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许可概述

IBM® Maximo Application Suite (MAS) 包含两个软件包：客户端管理软件或软件即服务 (SaaS)。MAS 利用基于积分的 AppPoints 系统，采用了简化许可和使用模式。这样可以轻松灵活地添加功能和用户、扩展业务，并且只需为使用的单个授权付费。
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产品选项
基础版 两种选择 - 维护和检查 MAS SaaS

入门级资产管理、维护和运行状况以及产品质量检查。通过移动设备和用户平台提供数字化现场支持，以轻松构建 AI 计算机视觉模型。

 Standard MAS SaaS

完整版 Maximo Application Suite 软件产品将企业资产管理 (EAM) + 资产绩效管理 (APM) + 以可靠性为中心的维护 (RCM) 合并为一个产品。

 Get a price estimate Premium MAS SaaS

为有特定需求的客户提供更广泛的操作灵活性和附加功能。高度可配置的选项，用于选择特定的维护、灾难恢复或数据保留要求。

 仅限软件 Client Managed

完整版 Maximo Application Suite 软件产品将企业资产管理 (EAM) + 资产绩效管理 (APM) + 以可靠性为中心的维护 (RCM) 合并为一个产品。

Maximo Manage、运行状况、可靠性策略、移动设备、调度程序

 维护中可用

Maximo Visual Inspection

 可用于检查

Maximo 行业解决方案

 提供精选行业解决方案 提供精选行业解决方案 所有行业解决方案均可用

Maximo 监控、预测、辅助和调度优化器

Maximo IT
  • 非生产环境
  • 额外的用户容量
 维护中可用

不适用
  • 选择首选 AWS 地区（美国、加拿大、德国或澳大利亚）

不适用
  • 其他非生产环境

不适用
  • DB2 或 SQL Database 支持
  • 灵活的升级计划
  • 延长升级计划
  • 增强型灾难恢复/备份和恢复
  • 延长数据保留期
  • 受监管行业的部署验证

不适用

价格

扩展以获取选项详细信息

维护：起价低于每年 4 万美元

检查：起价低于每年 4.5 万美元

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请求报价

请求报价

AppPoints

扩展以获取选项详细信息

维护：起价 150

检查：175

起价 300

各不相同

各不相同

容量限制

扩展以获取选项详细信息

维护：

  • 1 个环境
  • 最多 25 个用户
  • 每小时最多 100 个工单
  • 每小时多达 1,000 次健康评分
  • 包含 MAS 调度程序

检查：

  • 1 个环境
  • 一次训练一个模型的能力
  • 最多 2 个已部署模型
  • 最多 5 台客户端设备
  • 每小时最多 10K 次推理
  • 高达 500 GB 的存储空间

无限制

无限制

无限制

部署

云端/本地/混合

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。

常见问题及解答

如何确定哪种定价套餐最适合我？

上表反映了三个选项之间的差异。通过选择最适合您的管理模型、部署选项和所需自定义级别，您可以根据特定的业务需求做出明智的决策。

 我是否需要购买套件中所有应用程序的访问权？

不，借助 AppPoints 系统，您只需安装您需要部署的组件即可。

 什么是 AppPoints？

AppPoints 是可以用来获得套件许可的积分或价值单位。每种应用程序和用户类型都需要特定数量的 AppPoints。

 我可以选择计划部署 IBM Maximo Application Suite 的超大规模云服务提供商吗？

MAS 可以在本地部署，可以通过超大规模服务提供商（AWS、Azure、谷歌云和其他云端托管的客户端）进行部署，也可以作为 SaaS 通过 AWS 进行部署。

 Red Hat® OpenShift® 是否包含在 MAS 中？

是的，IBM Maximo Application Suite 包括安装、实施以及使用所需的所有支持软件，包括 IBM Cloud Pak® for Data (CP4D)、OpenShift、DB2 和 WAS Liberty。使用套件中包含的程序时，无需要额外购买。

 在我购买前，是否有试用版可以测试 IBM Maximo 的功能？

是的，我们针对 Maximo 应用套件推出了两项功能，提供指导性试用：管理（企业资产管理）和运行状况（预测性维护）。您可以在此处注册试用。

此外，还提供自学式 Maximo Visual Inspection 演示，请在此处注册。您也可以选择在此处填写此表格，请求技术专家进行现场演示。

 合同的最短期限是多长？

订阅许可是您与 IBM 之间的协议，有效期至少为 12 个月且不可撤销。这意味着您同意为整个承诺期付费，并同意在期限结束时续订或终止。
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