优化资产运行状况并预测故障，同时采用对维修和更换划分优先级的策略来延长资产的使用寿命。根据运营数据和分析洞察资产运行状况，实现基于状态的预测性维护，从而帮助您将资产数据付诸实践。

IBM® Maximo Health 利用从数据和分析中获得的洞察，帮助企业了解关键设备和资产的状态，进而做出更明智的管理和维护决策。此外，IBM® Maximo Predict 将不同的运营数据综合到分析驱动的预测性维护模型中，帮助企业优化维护规划，并提高资产可靠性。 在这个简短的演示中，了解可靠性工程师如何使用 IBM® Maximo Application Suite 中预构建的运行状况评分方法和可定制仪表板，制定由数据驱动的维护决策，同时提高能源网的稳定性。