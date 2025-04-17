2023 年，NOSI 参加了在开罗举行的 IBM TechXchange，在那里他们接触到 IBM watsonx Code Assistant for Z。他们同意开展一项试点计划，重点关注对其运营至关重要的两个整体 COBOL 应用程序。通过试点，NOSI 对这些应用程序有了更深入的洞察分析，确定了需要进行现代化的领域，并记录了以前没有记录的应用程序之间的整合。

借助 watsonx Code Assistant for Z 的 AI 辅助开发者工具，NOSI 实现了文档流程自动化，使其团队能够可视化应用程序流程，并更好地了解其环境。生成式 AI (gen AI) 在 watsonx Code Assistant for Z 中的应用简化了 COBOL 代码分析，并为推动现代化进程提供了切实可行的建议。这一成果证明了 IBM Z 的价值，确保 NOSI 能够继续保留该平台，并实现平台的全面现代化。

NOSI 决定在 IBM® Z 平台上进行现代化改造，以及 watsonx Code Assistant for Z 取得的成功，这也促使该组织升级到 IBM® z16 以获得高级性能，使用 IBM Storage DS8000 将存储容量扩展 30%，并采用 IBM Z Monitoring Suite 实现完整系统可观察性。这些变化确保 NOSI 避免了成本高昂的数据库迁移并优化了现有资源，同时为未来的增长和运营弹性做好准备。