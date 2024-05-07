当新冠疫情开始流行时，航空旅行停滞了。对于世界上历史最悠久的航空公司之一 Delta Air Lines 来说，有两件事变得清晰起来。第一，航空公司需要应对当时的经济现实。第二，一旦疫情结束，就需要迅速推出新的优质客户体验。

这两个方向都需要超过 90,000 名一线员工的支持。他们都需要不同的工具和见解，才能为 Delta 的尊贵客户提供更多帮助。要实现这一目标，就必须进行转型，以更快、更安全、更可靠和可扩展的方式提供技术解决方案。