主页 资产管理 Maximo Monitor 使用 IBM Maximo Application Suite 进行远程资产监控
将数据可视化和异常检测功能结合到先进的 AI 驱动远程资产监控解决方案中，以协助您进行诊断。
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展示使用 IBM Maximo Application Suite 进行远程资产监控的图例说明
将您的监控功能提升至新的高度

借助多种不同标准中的多个数据流，数据收集可能回成为团队的一个长期难题。一个可操作扩展的完整资产监控解决方案，应该能够实现实时资产跟踪的可视化，自动统一关键资产的输入数据。

IBM® Maximo Monitor 可以帮助您利用 AI 技术实现资产监控解决方案，让您的运营技术 (OT) 和信息技术 (IT) 团队能够自信地做出决策，采取战略行动，降低运营成本。此智能物联网 (IoT) 系统有助于确保发出正确的通知，帮助进行根本原因分析，为提高运营弹性和可持续性铺平道路。
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探索 IBM® Maximo，了解 IoT 数据、分析和 AI 如何帮助简化企业的资产运营。
探索加速采用 AI 远程资产监控的 6 个理由
优势 企业级数据聚合和可视化功能

使用我们面向工业设备的预构建集成库进行资产状况洞察分析，缩短推出时间。通过消息队列遥测传输 (MQTT) 以及监控和数据采集 (SCADA) 连接器集成来自多个来源的 OT 数据。

 跨流程和站点实现扩展运营

利用标准化资产监控系统中的单个可定制仪表板和无代码小部件，实现整个企业资产利用率的当前和历史趋势数据的可视化。

 由人工智能驱动的问题和异常检测

使用先进的数据分析和 AI 快速检测异常，并使用操作历史记录中的数据来最大限度地缩短停机时间，延长资产生命周期。

 了解 IBM Global Real Estate 在如何使用 Monitor 为解决方案团队提供高级根本原因分析

访问历史数据，对故障趋势进行深入取证分析，以推进解决过程。借助可配置的下钻功能，可无缝集成到企业资产管理 (EAM) 内的现有工作流程中，从而实现更智能、更有针对性的干预。

 了解复杂资产数据

建立层次结构来分析关键绩效指标 (KPI) 并以不同粒度级别管理资产。无论是评估系统的整体运行状况，还是特定设备的性能，资产层次结构都可提供理解和管理资产所需的广度和深度。

 拓宽物联网基础

提高云部署速度并降低成本，以加快实现业务价值。通过 IoT 逐步连接和收集解决方案，再结合资产运行状况评分和预测算法，让企业能够随着时间的推移扩展资产的价值。
IBM Maximo Monitor
更智能的资产监控

借助 Maximo Monitor，资产维护和运营负责人可以将 IT 数据与现有控制系统、历史数据库、IoT 传感器和其他存储库中的运行状态数据和进程参数聚合在一起，从而提供企业范围内资产性能和状况的可见性。

此解决方案可解决不同数据源带来的挑战。实现实时数据融合，并且在企业范围内快速扩展解决方案。凭借用户友好型仪表板和高级分析，Maximo Monitor 可提供全面的资产绩效管理系统，让组织能够做出明智的决策，主动解决问题，实现数字化重塑优化，提高运营效率。借助其部署功能，可以确保跨资产组进行快速部署，让用户能够比以往更快地实现价值。

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边缘数据收集器
更加快速轻松的数据采集

资产所有者管理着大量使用不同通信协议的资产，是 Maximo Monitor 的数据源。为所有设备建立统一标准对于精简集成过程十分必要，而它需要花费大量时间和精力进行手动集成。

边缘数据收集器有一个包含设备详细信息和指标的库，用户可以使用该库选择设备制造商和设备，然后选择要跟踪的设备指标。此功能适用于 OT 设备、可编程逻辑控制器 (PLC) 和开放平台通信 (OPC) 服务器。然后，数据将无缝统一并传输到 Maximo Monitor，促进在整个资产组中快速部署资产跟踪，并帮助用户加速从系统中实现价值。
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