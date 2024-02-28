在美国各地，超过三分之一的桥梁摇摇欲坠，需要维修。
2020 年美国道路与运输建设者协会 (ARTBA)“桥梁报告”外部链接（ibm.com 外部链接）称，美国超过 46,000 座桥梁“存在结构缺陷”且状况不佳，而且每天有 1.78 亿人次穿越这些桥梁。
摇摇欲坠的基础设施是全世界都关注的问题。G20 全球基础设施展望外部链接（ibm.com 外部链接）预测，基础设施资金与 2040 年必须完成的工作之间将存在 15 万亿美元的缺口。
Sund & Bælt Holding A/S 拥有并运营世界上一些最大的基础设施，其中包括丹麦历史上最大的建筑项目，即长达 11 英里的大桥和隧道组合：大贝尔特连接枢纽项目。该公司深知，其面临的最大挑战之一是定期维护检查过程缓慢且需要人工操作。为了检查桥梁，Sund & Bælt 经常雇用登山者攀登桥梁两侧，并拍摄照片以供检查。一次检查可能需要一个月的时间，对于靠近海洋或处于其他腐蚀性环境中的桥梁，检查过程必须经常重复。该公司还需要检查其所有隧道和其他基础设施元素。
预计大贝尔特桥的使用寿命将延长 100 年
通过延长大桥的使用寿命，将减少 750,000 吨二氧化碳排放
“我们的大部分业务都是对混凝土服务和其他资产进行检查，”Sund & Bælt 资产管理和运营执行董事 Bjarne Jørgensen 说道，“我们拥有超过 300,000 平方米的混凝土项目，每六年必须进行一次视觉检查。这是一项艰巨的手动工作，而且非常昂贵。”
Sund & Bælt 发现，如果将更多的检查工作自动化，就可以减少时间和成本，同时提高质量。“三年前，我们决定将维护工作提升到一个新的水平。我们希望进入数字化的绿色领域，从维修和维护转向资产管理，”Jørgensen 说道。
为了采用更先进的技术检查和维护民用基础设施，Sund & Bælt 寻求具有全球专业知识和综合能力的技术合作伙伴。该公司选择了 IBM，他们携手创建了 IBM® Maximo® for Civil Infrastructure 解决方案。如今，Sund & Bælt 正在使用 Maximo 软件监控和管理其关键基础设施。
新的解决方案包括 IBM Maximo Application Suite，该技术可以帮助 Sund & Bælt 检查基础设施，使用移动设备获得现场洞察分析，并利用 AI 技术仔细、高效地分析有关桥梁、隧道和其他基础设施元素状况的数据。
借助新的解决方案，Sund & Bælt 通过无人机拍摄的照片收集数据，以监控状态，无需进行危险且耗时的人工检查。该解决方案将这些数据与维护记录、设计文档和 3D 模型相结合，帮助识别裂纹、锈蚀、腐蚀、位移和应力。
“现在我们知道了交通负荷、重复次数以及实际的波动情况，通过这些，我们可以计算使用寿命并查看最关键的区域，”Jørgensen 说，“我们正在开发数字孪生体，我们可以通过计算来回答以下问题：‘如果交通负荷发生变化，将对我们的桥梁产生哪些影响？’”
加速的工单管理和合同管理能力可以帮助公司应对最新数据。凭借改进的缺陷管理、资产管理和决策能力，公司可以在出现紧急情况时做出更快、更好的决策，但也可以提前计划。
“我们使用 3D 模型优化维护工作，”Jørgensen 说，“在实际派遣 50-100 人进入一条长达 5 英里的隧道之前，我们可以做好准备工作。我们的结束时间窗非常有限，我们必须在这些时间窗内保持高效。”
借助 Maximo for Civil Infrastructure 解决方案，Sund & Bælt 能够简化检查并阐明预测性维护策略。该公司已经看到了这些优势，它们将在未来 10 年内产生巨大的价值。
“在 5-10 年内，我们希望将工作效率提高 15%-25%，”Jørgensen 说道。通过简化检查和实际资产管理，该公司可以改善应对措施。“我们正在研究如何降低风险并缩短从发现事故到修复事故的时间。这样的话，我们预计可以将时间减少 30% 以上。”
Jørgensen 估计，通过更好地了解资产健康状况以及通过主动性维护应对的风险，该解决方案将有助于延长桥梁、隧道和其他资产的使用寿命。“这才是真正有趣的地方。我们自己的 Storebælt（大贝尔特）桥的使用寿命为 100 年，但通过正确使用数据和数字解决方案，我们预计可以将桥梁的使用寿命延长 100 年。通过延长使用寿命，我们还减少了总体碳足迹。”
未来，Sund & Bælt 计划进一步扩大视觉检查范围。由于需要检查的区域如此之大，该公司始终致力于更快、更高效地发现问题。
“我们越多地使用机器人、无人机和其他新技术进行检查，我们就能从检查中获得更高的安全性和质量，”Jørgensen 说。
Sund & Bælt（ibm.com 外部链接）成立于 1991 年，是一家公共有限公司，负责修建大贝尔特连接枢纽项目，这是一座长达 11 英里的桥梁和隧道组合，是丹麦历史上最大的建设项目。该公司总部位于丹麦哥本哈根，目前开发和运营一系列桥梁、隧道和道路。Sund & Bælt Holding A/S 还负责其子公司 A/S Storebælt、A/S Øresund、Sund & Bælt Partner A/S、BroBizz A/S、A/S Femern Landanlæg 和 Femern A/S 的整体管理。
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2021 年 7 月在美国制作。
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