AMRC 正在帮助引领一场英国革命。位于谢菲尔德的 Factory 2050 工厂采用玻璃幕墙，拥有最先进的技术，AMRC 在此开发数字驱动的解决方案，以便采用 AI、物联网 (IoT)、机器人和其他新兴技术，所有这些都旨在解决现实世界中的制造业问题。这些解决方案一度被认为是面向未来的解决方案，如今已准备好进行全面部署，旨在帮助英国制造商提高绩效，同时推动第四次工业革命。

“AMRC 背后的整体精神是保持英国在全球制造业中的竞争力，”AMRC 检查和 AI 主题负责人 Tom Hodgson 解释道，“我们采纳来自多所大学的创意，并且这些创意已经发展到原型水平。然后，我们与合伙公司一起开展研究项目，将这些技术转化为生产环境。”

这一新的技术创新时代也被称为工业 4.0，它以上一次数字革命中实现的突破发展为基础，引入了动态、互联且智能的系统，而这些系统有望进一步颠覆和优化整个行业的价值链。这个时代也需要前所未有的处理能力和存储容量。

AMRC 是英国七个高价值制造创新中心 (High Value Manufacturing Catapult) 之一，有助于为工业 4.0 铺平道路。高价值制造创新中心计划由 UK Innovate 于 2011 年发起，旨在振兴英国的制造业，该计划将研究人员与各种规模的公司汇集到一起，共同开发解决方案，并最终实现刺激全球市场的目的。

“作为 Catapult 团队的一员，我们的义务是向英国企业展示尖端的技术、工具和科技，”Hodgson 说。AMRC 充分审查和开发新兴技术，并且不会偏向任何单个 IT 供应商。然后，它在 Factory 2050 展示许多先进的解决方案。这是该国首家致力于可重构的数字辅助装配、组件制造和加工技术的工厂。

AMRC 有一个开发项目涉及自动执行手动流程来检测人造结构部件（尤其是航空航天、国防等安全攸关行业结构部件）的缺陷。传统的检测方法是工厂工人通过光束和其他费时费力的办法来检查部件。自动化、智能化的视觉检查系统可以更快地大规模检测出故障部件，从而减少缺陷和浪费并降低成本。

项目团队需要机器学习视觉识别软件，用于创建精确的图像分类和缺陷检测模型。研究人员在标准设置中捕获并标记了从多个角度拍摄的成千上万个组件的高密度图像，以此方式建立数据集，然后将这些图像用于测试市场上的不同视觉识别产品。不过，这种典型的图像处理方法不能充分满足研究人员在前沿技术方面的需求。“照明、物品在仓库中的位置以及具体的仓库或工厂等各种因素都会对传统的计算机视觉算法产生巨大影响。”AMRC AI 技术主管 Sean Wilson 解释道，“我们可能需要花费数周的时间，才能根据故障的特定特征对解决方案进行微调。如果出现新组件或新故障，我们又该如何处理？ 这些解决方案并不具有普适性。”

AMRC 的标准本地基础架构（包括位于独立建筑中的基于 CPU 的服务器，并通过 1 Gb/s 网络连接到 Factory 2050）也阻碍了团队的进展。该基础架构无法快速处理团队生成的大量图像文件，每个组件总计约 20 GB。此外，AMRC 的许多商业客户都遵守行业法规，这些法规要求将检查图像安全存档数年。AMRC 的现有存储缺乏现代化存储能力，无法满足这一需求。