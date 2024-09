Sund & Bælt(ibm.com 外部链接)成立于 1991 年,是一家公共有限公司,负责修建大贝尔特连接枢纽项目,这是一座长达 11 英里的桥梁和隧道组合,是丹麦历史上最大的建设项目。该公司总部位于丹麦哥本哈根,目前开发和运营一系列桥梁、隧道和道路。Sund & Bælt Holding A/S 还负责其子公司 A/S Storebælt、A/S Øresund、Sund & Bælt Partner A/S、BroBizz A/S、A/S Femern Landanlæg 和 Femern A/S 的整体管理。