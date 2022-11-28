作为运维或可靠性团队的领导者，您需要深入了解企业资产可能出现的故障和时间点，以便及时采取补救措施，并降低关键运维的风险。借助目标任务自动化、分析和人工智能工具，资产绩效管理 (APM) 可以增强资产管理的洞察力。

借助 AI 支持的远程监控、计算机视觉和预测性维护等功能，APM 与 IBM® Maximo 应用程序套件可帮助您最大限度地减少计划外维修工作、管理风险、减少设备故障并延长资产寿命，同时避免不必要的成本。