借助多种不同标准中的多个数据流，数据收集可能回成为团队的一个长期难题。一个可操作扩展的完整资产监控解决方案，应该能够实现实时资产跟踪的可视化，自动统一关键资产的输入数据。

IBM® Maximo Monitor 可以帮助您利用 AI 技术实现资产监控解决方案，让您的运营技术 (OT) 和信息技术 (IT) 团队能够自信地做出决策，采取战略行动，降低运营成本。此智能物联网 (IoT) 系统有助于确保发出正确的通知，帮助进行根本原因分析，为提高运营弹性和可持续性铺平道路。