主页 资产管理 Maximo 使用 IBM Maximo Application Suite 执行资产检查
借助实时数据和人工智能驱动的无缝自动化资产检查，简化检查流程。
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无人机目视检查悬索桥的插图
实施视觉检查自动化，资产管理更加智能

在处理业务关键型资产和设备时，远程和现场检查对保持平衡运营至关重要。但是，如果您的企业运行了数百甚至数千个资产，则有必要简化和自动执行检查流程。

借助直观的人工智能视觉模型训练和移动应用程序功能等数字解决方案，并融入基于云的模块化软件解决方案中，IBM® Maximo Application Suite 可以帮助您的技术人员处理关键的检查工作，满足维护、安全和合规要求。
您可获得哪些优势
实时捕获现场检查数据 您的整个运营生态系统均可获得智能资产管理功能，可借助基于云的检查应用程序直接从 iOS 移动设备捕获图像或视频，从而实现随时随地检查、实时数据收集和对多个用户的可见性。 探索移动 EAM 功能 阅读 IBM Maximo Mobile 解决方案简介
优化资产检查工作流程 借助可定制的数字化检查清单和标准化检查表，简化数据收集和检查工作。通过自动实施计划、分配和通知，同时最大限度减少耗时的手动工作，从而获取价值。 了解有关视觉检查软件的更多信息 阅读 IBM Maximo Visual Inspection 解决方案简介
自动执行资产和设备检查 通过资产检查软件，在低代码环境中利用 AI 驱动的功能和高级分析轻松识别资产和产品缺陷、异常或偏差。通过明智的决策快速准确地提高工作效率，减少停机时间。 了解质量检查面临的挑战
通过检测计划来简化安全流程，并提高运行效率

借助新解锁的洞察分析和自动化标准检查，IBM Maximo 可以通过易于完成的审计来帮助提高安全性并保持合规性，同时借助资产数据来防止中断。
优势 加快首次修复率并防止中断

将视觉检查软件的功能扩展至移动设备上，从而提高技术人员的工作效率、减少停机时间，延长资产生命周期。

 利用高级资产检查软件的功能缩短平均修复时间 (MTTR)

通过通用检查应用程序中的 AI 和远程人工协助，为现场技术人员获取正确的信息或指标。

 通过实时数据获得真正的移动原生体验

利用原生功能提高工作效率，包括通过检查管理软件捕获图像、扫描条形码、语音转文字功能和 GPS 位置信息。
成功案例 使用人工智能降低基础设施风险

Sund &amp; Baelt 与 IBM 合作开发人工智能驱动的物联网解决方案，旨在降低检查成本，同时通过自动执行检查工作提高质量。

工业 4.0 与 AI 驱动的制造系统

先进制造研究中心依靠 IBM Maximo 协助其快速开发智能视觉检查系统。

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相关用例 资产性能管理

AI 驱动的技术为企业运营团队、质量团队和维护团队赋能，帮助其实现远程资产监控，掌握资产运行状况并进行预测性维护。

 维护管理

运用自动化、移动性、IoT 数据以及 AI 支持的维护策略，延长正常运行时间，提高运营效率。

 可持续性发展

借助 IBM Maximo Application Suite 提供的数据和 AI 工具，在您的资产管理中注入可持续性。
后续步骤

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