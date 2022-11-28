主页 资产管理 Maximo 使用 IBM Maximo Application Suite 进行资产绩效管理
借助 AI 驱动技术，为企业运营团队、质量团队和维护团队赋能，实现远程资产监控，掌握资产运行状况，并进行预测性维护等功能
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时刻掌握资产性能

作为运维或可靠性团队的领导者，您需要深入了解企业资产可能出现的故障和时间点，以便及时采取补救措施，并降低关键运维的风险。借助目标任务自动化、分析和人工智能工具，资产绩效管理 (APM) 可以增强资产管理的洞察力。

借助 AI 支持的远程监控计算机视觉预测性维护等功能，APM 与 IBM® Maximo 应用程序套件可帮助您最大限度地减少计划外维修工作、管理风险、减少设备故障并延长资产寿命，同时避免不必要的成本。
您可以做什么
预测维护需求 通过分析运营数据，洞察资产运行状况，籍此开展维护工作，提高资产可靠性，协助预测和规划与资产故障、维修和更换等相关联的工作。 了解有关预测性维护的更多信息
监控远程资产 借助远程监控功能，可提升维护团队的能力，做到更高效地跟踪资产状况和异常状态。借助 AI 和物联网，团队可查看、预知和预防遗留系统和数据驱动型业务中的问题。 了解有关远程资产监控的更多信息
检测流程自动化 增添专为无编程专长的企业用户设计的智能计算机视觉技术，从而确保提高生产效率，更快识别生产缺陷，并获取运营洞察成果。 了解有关视觉检测的更多信息
优势 监控远程资产

确保 AI 驱动的监控配置涵盖整个企业，实现远程监测关键资产和运营活动。利用跨数据库的流程参数，汇总运行状态和 IT 数据，确保资产性能可见度覆盖整个企业，同时收到更少但更准确的警报，以及更佳的洞察成果。

 预测资产故障

利用物联网和 AI 平台，辅助预测可能发生资产降级或故障的时间。将历史和实时资产性能数据、维护记录、检查报告和环境数据等因素关联起来。

 优化资产运行状况

根据企业当前的资产运行状况，采取强有力的措施，实现管理方式转型。监测状态、成本、性能和剩余使用寿命等因素。确定评分方法，划分各重点领域的优先保障级别，并推动落实各种维护活动。

 制定资产策略

根据资产风险和资产的关键程度，优化资产维护与更换策略。确定如何更好地管理检查与维护工作、优化维修与操作清单，并进行采取优先更换还是优先维修等决策。
成功案例 Downer Group

Downer 和 IBM 正通过智能预防性维护来确保澳大利亚轻轨和重轨系统为乘客安全、可靠性、舒适性和可持续的服务。

IBM 全球房地产 (GRE)

GRE 使用 Maximo 分析来自全球 188,000 个资产的传感器数据，以便可以根据实际运行时间、过热或振动等条件触发的维护提示进行维护。

 Novate Solutions

使用 Maximo Monitor，Novate 通过了解资产的实时表现，发现产品质量提高了 30%。

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相关用例 资产检验

借助实时数据和人工智能驱动的无缝自动化资产检查，简化检查流程。

 维护管理

运用自动化、移动性、IoT 数据以及 AI 支持的维护策略，延长正常运行时间，提高运营效率。

 可持续性发展

借助 IBM Maximo Application Suite 提供的数据和 AI 工具，在您的资产管理中注入可持续性。
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