IBM Maximo Visual Inspection 赋予质量控制和检验团队强大的计算机视觉 AI 功能。这是用于标记、训练和部署人工智能视觉模型的直观工具集，为技术人员提供更易于使用的计算机视觉、深度学习和自动化功能。IBM Maximo Visual Inspection 专为轻松快速部署而设计，只需使用我们的拖放视觉用户界面来训练模型或导入定制模型，即可随时随地使用移动和边缘设备加以激活。有了 IBM Maximo Visual Inspection，您可以利用自学习机器算法，创建自己的检测和校正解决方案。观看下列演示短片，了解如何轻松利用视觉检查工具，自动执行检验流程。
在此自助式演示中，您将了解如何创建和训练 AI 视觉模型、自动执行质量检查以及使用边缘和移动设备检查的高级功能。
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通过在生产线的任何位置进行实时端到端缺陷检测，持续改进质量控制，支持根本原因分析，并推进制造工作流程。
简化收集和标记数据集、训练模型流程，并在边缘部署这些 AI 模型。
为深度学习模型自动执行数据标记，以快速发现和阻止问题，提醒适当的资源随时随地检查、诊断和纠正任何问题。
通过易于创建的、由 AI 驱动的视觉检查系统，为中小企业提供知识编码工具。
监控和执行检查任务和安全法规，保护工人免受危险环境和条件的影响。