当新冠疫情开始流行时，航空旅行停滞了。对于世界上历史最悠久的航空公司之一 Delta Air Lines 来说，有两件事变得清晰起来。第一，航空公司需要应对当时的经济现实。第二，一旦疫情结束，就需要迅速推出新的优质客户体验。
这两个方向都需要超过 90,000 名一线员工的支持。他们都需要不同的工具和见解，才能为 Delta 的尊贵客户提供更多帮助。要实现这一目标，就必须进行转型，以更快、更安全、更可靠和可扩展的方式提供技术解决方案。
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为了共同推动这一进程，Delta 求助于 IBM。运用 IBM Garage™ 方法的 IBM Consulting™ 专家与 Delta 并肩携手规划迁移，将航空公司的大部分分布式工作负载迁移到混合云。由此，Delta 的云迁移计划正式启动。
将数百个工作负载迁移到云端只是一个开始。通过使用基于 Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) 构建的开放式混合云架构，实现运营现代化，现在，Delta 可以在任何地方进行部署，并采用一致的、基于标准的方法实现跨云开发、安全性和运营。这将是为更大规模和更个性化的客户体验扫清障碍的关键。
Delta 的云迁移仍在进行中 - 数百个应用程序已迁移到云中，许多团队成员正在 IBM 的帮助下采用新的敏捷工作方式。Delta 及其客户已经收获了一些回报。例如通过 ROSA 在云基础上构建，使 Delta 能够快速在 680 多架飞机上推出免费的机上 Wi-Fi，并开始在机上提供更加个性化的服务。
展望未来，Delta 的云转型计划旨在将员工参与度、生产率、上市速度和成本效率提高 25%-30%。有了 IBM 团队的帮助，Delta 将打下坚实的基础，使其在继续提供其知名的一流客户体验和卓越运营服务的同时，还能经受住行业动荡起伏的考验。
Delta（ibm.com 外部链接）总部位于佐治亚州亚特兰大，是一家全球领先的航空公司。Delta 拥有 90,000 多名员工，每天有 4,000 多架航班飞往六大洲 280 多个目的地，提供世界一流的客户体验。
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美国出品。2024 年 1 月。
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