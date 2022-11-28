确保 AI 驱动的监控配置涵盖整个企业，实现远程监测关键资产和运营活动。利用跨数据库的流程参数，汇总运行状态和 IT 数据，确保资产性能可见度覆盖整个企业，同时收到更少但更准确的警报，以及更佳的洞察成果。
利用物联网和 AI 平台，辅助预测可能发生资产降级或故障的时间。将历史和实时资产性能数据、维护记录、检查报告和环境数据等因素关联起来。
根据企业当前的资产运行状况，采取强有力的措施，实现管理方式转型。监测状态、成本、性能和剩余使用寿命等因素。确定评分方法，划分各重点领域的优先保障级别，并推动落实各种维护活动。
根据资产风险和资产的关键程度，优化资产维护与更换策略。确定如何更好地管理检查与维护工作、优化维修与操作清单，并进行采取优先更换还是优先维修等决策。
Downer 和 IBM 正通过智能预防性维护来确保澳大利亚轻轨和重轨系统为乘客安全、可靠性、舒适性和可持续的服务。
GRE 使用 Maximo 分析来自全球 188,000 个资产的传感器数据，以便可以根据实际运行时间、过热或振动等条件触发的维护提示进行维护。
使用 Maximo Monitor，Novate 通过了解资产的实时表现，发现产品质量提高了 30%。