优化资产运行状况并预测故障，同时采用对维修和更换划分优先级的策略来延长资产的使用寿命。根据运营数据和分析洞察资产运行状况，实现基于状态的预测性维护，从而帮助您将资产数据付诸实践。
IBM® Maximo Health 利用从数据和分析中获得的洞察，帮助企业了解关键设备和资产的状态，进而做出更明智的管理和维护决策。此外，IBM® Maximo Predict 将不同的运营数据综合到分析驱动的预测性维护模型中，帮助企业优化维护规划，并提高资产可靠性。 在这个简短的演示中，了解可靠性工程师如何使用 IBM® Maximo Application Suite 中预构建的运行状况评分方法和可定制仪表板，制定由数据驱动的维护决策，同时提高能源网的稳定性。
探索 IBM Maximo，了解 IoT 数据、分析和 AI 如何帮助简化企业的资产运营。
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运用资产传感器和其他来源（例如天气、资产记录和工作历史记录）的 IoT 数据来管理资产的运行状况，以提高资产可用性并改进更换计划。Maximo Health 现在是集成 IBM Maximo Application Suite 的一部分，支持整合的全局视图。通过深入了解资产运行状况，您可以提高资产可用性并找出需要关注的资产。
主要功能包括：
缩短做出资本替换决策的时间：通过有力分析清晰地了解您的资产，使替换计划更加准确和高效。
通过机器学习和数据分析来减少资产故障及其成本，通过基于条件的操作来预测未来故障的可能性。作为集成 IBM Maximo Application Suite 的一部分，Maximo Predict 可以发掘资产数据、使用情况和环境中的模式，并将这些模式与已知问题相关联，以帮助可靠性工程师和维护经理预测故障并共享数据和评分。
主要功能包括：