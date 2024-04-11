依托单一平台实现智能资产管理、监控、预测性维护和可靠性规划
IBM Maximo Application Suite 是一个基于云的单一集成平台，它使用 AI、IoT 和分析来优化性能、延长资产生命周期并减少运营停机时间和成本。您可以访问可配置的 CMMS、EAM、APM 和 RCM 应用程序并简化安装和管理。使用 Maximo，您可以：
-控制复杂环境：高级分析提供更深入的洞察力，以便您可以采取最佳行动来优化资产。
- 提高复原力和可靠性： 人工智能监控有助于基于状态的维护，可在问题发生之前就加以解决。
-在任何云上部署：使用 Red Hat OpenShift 随处运行模块在本地、SaaS 或任何云上运行。
- 只需按实际使用量付费：您有权使用该套件，并可以灵活地选择和控制您的许可证容量。
由 watsonx 提供支持的 Maximo Work Order Intelligence 可以帮助您加快工单审批、优先安排资源并减少维护错误。
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了解如何升级至 IBM Maximo Application Suite
创建高效且可靠的公用事业运营模式。了解如何计算电网受到的潜在影响、监控资产运行状况、预测故障并更好地规划维护程序。
快速启动工业 4.0 转型，让您的制造资产发挥最佳性能，减少缺陷和停机时间。了解如何创建更加可持续的运维模式。
创建更安全、更高效、更可靠的运维模式。了解如何改进维护实践和计划、提升 HSE 实践并摆脱产品商品化的局限。
通过提高资产的生产力，让所有人员和资产都运转起来。了解如何管理资产并进行维护，以满足安全、法规和客户要求。
提高安全性并更好地监控关键基础设施。了解如何管理资产，做出更快、更明智的决策，并在民众期望与精简运维之间取得平衡。