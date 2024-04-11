主页 资产管理 Maximo IBM Maximo Application Suite

依托单一平台实现智能资产管理、监控、预测性维护和可靠性规划

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利用融入 AI 的市场领先技术最大限度地提高资产价值。

IBM Maximo Application Suite 是一个基于云的单一集成平台，它使用 AI、IoT 和分析来优化性能、延长资产生命周期并减少运营停机时间和成本。您可以访问可配置的 CMMS、EAM、APM 和 RCM 应用程序并简化安装和管理。使用 Maximo，您可以：

-控制复杂环境：高级分析提供更深入的洞察力，以便您可以采取最佳行动来优化资产。

- 提高复原力和可靠性： 人工智能监控有助于基于状态的维护，可在问题发生之前就加以解决。

-在任何云上部署：使用 Red Hat OpenShift 随处运行模块在本地、SaaS 或任何云上运行。

- 只需按实际使用量付费：您有权使用该套件，并可以灵活地选择和控制您的许可证容量。

 
人工智能驱动的工单管理

由 watsonx 提供支持的 Maximo Work Order Intelligence 可以帮助您加快工单审批、优先安排资源并减少维护错误。
咨询热线：400-810-1818 转 2392 (工作日: 9:00 - 17:00) 实时演示

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借助 IBM Maximo 实现巨大价值

IDC 项目组织可以实现计划外停机时间减少 47%，平均资产寿命延长 17%，技术人员的工作效率提高 26%等等。

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用例

自动执行资产检查 借助实时数据和人工智能驱动的无缝自动化资产检查，简化检查流程。 深入了解资产检查
提高资产性能 AI 驱动的技术为企业运营团队、质量团队和维护团队赋能，帮助其实现远程资产监控，掌握资产运行状况并进行预测性维护。 深入了解资产绩效管理
简化资产维护 运用自动化、移动性、IoT 数据以及 AI 支持的维护策略，延长正常运行时间，提高运营效率。 深入了解维护管理
放大您在可持续发展方面付出的努力 借助 IBM Maximo Application Suite 提供的数据和 AI 工具，在您的资产管理中注入可持续性。 深入了解可持续发展

引领资产绩效管理解决方案市场

IBM 被独立研究公司 Verdantix 评为 2024 年资产绩效管理解决方案绿色象限领导者。

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主要功能

阅读解决方案简介了解有关 Maximo 功能的更多信息
企业资产管理 运用AI和分析技术对高价值资产进行管理和维护，从而优化性能、延长资产生命周期并减少停机时间和成本。 深入了解企业资产管理
现场服务管理 优化技术人员排班、资源和资产性能，提供卓越的现场服务体验，并提高客户满意度 深入了解现场服务管理
移动 EAM 通过由人工智能驱动的远程协助，随时随地为现场技术人员提供所需的适当资产运营数据和逐步指导。 探索移动 EAM
预测性维护 利用运营数据和分析结果进行洞察，制定维护计划，从而提高资产可靠性，而非局限于例行维护。 探索预测性维护
远程监控 获取先进的远程资产监控功能，以实现大规模的实时可见性、根本原因故障诊断、异常检测和人工智能驱动的警报。 探索远程监控
视觉检查 利用智能计算机视觉执行自动检测，从而提高生产效率、加快识别生产缺陷并获得运营洞察。 探索视觉检测

行业

全球顶级资产密集型行业的领导者选择 Maximo 的原因
提供安全、不间断的服务

创建高效且可靠的公用事业运营模式。了解如何计算电网受到的潜在影响、监控资产运行状况、预测故障并更好地规划维护程序。

 提高制造可靠性和性能

快速启动工业 4.0 转型，让您的制造资产发挥最佳性能，减少缺陷和停机时间。了解如何创建更加可持续的运维模式。

 管理资产并保持 HSE 合规性

创建更安全、更高效、更可靠的运维模式。了解如何改进维护实践和计划、提升 HSE 实践并摆脱产品商品化的局限。

 监控和管理运输资产

通过提高资产的生产力，让所有人员和资产都运转起来。了解如何管理资产并进行维护，以满足安全、法规和客户要求。

 支持任何公共部门的运维

提高安全性并更好地监控关键基础设施。了解如何管理资产，做出更快、更明智的决策，并在民众期望与精简运维之间取得平衡。
产品评论

IBM Maximo 是获得 TrustRadius 最高评分的 25 个 IBM 产品之一。此外，根据 G2 评论，该产品还被认定为资产性能管理领域的佼佼者。
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    脚注

    ¹ 、2、3IBM Maximo 的商业价值》，IDC Research, Inc.，2022 年 1 月。根据 IDC 受委托进行的研究调查中受访者所提供的信息。