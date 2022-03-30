IBM Consulting 是业界最大的 Red Hat 实施者，也是 Red Hat 排名第一的全球系统集成商。IBM Consulting 通过我们开放的合作伙伴生态系统，帮助客户推进数字化转型，构建开放、安全的混合云架构，跨环境编排关键应用程序并优化关键工作流程和业务流程。

从构思到实施再到管理，IBM Consulting 和 Red Hat 可以使混合云成为业务增长和创新的基础。