视觉检查解决方案

IBM Maximo Visual Inspection Edge 大规模质量控制 IBM Maximo Visual Inspection Edge 套件与 IBM Maximo Visual Inspection (MVI) 相辅相成，将 AI 视觉模型大规模部署至边缘设备。MVI Edge 可连接至多个摄像头，包括专用高分辨率摄像头、无人机和车载摄像头。MVI Edge 仪表板为用户提供了各项功能，可用于管理图像分析，以及查看全球多个设施或工厂的实时检验。此外，用户还可以创建用于检测缺陷的检验规则。 了解 Sund and Baelt 如何简化运营