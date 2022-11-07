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旅游与运输 阿姆斯特丹的史基浦机场 在 Maximo 的支持下，阿姆斯特丹的史基浦机场通过纠正性和预测性维护来减少航班延误。

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能源与公用事业 Melbourne Water Melbourne Water 使用 IBM Maximo Visual Inspection 帮助应对极端天气条件

能源与公用事业 The Hub Power Company Limited 巴基斯坦的 The Hub Power Company Limited 简化了变更管理的批准流程，加快了运营现金的流转。

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零售业 IBM 全球房地产 (GRE) GRE 用一个自动化平台替换多个工具，将可持续性报告成本降低了 30%。

设施管理 HFL Building Solutions HFL Building Solutions 借助 MaxLogic 和 IBM Maximo 转变物业管理方法。

矿业 Shell plc Shell 和 IBM 推出了 OREN，通过 IBM Maximo Application Suite 和其他尖端解决方案实现脱碳开采。

能源与公用事业 VPI IBM Maximo 软件帮助 VPI 朝着实现可靠、可持续和可再生能源净零排放的目标迈进。

石油和天然气 Petroleum Development Oman Petroleum Development Oman 使用 IBM Maximo Application Suite 实现采购流程自动化，并在一年内节省了 2,300 个小时。