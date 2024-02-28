为了采用更先进的技术检查和维护民用基础设施，Sund & Bælt 寻求具有全球专业知识和综合能力的技术合作伙伴。该公司选择了 IBM，他们携手创建了 IBM® Maximo® for Civil Infrastructure 解决方案。如今，Sund & Bælt 正在使用 Maximo 软件监控和管理其关键基础设施。

新的解决方案包括 IBM Maximo Application Suite，该技术可以帮助 Sund & Bælt 检查基础设施，使用移动设备获得现场洞察分析，并利用 AI 技术仔细、高效地分析有关桥梁、隧道和其他基础设施元素状况的数据。

借助新的解决方案，Sund & Bælt 通过无人机拍摄的照片收集数据，以监控状态，无需进行危险且耗时的人工检查。该解决方案将这些数据与维护记录、设计文档和 3D 模型相结合，帮助识别裂纹、锈蚀、腐蚀、位移和应力。

“现在我们知道了交通负荷、重复次数以及实际的波动情况，通过这些，我们可以计算使用寿命并查看最关键的区域，”Jørgensen 说，“我们正在开发数字孪生体，我们可以通过计算来回答以下问题：‘如果交通负荷发生变化，将对我们的桥梁产生哪些影响？’”

加速的工单管理和合同管理能力可以帮助公司应对最新数据。凭借改进的缺陷管理、资产管理和决策能力，公司可以在出现紧急情况时做出更快、更好的决策，但也可以提前计划。

“我们使用 3D 模型优化维护工作，”Jørgensen 说，“在实际派遣 50-100 人进入一条长达 5 英里的隧道之前，我们可以做好准备工作。我们的结束时间窗非常有限，我们必须在这些时间窗内保持高效。”