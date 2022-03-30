主页 Consulting Red Hat IBM Consulting 和 Red Hat
实现业务转型，在任何云、本地或边缘之间保持一致性、安全性和可扩展性
Elevance Health 实现理赔平台现代化 (16:20) Shell 和 IBM 推出 OREN 以帮助采矿业脱碳
戴红帽子的人在创意技术办公空间的电脑上工作
概述

IBM Consulting 是业界最大的 Red Hat 实施者，也是 Red Hat 排名第一的全球系统集成商。IBM Consulting 通过我们开放的合作伙伴生态系统，帮助客户推进数字化转型，构建开放、安全的混合云架构，跨环境编排关键应用程序并优化关键工作流程和业务流程。

从构思到实施再到管理，IBM Consulting 和 Red Hat 可以使混合云成为业务增长和创新的基础。

  • 节省成本：运营费用减少达 30%
  • 开发速度更快：与传统方法相比，上市时间可缩短达 50%
  • 加快混合云的实施：迁移和现代化速度可加快达 25%
  • 宣扬敏捷性和持续学习的文化：通过持续反馈和价值实现，采用率提高了 40%

如果组织能够打破障碍，混合云可以推动业务转型并简化 IT 环境
IBM 是 2023 年波士顿 Red Hat 峰会的白金赞助商。
优势 2-3 倍

是大多数情况下可实现的开发速度提升倍数，每个新应用程序可节省 12-24 周的人工成本1

 报告速度提升

资源消耗和许可成本降低达 50%，IT 管理成本降低达 60%1

 66%

安全成本降低达 66%，计划外停机时间减少达 30%1
功能 公开

无论您的云之旅处于哪个阶段，都可以在开放的多云环境中提升敏捷性和灵活性。

 便携式

使用 Kubernetes 实现应用程序部署、扩展和管理的自动化。

 安全

利用可抵御威胁并降低业务风险的高度安全功能，帮助防止数据泄露。
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
用例 应用现代化和转型

IBM Consulting 正在帮助 IT 和业务主管以风险最小和优化的方式一次成功地开启云之旅，确保目标状态具有足够的可扩展性和灵活性，以支持不断变化的业务需求。

 混合多云支持

IBM Consulting 可以帮助客户集成云环境，以便他们能够更快地创新并从投资中获得更多价值，同时为员工提供改进的可管理性，为客户提供新产品和服务。

 IT DevSecOps 自动化

IBM Consulting 帮助客户实现应用程序交付和运营自动化，以支持新的数字和认知功能，跨流程、人才、技术和数据进行创新，推动整个组织以有意义的方式使用自动化，并创建智能工作流程。

 平台简化

IBM Consulting 和 Red Hat 可以帮助统一平台，提供操作一致性，同时提高有效性和效率，让开发人员和运营团队能够在应用程序的构建、打包、部署和管理方式方面实现通用性。
成功案例 Boots UK 在 IBM Consulting 的帮助下实现了显著增长

两家公司合作一年多，将 Boots 的基础架构和旧版程序迁移到 IBM Cloud®，并使用 IBM Cloud 容器平台上的 Red Hat® OpenShift® 来构建、复制和测试数字环境。

 IBM Consulting 帮助 Discover 迁移到混合云平台

IBM Consulting 正在与 Discover Financial Services 合作，帮助这家领先的数字银行和支付公司加强数字化转型，使用 Red Hat OpenShift 将其应用程序和现有系统迁移到混合云架构。

 Shell 和 IBM 推出 OREN 以帮助采矿业脱碳

壳牌公司的目标是到 2050 年成为一家净零排放能源企业，因此，它与 IBM Consulting 合作，在 IBM Cloud 和 Red Hat OpenShift 上构建了一个数字平台，通过采矿业的卓越运营、安全性和可持续性实现脱碳。

洞察

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一项针对 14 家组织及其使用 Red Hat OpenShift 的研究发现，这些组织均实现了巨大的价值 了解更多信息
Forrester 关于 IBM 和 Red Hat 业务影响的 TEI 研究

金融服务组织正在通过使用 IBM 和 Red Hat 解决方案来推动业务成果。

 Forrester Wave：多云容器开发平台

在这份 2020 年第三季度 Forrester Wave 报告中，IBM 和 Red Hat 提供了领先的现代化平台。

 Forrester 关于 IBM Garage 的 Total Economic Impact™ 调研

审视 IBM Garage™ 实现的成本节约、业务优势和结构化创新。
相关解决方案 云战略咨询服务

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脚注

1《IBM Services 和 Red Hat 的总体经济影响》，IBM 委托 Forrester 开展的一项研究，2020 年 11 月