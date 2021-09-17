根据 Gartner 的定义，业务流程管理 (BPM) 采用各种方法来发现、建模、分析、衡量、改进和优化业务战略和流程。
业务流程管理有时会与任务和项目管理相混淆，但其范围较这些相近的主题更为广泛。任务管理侧重于单项任务，而 BPM 则观察整个端到端流程。项目管理是指一次性工作范围，而 BPM 则特别关注可重复的流程。
通过持续的流程重组，组织可以简化其整体工作流程，从而提高效率并节约成本。这个概念并不新鲜；六西格玛和精益原则就是 BPM 方法的范例。
通过整合先进的分析、活动监控和决策管理功能，业务流程管理套件能够协调人员、系统、信息和材料，以实现业务成果。因此，它们在加快数字化转型战略方面特别有用。
业务流程管理主要有三种类型：以集成为中心、以人为中心和以文档为中心
一个成功的 BPM 系统首先要定义工作流中涉及的各个阶段。这有助于团队确定需要改进的领域和跟踪进展的指标。通过应用业务流程管理，组织可以改善其运营，从而取得更好的业务成果。要实现这些结果，就必须充分了解 BPM 的生命周期。以下是生命周期的五个步骤：
一个成功的 BPM 项目需要周密的计划和坦诚的沟通，但在改进了一系列活动之后，团队很快就能从中获益。
BPM 解决方案通过改进流程来提高组织价值，从而带来许多好处。其中包括：
BPM 系统有助于优化现有流程，并将更多的结构纳入新流程的开发中。它通过消除流程冗余和瓶颈来实现这一目标，从而提高效率和生产力。凭借更高的敏捷性，企业可以更快地实现预期业务成果，并且可以将多余的资源分配给其他高优先级工作。
BPM 工具套件有助于消除重复性工作，使信息更易于获取。通过消除干扰，员工能够专注于工作和客户，从而提高客户满意度。清晰的工作流程还能缩短员工入职流程中的学习曲线，提高生产力和参与度。
由于 BPM 能够更好地执行流程和实现工作流自动化，因此在将流程扩展到全球其他地区时也能很好地实现这一点。业务流程管理工具可以明确职责，确保流程的一致性，还可以提供将业务规则纳入自动化的机会，让团队更加专注于创新。
由于业务流程自动化明确定义了流程中各项任务的负责人，这就提高了整个流程的透明度和问责制。这有助于加强团队之间的交流。
BPM 提供低代码功能，消除了对开发的潜在依赖。业务用户可以快速轻松地上手使用这些工具，从而提高整个公司的流程自动化程度。
BPM 软件为流程提供了更多的结构，消除了特定工作流程中的一些低效率问题。一些成功应用的例子包括：
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