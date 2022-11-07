主页 资产管理 Maximo 成功案例
了解我们的客户如何优化性能、延长资产生命周期、减少运营停机时间并降低成本
预约实时演示 浏览 MVI 演示
展示 IBM Maximo Application Suite 成功案例的图例说明

精选成功案例

澳大利亚运输公司 Downer Group 将可靠性提高了 51% 阅读成功案例
纽约电力局希望成为美国第一家实现完全数字化的公共电力公司。 Riyadh Airports 力图使用 IBM Maximo 软件实现运维现代化。 Sund & Baelt 咨询公司简化了检查并实现了新的优势。
更多成功案例 亚特兰大市：将资产数据转化为宝贵设施

了解亚特兰大市如何利用 IBM Maximo Application Suite 管理资产，以提高效率和客户满意度。

 阿姆斯特丹的史基浦机场

在 Maximo 的支持下，阿姆斯特丹的史基浦机场通过纠正性和预测性维护来减少航班延误。

Boston Dynamics

Boston Dynamics 研发了一只机器狗来读取传感器并收集数据，然后由 IBM Maximo 进行分析。

Melbourne Water

Melbourne Water 使用 IBM Maximo Visual Inspection 帮助应对极端天气条件

 The Hub Power Company Limited

巴基斯坦的 The Hub Power Company Limited 简化了变更管理的批准流程，加快了运营现金的流转。

Novate Solutions

Novate Solutions 借助 IBM Maximo Monitor 实时查看资产性能。

IBM 全球房地产 (GRE)

GRE 用一个自动化平台替换多个工具，将可持续性报告成本降低了 30%。

 HFL Building Solutions

HFL Building Solutions 借助 MaxLogic 和 IBM Maximo 转变物业管理方法。

 Shell plc

Shell 和 IBM 推出了 OREN，通过 IBM Maximo Application Suite 和其他尖端解决方案实现脱碳开采。

 VPI

IBM Maximo 软件帮助 VPI 朝着实现可靠、可持续和可再生能源净零排放的目标迈进。

Petroleum Development Oman

Petroleum Development Oman 使用 IBM Maximo Application Suite 实现采购流程自动化，并在一年内节省了 2,300 个小时。

Bruce Power

Bruce Power 通过 IBM Maximo for Nuclear Power 企业资产管理平台来提高可靠性、效率和安全性。
采取下一步行动

开始查看产品演示或预约与 IBM 专家的咨询，了解您的组织如何从 Maximo 应用套件中获益。

查看产品演示