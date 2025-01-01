适用于 IBM Z 的混合云

借助先进的 AI 技术，在关键领域启用混合云
混合云和本地云 AI 和混合云
平面插图：一名男士和一名女士在使用连接到大型机的笔记本电脑

简化混合云

当今的工作量需要采用混合云方法来管理跨本地和云环境的数据、应用程序和模型。IBM Z 为混合基础架构提供高度安全的整合和性能，使组织能够在扩展 AI 和关键应用程序的同时，优化数据和计算资源。借助 Red Hat OpenShift 和 IBM 解决方案，您可以简化运营，并专注于结果，而非 IT 复杂性。
无缝混合整合

借助 IBM Z 和 Red Hat OpenShift，统一本地、云端和边缘环境的应用程序管理，以实现一致的混合云运营。
提高安全性和合规性

使用端到端加密、量子安全算法和高度安全的 AI 模型部署来保护任务关键型工作量。
优化性能和可扩展性

通过高性能计算、智能工作量分配和自适应资源管理最大限度地提高效率。
简化运营和自动化

使用 Red Hat OpenShift 和 Ansible Automation 等开放式工具加速 AI 和软件部署，从而降低复杂性并提高灵活性。

产品

这些技术（包括搭载 Telum II 处理器的 IBM Z）可增强自动化、安全性和运营效率，让 IBM Z 成为混合云和 AI 驱动型工作量的强大基础。

 深入了解 IBM z17 深入了解 IBM Telum II 处理器
IBM watsonx Assistant for Z
将 AI 驱动的自动化引入 IBM Z 环境，在混合云环境中为 IT 运营和客户服务实现自然语言驱动的交互和智能自动化。
Linux on IBM Z
运行具备企业安全性和高性能的云原生应用程序。与 Red Hat OpenShift 和 Ansible 无缝整合，提高 AI、开发运维 (DevOps) 和混合云效率。
Red Hat OpenShift on IBM Z
提供一致的云原生平台，用于在本地、云端和边缘环境中部署和管理容器化应用程序，从而确保无缝的混合云运营。
IBM Z DevOps 产品
一套工具（包括 IBM Wazi、UrbanCode Deploy 和基于 Git 的开发管道）可实现应用程序开发的现代化，并加速混合云环境中的软件交付。

用例

大规模 AI 和机器学习

在混合环境中安全地部署 AI 模型，利用 IBM Z 上的 AI 就绪型基础架构进行训练、推理和实时分析。

 法规一致性

通过本地部署保持严格的安全和监管要求，同时利用云资源进行创新。

应用程序现代化

使用 Red Hat OpenShift 和 Kubernetes 将应用程序过渡到云原生架构，以获得更高的灵活性和性能。

 网络灾备能力

利用 IBM Z 基础架构的内置加密和安全功能，保护混合云环境中的关键工作量，从而确保业务连续性。
采取后续步骤

了解如何使用先进的 AI 技术在关键领域启用混合云。

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 深入了解安全软件 IBM Z 的高级安全功能

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 深入了解高级安全功能 IBM Z 的量子安全保障

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