为了实现资产优化、资源分配和工单管理 ，企业资产管理 (EAM) 系统对于成本控制和预算的有效决策至关重要。有效管理资产可防止劳动力和维护成本上升，以及资产回报率 (ROA) 下降，同时确保遵守环境、社会和治理 (ESG) 目标以及健康、环境和安全 (HSE) 协议。



IBM® Maximo Application Suite 整合了多款市场领先的资产生命周期管理 (ALM) 应用程序，有助于优化从采购到报废的实物资产，并简化资产投资规划。IBM Maximo 凭借 30 多年的 EAM 技术经验，提供最佳实践行业解决方案，能够帮助降低安全风险和运营成本。

新推出的 Maximo Work Order Intelligence 由 IBM® watsonx 提供支持，使用生成式 AI 来加快工作审批速度、提高数据质量、提供准确的故障代码建议并启用排放跟踪，以支持运营和企业可持续发展报告。