在处理业务关键型资产和设备时，远程和现场检查对保持平衡运营至关重要。但是，如果您的企业运行了数百甚至数千个资产，则有必要简化和自动执行检查流程。
借助直观的人工智能视觉模型训练和移动应用程序功能等数字解决方案，并融入基于云的模块化软件解决方案中，IBM® Maximo Application Suite 可以帮助您的技术人员处理关键的检查工作，满足维护、安全和合规要求。
借助新解锁的洞察分析和自动化标准检查，IBM Maximo 可以通过易于完成的审计来帮助提高安全性并保持合规性，同时借助资产数据来防止中断。
将视觉检查软件的功能扩展至移动设备上，从而提高技术人员的工作效率、减少停机时间，延长资产生命周期。
通过通用检查应用程序中的 AI 和远程人工协助，为现场技术人员获取正确的信息或指标。
利用原生功能提高工作效率，包括通过检查管理软件捕获图像、扫描条形码、语音转文字功能和 GPS 位置信息。
Sund & Baelt 与 IBM 合作开发人工智能驱动的物联网解决方案，旨在降低检查成本，同时通过自动执行检查工作提高质量。
先进制造研究中心依靠 IBM Maximo 协助其快速开发智能视觉检查系统。