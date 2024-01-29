Melbourne Water 2013 年便开始使用 IBM® Maximo® Application Suite，已经非常熟悉。“我是维多利亚州和塔斯马尼亚州的 Maximo 用户组负责人，我们与 IBM 进行了多次讨论。”Melbourne Water 资产信息优化专家 Zoltan Kelly 说道，“很多产品功能我们都没有用过，我们投资 Maximo 平台的一大原因是它具有按需扩展的内在潜力。”

当供应商推出一款可以与 Melbourne Water 物联网平台集成的新型静态图像摄像头时，一个新计划开始成形。“我们与当地 IBM 团队定期对话，帮助我们了解各种计划的可能性。”Riding 说道，“然后我们有了这样的想法——开发一个图像识别解决方案来帮助我们改进雨水格栅检查流程。”

规划完成后，Melbourne Water 安装了静态图像摄像头来监控试验地点的情况。这些摄像头与一个包括 IBM Maximo Health、IBM Maximo Monitor 和 IBM Maximo Visual Inspection 软件的集成解决方案网络相连接。

Kelly 表示：“我们直接采用了现成的软件管理模块中的策略，没有进行任何更改。本质上，这是一个内部项目，不需要聘请外部供应商，这就是开箱即用的部署的巨大优势。”

整个图像识别系统部署在 IBM Cloud® 上。Kelly 继续说道：“本质上，我们使用的是 SaaS 监控产品，并在需要时使用 IBM Cloud 服务和组件进行扩展。我们可以轻松地借助 IBM Cloud 创建和扩展服务。我们可以从他们的产品目录中随意挑选所需产品。我们想做的所有事情，他们都能帮助我们做成。”

该解决方案第一阶段的重点是，利用试验地点的数据，分析如何检测雨水格栅堵塞。这还包括开发人工智能 (AI) 工具来识别堵塞，长远目标是实现完全自动化的 AI 解决方案。

在整个开发和部署过程中，Melbourne Water 和 IBM 密切合作，确保 Maximo 平台实现其运营目标。“每当我们有疑问时，我们都可以快速获得答案。”Riding 说道，“我们从 IBM 获得了高度的支持，这是我们在其他地方无法获得的。”