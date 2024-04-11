IBM Maximo Application Suite 是一个基于云的单一集成平台，它使用 AI、IoT 和分析来优化性能、延长资产生命周期并减少运营停机时间和成本。您可以访问可配置的 CMMS、EAM、APM 和 RCM 应用程序并简化安装和管理。使用 Maximo，您可以：

-控制复杂环境：高级分析提供更深入的洞察力，以便您可以采取最佳行动来优化资产。

- 提高复原力和可靠性： 人工智能监控有助于基于状态的维护，可在问题发生之前就加以解决。

-在任何云上部署：使用 Red Hat OpenShift 随处运行模块在本地、SaaS 或任何云上运行。



- 只需按实际使用量付费：您有权使用该套件，并可以灵活地选择和控制您的许可证容量。