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解锁无代码计算机视觉的强大功能，实现视觉检查自动化
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为您的主题专家提供 自动视觉检查

IBM Maximo Visual Inspection 赋予质量控制和检验团队强大的计算机视觉 AI 功能。这是用于标记、训练和部署人工智能视觉模型的直观工具集，为技术人员提供更易于使用的计算机视觉、深度学习和自动化功能。IBM Maximo Visual Inspection 专为轻松快速部署而设计，只需使用我们的拖放视觉用户界面来训练模型或导入定制模型，即可随时随地使用移动和边缘设备加以激活。有了 IBM Maximo Visual Inspection，您可以利用自学习机器算法，创建自己的检测和校正解决方案。观看下列演示短片，了解如何轻松利用视觉检查工具，自动执行检验流程。  
深入了解 Maximo Visual Inspection 的功能

在此自助式演示中，您将了解如何创建和训练 AI 视觉模型、自动执行质量检查以及使用边缘和移动设备检查的高级功能。
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优势 加快缺陷检测速度

通过在生产线的任何位置进行实时端到端缺陷检测，持续改进质量控制，支持根本原因分析，并推进制造工作流程。

 了解 Ford 如何使用 MVI 改造其工厂车间 实现在任意地点进行训练和部署的灵活性

简化收集和标记数据集、训练模型流程，并在边缘部署这些 AI 模型。

 了解 Advanced Manufacturing Research Centre 如何优化数据训练 通过全天候实时监控延长正常运行时间

为深度学习模型自动执行数据标记，以快速发现和阻止问题，提醒适当的资源随时随地检查、诊断和纠正任何问题。

 了解 Melbourne Water 如何改善雨水管理 为任一主题专家 (SME) 赋能

通过易于创建的、由 AI 驱动的视觉检查系统，为中小企业提供知识编码工具。

 观看视频 通过视觉检查软件强化工人安全

监控和执行检查任务和安全法规，保护工人免受危险环境和条件的影响。

 了解实际应用
视觉检查解决方案
IBM Maximo Visual Inspection Edge 大规模质量控制 IBM Maximo Visual Inspection Edge 套件与 IBM Maximo Visual Inspection (MVI) 相辅相成，将 AI 视觉模型大规模部署至边缘设备。MVI Edge 可连接至多个摄像头，包括专用高分辨率摄像头、无人机和车载摄像头。MVI Edge 仪表板为用户提供了各项功能，可用于管理图像分析，以及查看全球多个设施或工厂的实时检验。此外，用户还可以创建用于检测缺陷的检验规则。 了解 Sund and Baelt 如何简化运营
iOS 上的 IBM Maximo Visual Inspection Mobile 移动设备上的质量保证功能 IBM Maximo Visual Inspection Mobile 是 iOS/iPadOS 本机移动应用程序，旨在通过快速扩展视觉检查来增强 IBM Maximo Visual Inspection 的功能，确保极速获得投资回报。只需从 AppStore 下载 MVI Mobile，即可在固定地点或现场执行自动视觉检查。Maximo Visual Inspection Mobile 在移动应用程序覆盖的运行范围内采取便捷易用的点击式操作，成功实现敏捷应用的目标，同时支持 AI 驱动的实时检验功能。可以通过移动设备收集图像，来训练复杂的计算机视觉模型，并在相关设备上部署执行推理，整个过程只需几个小时。该应用程序能显著改善生产质量检查并加快速度，帮助企业实地检测缺陷并重新处理资产。
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首先观看产品教程，或预约 IBM 专家咨询，了解您的组织可以如何利用机器学习和 IBM Maximo Application Suite，缩减手动检验流程。

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