运营团队能够在应用程序的构建、打包、部署和管理方式方面实现通用性。
两家公司合作一年多，将 Boots 的基础架构和旧版程序迁移到 IBM Cloud®，并使用 IBM Cloud 容器平台上的 Red Hat® OpenShift® 来构建、复制和测试数字环境。
IBM Consulting 正在与 Discover Financial Services 合作，帮助这家领先的数字银行和支付公司加强数字化转型，使用 Red Hat OpenShift 将其应用程序和现有系统迁移到混合云架构。
壳牌公司的目标是到 2050 年成为一家净零排放能源企业，因此，它与 IBM Consulting 合作，在 IBM Cloud 和 Red Hat OpenShift 上构建了一个数字平台，通过采矿业的卓越运营、安全性和可持续性实现脱碳。
金融服务组织正在通过使用 IBM 和 Red Hat 解决方案来推动业务成果。
在这份 2020 年第三季度 Forrester Wave 报告中，IBM 和 Red Hat 提供了领先的现代化平台。
审视 IBM Garage™ 实现的成本节约、业务优势和结构化创新。