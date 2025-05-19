混合云解决方案

管理混合云环境，根据需要随时随地运行工作负载。
IDC 信息图：适用于 AI 的耐久性混合云 (PDF)
一个圆圈的渲染图，其中有紫色和粉色圆圈，下面有与多个聊天框相连的一个正方形。

优化 IT，最大限度提高投资回报率

采用一款开放、安全且经济高效的高性能混合云平台，处理您的工作量，并从数据和 AI 中获得更多收益。深入了解我们合作伙伴的技术、专业知识和生态系统，充分利用您选择的云和本地环境。

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混合云解决方案

利用 AI 助力应用程序现代化和迁移

对旧版本应用程序进行现代化和容器化改造，并加快混合云环境实现价值的时间。

 深入了解应用程序现代化服务
充分利用 AI 就绪型基础设施

服务器、存储和软件的设计，具有弹性、安全性和高性能，旨在运行任务关键型应用程序。

 深入了解 AI 基础设施解决方案
支持开放式混合云，随时随地运行 AI

以平台为中心，扩展您的 AI 投资规模，并确保安全性和一致性。

 深入了解 Red Hat 服务
充分利用 Linux 的全部功能

在 IBM 服务器上运行 Linux，将业务关键型工作负载的可靠性、安全性与可扩展性提升至全新水平。

 深入了解 IBM 系统上的 Linux

混合云产品

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

使用以开发人员为中心的工具在本机 Red Hat OpenShift 上部署和保护企业工作负载，以运行高度可用的应用程序。

 Watsonx Code Assistant for Z

以比当今替代品更低的成本和风险加速大型机应用程序现代化。

 适用于 IBM Z 的混合云

借助先进的 AI 技术，在关键领域启用混合云

 IBM Power Virtual Server

在各种云端和本地环境中无缝迁移和管理工作负载。

成功案例

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将球迷参与度推向新的高度

大师的课程可以帮助企业创造新价值。

 

 阅读成功案例
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生成式 AI 重塑内容面貌

IBM® watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 技术预览版生成了超过一半的运行手册内容。

 阅读成功案例
Water Corporation logo
促进规划，减少风险

Water Corporation 在 IBM Consulting 的帮助下对其任务关键型 SAP 架构进行现代化改造，并将其迁移到云端。

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UMB logo with border
加速数字化

IT 服务公司 UMB 通过扩展其超云解决方案，专注于实现增长。

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混合云资源

IBV 报告：技术大重置

深入了解混合设计如何创造商业价值。

 AI 学院：为 AI 设计并构建混合云基础设施

从传统到传奇——了解如果使用得当，现有技术将如何协助引领 AI 走向黄金时代。

最大限度提升生成式 AI 时代的混合云价值

随着生成式 AI 的重要性与日俱增，扩大 AI 影响的关键在于利用混合云来推动业务成果。

指南：从基础开始做好 AI 准备

了解如何优化您的 IT 技术，以利用 AI、自动化和分析，并克服技术债和数据安全的挑战。
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 深入了解 IBM Quantum 量子计算 创新未来

了解 IBM 的混合云研究。

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