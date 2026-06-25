隆重推出 Maximo Application Suite 9.2：为资产管理而生的 AI，确保运营永续

IBM 宣布推出 Maximo Application Suite 9.2，该版本将资产优先的 AI 直接融入可靠性、维护、现场服务、安全及运营团队日常使用的工作流中。
随着企业跨越 AI 实验阶段，下一项挑战是让 AI 落地运营。如何将智能应用到工作现场，将洞察与行动连接，协调跨团队和系统的执行，同时满足关键任务环境所需的信任与控制。对于资产密集型组织而言，这种运营模式在实体资产运营领域中真正得以实现。
Maximo Application Suite 9.2 通过将 AI 更深入地嵌入管理资产、团队、安全和运营的日常工作中，推动了这一转变。Maximo 9.2 并未将 AI 视为一个独立的层面，而是将其应用到工作现场，帮助团队更早发现问题，更快地做出更优决策，并在现场执行中实现更高的一致性。
Maximo 9.2 将 AI 扩展到可靠性洞察、现场执行、安全与合规工作流、基于文档的信息提取以及跨系统编排。它还引入了智能体工作流，旨在以务实、立足运营的方式，帮助指导决策并推动这些流程中的工作向前迈进。
组织已经能够访问海量运营数据，但跨团队和流程一致地使用这些数据仍是一项挑战。可靠性团队需要在变化演变为故障之前就察觉。技术人员需要在作业点获取信息。安全负责人需要更好的方法将报告与纠正措施相连接。运营和 IT 团队需要无需持续人工协调就能协同工作的系统。
长期以来，Maximo 为管理这种复杂性提供了坚实基础。Maximo Application Suite 9.2 在此基础上，将 AI 更深地融入核心工作流，帮助组织当下以实用的方式应用 AI，同时为日后更广泛的采用铺平道路。
Maximo 9.2 将人工智能驱动的智能引入现场服务管理 (FSM)，确保合适的工作由合适的技术人员在合适的时间执行。
移动端的 Maximo 助手帮助技术人员使用自然语言查找资产信息、查看历史记录，并在现场高效地完成工作，而 Maximo Visual Inspection 则支持基于 AI 的视觉检查，并能在设备上直接进行本地推理。同时，AI 驱动的对话式排程和假设分析赋能计划员、调度员和现场服务经理，使用自然语言探索变更（例如增加产能或优先处理关键工作），并根据实时状况、约束条件和资源可用性，借助更快的数据驱动洞察来优化任务分配。这些功能共同加强了现场与后台之间的协调。技术人员能够更快地获取所需信息，而计划员则能在优先级变化时做出更智能、更具适应性的决策。
最终成果是首次修复率提高、SLA 表现更佳、工单分配时间缩短以及技术人员生产力提升。
对于专注于安全与合规的组织，Maximo 9.2 帮助将这些职责更直接地与日常运营联系起来。
围绕以资产为中心的废物管理、承包商安全监督和移动优先的安全工作流所扩展的功能，使得管理合规、跟踪风险并实时行动变得更加容易。现场团队可以直接在移动设备上采集事件、完成检查并启动作业许可流程，从而提高数据准确性和响应速度，同时减少对手动或脱节流程的依赖。同时，AI 辅助的事件分类通过建议类别并识别相似事件，帮助提高报告的一致性和完整性，使发现模式和增强整体数据质量变得更加容易。
所有这些之所以重要，是因为当安全成为日常运营的一部分，而不是被当作独立流程处理时，其效果最佳。通过将事件采集、废物追踪、承包商监督和后续行动整合到单一系统中，Maximo 9.2 帮助组织加强合规，同时在安全与环境工作流中支持更快速、更一致的响应。
Maximo 9.2 还扩展了组织利用那些传统上难以访问和分析的信息的方式。
借助 Maximo 房地产和设施中的租赁摘要功能，检索增强生成 (RAG) 可帮助从租赁合同中提取关键信息，并使其更快可用。这一过程减少了花在通读冗长文档和手动向系统录入数据上的时间，这项工作可能占用工作日中相当大的一部分时间。通过简化非结构化数据的采集与应用方式，组织可以减少搜索和处理信息的时间，将更多精力放在服务客户和推动运营成果上。更广泛地说，AI 驱动的文档摘要将持续从租赁合同扩展到其他文档类型，如 OEM 维护手册、检查程序、软件许可协议和技术文档。
这代表了 Maximo 如何在整个套件中应用检索增强生成 (RAG) 的起点，并能够随着时间推移，从更广泛的文档中解锁信息并将其付诸运营。
随着组织扩大对 AI 的使用，挑战不仅在于构建模型或生成洞察。还在于跨系统连接这些能力，并确保它们能在日常运营中被一致地应用。
Maximo 9.2 通过加强整个企业内数据、工作流和 AI 智能体的连接来解决这一问题。借助 MCP 服务器等功能，组织可以引入自有智能体，并将其直接与 Maximo Manage API 集成，使 AI 能够更无缝地参与到现有运营流程中，无需依赖脱节工具间的手动协调。这种方法认识到组织使用多种 AI 解决方案，并提供了一种一致的方式将它们连接到 Maximo 驱动的工作流中。
这使 IT 和运营领导者对 AI 的部署、治理和扩展方式有了更强的控制。同时，它也让团队能够更高效地在 EAM、ERP、IoT 及其他平台上推进工作。通过创建更统一的数据和执行方法，Maximo 9.2 帮助组织超越孤立的 AI 用例，为更广泛、更互联的运营奠定基础。
Maximo Application Suite 9.2 体现了 IBM 对实用、资产优先的 AI 的持续关注，帮助那些希望在提升可靠性、安全性和执行力的同时，避免增加不必要复杂性的组织。
通过将 AI 嵌入工作流程，此版本帮助组织从有针对性的用例入手，更快实现价值，并为日后更广泛的转型奠定基础。
欲了解更多信息，请参加 2026 年 6 月 30 日的网络研讨会，浏览 AI 在 Maximo Application Suite 中的应用产品页面，并关注 IBM 发布的相关内容和演示。