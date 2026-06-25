隆重推出 Maximo Application Suite 9.2：为资产管理而生的 AI，确保运营永续

随着企业跨越 AI 实验阶段，下一项挑战是让 AI 落地运营。如何将智能应用到工作现场，将洞察与行动连接，协调跨团队和系统的执行，同时满足关键任务环境所需的信任与控制。对于资产密集型组织而言，这种运营模式在实体资产运营领域中真正得以实现。

Maximo Application Suite 9.2 通过将 AI 更深入地嵌入管理资产、团队、安全和运营的日常工作中，推动了这一转变。Maximo 9.2 并未将 AI 视为一个独立的层面，而是将其应用到工作现场，帮助团队更早发现问题，更快地做出更优决策，并在现场执行中实现更高的一致性。

Maximo 9.2 将 AI 扩展到可靠性洞察、现场执行、安全与合规工作流、基于文档的信息提取以及跨系统编排。它还引入了智能体工作流，旨在以务实、立足运营的方式，帮助指导决策并推动这些流程中的工作向前迈进。