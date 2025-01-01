适用于 IBM Z 的混合云

借助先进的 AI 技术，在关键领域启用混合云
当今的工作量需要采用混合云方法来管理跨本地和云环境的数据、应用程序和模型。IBM Z 为混合基础架构提供高度安全的整合和性能，使组织能够在扩展 AI 和关键应用程序的同时，优化数据和计算资源。借助 Red Hat OpenShift 和 IBM 解决方案，您可以简化运营，并专注于结果，而非 IT 复杂性。
借助 IBM Z 和 Red Hat OpenShift，统一本地、云端和边缘环境的应用程序管理，以实现一致的混合云运营。
使用端到端加密、量子安全算法和高度安全的 AI 模型部署来保护任务关键型工作量。
通过高性能计算、智能工作量分配和自适应资源管理最大限度地提高效率。
使用 Red Hat OpenShift 和 Ansible Automation 等开放式工具加速 AI 和软件部署，从而降低复杂性并提高灵活性。
这些技术（包括搭载 Telum II 处理器的 IBM Z）可增强自动化、安全性和运营效率，让 IBM Z 成为混合云和 AI 驱动型工作量的强大基础。
在混合环境中安全地部署 AI 模型，利用 IBM Z 上的 AI 就绪型基础架构进行训练、推理和实时分析。
通过本地部署保持严格的安全和监管要求，同时利用云资源进行创新。
使用 Red Hat OpenShift 和 Kubernetes 将应用程序过渡到云原生架构，以获得更高的灵活性和性能。
利用 IBM Z 基础架构的内置加密和安全功能，保护混合云环境中的关键工作量，从而确保业务连续性。
了解如何使用先进的 AI 技术在关键领域启用混合云。
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保护敏感数据免受量子计算带来的未来威胁。