借助多种不同标准中的多个数据流，数据收集可能回成为团队的一个长期难题。一个可操作扩展的完整资产监控解决方案，应该能够实现实时资产跟踪的可视化，自动统一关键资产的输入数据。
IBM® Maximo Monitor 可以帮助您利用 AI 技术实现资产监控解决方案，让您的运营技术 (OT) 和信息技术 (IT) 团队能够自信地做出决策，采取战略行动，降低运营成本。此智能物联网 (IoT) 系统有助于确保发出正确的通知，帮助进行根本原因分析，为提高运营弹性和可持续性铺平道路。
探索 IBM® Maximo，了解 IoT 数据、分析和 AI 如何帮助简化企业的资产运营。
使用我们面向工业设备的预构建集成库进行资产状况洞察分析，缩短推出时间。通过消息队列遥测传输 (MQTT) 以及监控和数据采集 (SCADA) 连接器集成来自多个来源的 OT 数据。
利用标准化资产监控系统中的单个可定制仪表板和无代码小部件，实现整个企业资产利用率的当前和历史趋势数据的可视化。
使用先进的数据分析和 AI 快速检测异常，并使用操作历史记录中的数据来最大限度地缩短停机时间，延长资产生命周期。
访问历史数据，对故障趋势进行深入取证分析，以推进解决过程。借助可配置的下钻功能，可无缝集成到企业资产管理 (EAM) 内的现有工作流程中，从而实现更智能、更有针对性的干预。
建立层次结构来分析关键绩效指标 (KPI) 并以不同粒度级别管理资产。无论是评估系统的整体运行状况，还是特定设备的性能，资产层次结构都可提供理解和管理资产所需的广度和深度。
提高云部署速度并降低成本，以加快实现业务价值。通过 IoT 逐步连接和收集解决方案，再结合资产运行状况评分和预测算法，让企业能够随着时间的推移扩展资产的价值。
借助 Maximo Monitor，资产维护和运营负责人可以将 IT 数据与现有控制系统、历史数据库、IoT 传感器和其他存储库中的运行状态数据和进程参数聚合在一起，从而提供企业范围内资产性能和状况的可见性。
此解决方案可解决不同数据源带来的挑战。实现实时数据融合，并且在企业范围内快速扩展解决方案。凭借用户友好型仪表板和高级分析，Maximo Monitor 可提供全面的资产绩效管理系统，让组织能够做出明智的决策，主动解决问题，实现数字化重塑优化，提高运营效率。借助其部署功能，可以确保跨资产组进行快速部署，让用户能够比以往更快地实现价值。