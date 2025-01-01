IBM Cloud 解决方案

在 IBM Cloud 中运行企业的任务关键型工作负载

查看可部署架构
多条彩色光纤电缆
寻找适合您的解决方案

了解如何使用 IBM Cloud，以更低的成本构建可扩展的基础架构、即时部署新的应用程序以及按需扩展工作负载，在一个高度安全的平台中实现以上全部操作。
优势

在几分钟内果断采用行业解决方案。
速度控制所有应用程序，内置治理和合规性。

跨云平台和环境即代码进行管理，并为受监管的行业提供规模化。

跨集成、部署和合规性层实施和自动执行连续的最佳实践。

在单个 UI 中跟踪所有云服务和混合多云环境的安全性趋势。

降低与应用程序配置错误相关的运营成本。
我需要确保我的组织工作负载符合法规和安全性最佳实践，方法是围绕应用程序团队可以执行的操作设置护栏，持续监视安全性和合规性状况并识别违规行为，并在不中断敏捷开发流程或应用程序可用性的情况下收集审计证明。
– IBM Financial Services 客户端
能够通过几个步骤使用代码存储库部署概念验证非常了不起。这不是我见过的许多云试图攻坚的方向。这很不错，因为在某些情况下，可能需要数月的时间才能快速入门和熟悉运用概念验证，所以这样快速完成真的非常了不起。
- 咨询公司解决方案架构师
可部署架构 寻找最适合的可部署架构，帮助您加速创新、提高效率、保持安全性与合规性，同时优化成本。 DevSecOps 应用程序生命周期管理

利用一组专为持续整合、部署和合规性而设计的预定义 DevSecOps 工具链模板。

 深入了解此架构 IBM® Cloud Essential Security and Observability Services

部署核心安全和其他支持服务，以便管理您帐户中资源的安全合规性。

 深入了解此架构 Ｍaximo Application Suite

在 Red Hat Openshift 集群中部署 IBM Maximo Application Suite 实例。

 深入了解此架构 具有 VPC 着陆区的 Power Virtual Server

根据 IBM Cloud® 的最佳实践和要求，构建 IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) 产品。

 深入了解此架构 Power Virtual Server for SAP HANA

在可部署架构的 Power 基础架构上部署 SAP 系统，以优化 SAP HANA 工作负载的性能。

 深入了解此架构 VPC 着陆区上的 Red Hat OpenShift Container Platform

利用可部署架构在安全的 VPC（虚拟私有云）网络上创建 Red Hat OpenShift 工作负载集群。

 深入了解此架构 检索增强生成 (RAG) 模式

利用支持 IBM Cloud 和 watsonx 服务自动部署 RAG，将您的企业数据嵌入生成式 AI 解决方案。

 深入了解此架构 VPC 着陆区

无需额外的计算资源即可部署安全的 VPC 网络，帮助改善云基础设施。

 深入了解此架构 VPC 着陆区上的 VSI

在 VPC 着陆区部署 VSI，搭建安全的基础设施，其中包含虚拟服务器，以便在 VPC 网络上运行工作负载。

 深入了解此架构
应用程序开发

在现代技术堆栈上构建应用程序

 应用程序现代化
更新旧版业务应用程序
云迁移
获取有关将 IT 基础架构移动到云方面的帮助
云原生
构建可轻松部署到任何云的应用程序
DevOps
自动执行和增强系统构建和部署
DevOps 软件测试
连续自动测试系统
软件即服务 (SaaS) 集成
跨网络关联并集成应用程序和数据
人工智能 (AI)

在 IBM Cloud 上使用 AI 解决问题

 客户服务类 AI
将标准支持转变为卓越的客户体验
聊天机器人
构建和部署机器学习模型
数据科学
使用 Watson 构建域特定型聊天机器人
InstructLab
将定制的 AI 模型部署为服务
机器学习
使用 Watson 构建定制服务助手
Red Hat AI on IBM Cloud
在混合云环境中交付 AI 解决方案
行业

获取适合您行业的解决方案

 学术界
获取面向学生和教育工作者的资源
金融服务
使用预配置控件，管理风险和合规性
游戏
为游戏配置高性能基础架构
政府
使用预配置控件，管理安全性和合规性
医疗保健
利用云改进即时决策
零售业
满足消费者需求并推动增长
Telco
推动云上通信的未来
基础架构 (IT)

在 IBM Cloud 基础架构上构建和扩展

 备份和恢复
自动执行云备份和灾难恢复系统
云迁移
获取有关将基础架构移动到云方面的帮助
云战略
获取有关规划企业云战略方面的帮助
合规性
管理监管合规性和内部治理
机密计算
保护处于静态、传输中和使用中的数据
数据迁移
利用现代 ETL 工具将数据移动到云
专用托管
获取关键型工作负载的完全隔离和控制功能
DevOps
自动执行和增强系统构建和部署
边缘计算
管理和部署边缘计算资源
云计算
管理基础架构，而您则负责管理环境
游戏托管
在我们性能最高的服务器上托管您的游戏
GPU 计算
在 IBM Cloud 服务器上配置 NVIDIA GPU
高性能计算
在 IBM Cloud 上运行计算密集型问题
混合云管理
获取有关在现代技术堆栈上构建应用程序方面的帮助
基础架构管理
SAP
运行 SAP 工作负载并确保其安全性和可用性
安全性
保护您的公共云数据和应用程序
虚拟专用服务器
在不牺牲安全性的情况下获得最大的灵活性
VMware
将 VMware 工作负载移动到 IBM Cloud
企业云
提高应用程序的性能和可扩展性
了解更多
云服务

通过 IBM Cloud Platform 提供全方位的自助服务和托管服务

 基础架构即服务 (IaaS)
裸机服务器和虚拟服务器
平台即服务 (PaaS)
通过灵活、可扩展的云平台开发、部署、运行和管理应用程序，简化运营。在单一平台上运行容器、自动化、可部署应用程序、数据库解决方案以及安全性和可观测性服务。
无服务器计算
在完全托管的“容器运行时”中运行容器、应用程序代码或批处理作业
运营

自动执行您的业务和 IT 运营

 客户服务类 AI
使用 Watson 构建定制服务助手
业务流程管理
优化和自动执行您的业务流程
聊天机器人
使用 Watson 构建域特定型聊天机器人
决策管理
使用 Business Rules 和 AI 自动执行业务决策
文档处理
使用 AI 对文档进行分类和提取信息
企业内容管理
存储、分析和处理业务数据
集成
利用 AI 跨系统实现自动化
流程映射
对业务流程进行建模和分析
工作流程
使用基于规则的逻辑以自动执行手动工作
了解更多
组织类型

获取为您的业务量身定制的解决方案

 中端市场
适用于中小型业务的云选项
合伙人
与 IBM Cloud 合作，更好地为客户服务
初创企业
通过 IBM Global Entrepreneur Program 获得返款
