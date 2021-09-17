业务流程管理有时会与任务和项目管理相混淆，但其范围较这些相近的主题更为广泛。任务管理侧重于单项任务，而 BPM 则观察整个端到端流程。项目管理是指一次性工作范围，而 BPM 则特别关注可重复的流程。

通过持续的流程重组，组织可以简化其整体工作流程，从而提高效率并节约成本。这个概念并不新鲜；六西格玛和精益原则就是 BPM 方法的范例。

通过整合先进的分析、活动监控和决策管理功能，业务流程管理套件能够协调人员、系统、信息和材料，以实现业务成果。因此，它们在加快数字化转型战略方面特别有用。