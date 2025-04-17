埃及国家社会保险组织 (NOSI) 希望实现核心应用程序现代化，以满足不断增长的业务需求并确保可扩展性。该组织已与第三方服务提供商建立合作，以启动 IBM® Z 迁移工作。然而，其应用环境的复杂性和适用文档的缺失，成为了迁移进程中的巨大障碍。
迁移 NOSI 的数据库给数据完整性和运营连续性带来了巨大风险。此外，依靠外部承包商提供现代化专业技术也会造成资源紧张，并威胁到项目的时间表。NOSI 需要一种解决方案，能够简化现代化、保留其关键的数据库基础设施并支持未来的增长，同时又不会中断其业务运营。
2023 年，NOSI 参加了在开罗举行的 IBM TechXchange，在那里他们接触到 IBM watsonx Code Assistant for Z。他们同意开展一项试点计划，重点关注对其运营至关重要的两个整体 COBOL 应用程序。通过试点，NOSI 对这些应用程序有了更深入的洞察分析，确定了需要进行现代化的领域，并记录了以前没有记录的应用程序之间的整合。
借助 watsonx Code Assistant for Z 的 AI 辅助开发者工具，NOSI 实现了文档流程自动化，使其团队能够可视化应用程序流程，并更好地了解其环境。生成式 AI (gen AI) 在 watsonx Code Assistant for Z 中的应用简化了 COBOL 代码分析，并为推动现代化进程提供了切实可行的建议。这一成果证明了 IBM Z 的价值，确保 NOSI 能够继续保留该平台，并实现平台的全面现代化。
NOSI 决定在 IBM® Z 平台上进行现代化改造，以及 watsonx Code Assistant for Z 取得的成功，这也促使该组织升级到 IBM® z16 以获得高级性能，使用 IBM Storage DS8000 将存储容量扩展 30%，并采用 IBM Z Monitoring Suite 实现完整系统可观察性。这些变化确保 NOSI 避免了成本高昂的数据库迁移并优化了现有资源，同时为未来的增长和运营弹性做好准备。
2024 年，NOSI 做出扩展和利用 IBM Z 平台的战略决策。除了使用 watsonx Code Assistant for Z 之外，他们还添加了 IBM Z Monitoring Suite 以实现可观测性、 IBM® Cognos Analytics 以实现报告功能以及 IBM Storage DS8000 以增加物理存储空间。这一决策帮助 NOSI 实现了应用程序组合的现代化，以使用 watsonx Code Assistant for Z 轻松探索、记录和了解其现有的 COBOL 应用程序和集成点。此外，NOSI 能够避免将客户数据从 IBM Z 平台上移出，从而消除数据库迁移造成的问题和风险，并维持数据弹性和安全性。这些投资为 NOSI 提供了实现持续增长、运营弹性和数据驱动型决策所需的信心和工具。
国家社会保险组织 (NOSI) 是一个位于埃及的政府实体，致力于面向埃及公民管理和提供社会保险服务。NOSI 成立的目的是完善社会保障体系，负责监督各种项目（包括养老金、保险责任范围和金融福利），从而造福全国数百万公民。该组织在提高埃及劳动力和退休人员的社会及经济福祉方面，发挥着至关重要的作用。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。