IBM® Maximo Application Suite (MAS) 包含两个软件包：客户端管理软件或软件即服务 (SaaS)。MAS 利用基于积分的 AppPoints 系统，采用了简化许可和使用模式。这样可以轻松灵活地添加功能和用户、扩展业务，并且只需为使用的单个授权付费。
入门级资产管理、维护和运行状况以及产品质量检查。通过移动设备和用户平台提供数字化现场支持，以轻松构建 AI 计算机视觉模型。
完整版 Maximo Application Suite 软件产品将企业资产管理 (EAM) + 资产绩效管理 (APM) + 以可靠性为中心的维护 (RCM) 合并为一个产品。
为有特定需求的客户提供更广泛的操作灵活性和附加功能。高度可配置的选项，用于选择特定的维护、灾难恢复或数据保留要求。
完整版 Maximo Application Suite 软件产品将企业资产管理 (EAM) + 资产绩效管理 (APM) + 以可靠性为中心的维护 (RCM) 合并为一个产品。
Maximo Manage、运行状况、可靠性策略、移动设备、调度程序
Maximo Visual Inspection
Maximo 行业解决方案
Maximo 监控、预测、辅助和调度优化器
Maximo IT
不适用
不适用
不适用
不适用
价格
扩展以获取选项详细信息
维护：起价低于每年 4 万美元
检查：起价低于每年 4.5 万美元
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AppPoints
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维护：起价 150
检查：175
起价 300
各不相同
各不相同
容量限制
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维护：
检查：
无限制
无限制
无限制
部署
云
云
云
云端/本地/混合
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
上表反映了三个选项之间的差异。通过选择最适合您的管理模型、部署选项和所需自定义级别，您可以根据特定的业务需求做出明智的决策。
不，借助 AppPoints 系统，您只需安装您需要部署的组件即可。
MAS 可以在本地部署，可以通过超大规模服务提供商（AWS、Azure、谷歌云和其他云端托管的客户端）进行部署，也可以作为 SaaS 通过 AWS 进行部署。
是的，IBM Maximo Application Suite 包括安装、实施以及使用所需的所有支持软件，包括 IBM Cloud Pak® for Data (CP4D)、OpenShift、DB2 和 WAS Liberty。使用套件中包含的程序时，无需要额外购买。
订阅许可是您与 IBM 之间的协议，有效期至少为 12 个月且不可撤销。这意味着您同意为整个承诺期付费，并同意在期限结束时续订或终止。