IBM® Maximo Application Suite (MAS) 包含两个软件包：客户端管理软件或软件即服务 (SaaS)。MAS 利用基于积分的 AppPoints 系统，采用了简化许可和使用模式。这样可以轻松灵活地添加功能和用户、扩展业务，并且只需为使用的单个授权付费。