为了实现资产优化、资源分配和工单管理 ，企业资产管理 (EAM) 系统对于成本控制和预算的有效决策至关重要。有效管理资产可防止劳动力和维护成本上升，以及资产回报率 (ROA) 下降，同时确保遵守环境、社会和治理 (ESG) 目标以及健康、环境和安全 (HSE) 协议。
IBM® Maximo Application Suite 整合了多款市场领先的资产生命周期管理 (ALM) 应用程序，有助于优化从采购到报废的实物资产，并简化资产投资规划。IBM Maximo 凭借 30 多年的 EAM 技术经验，提供最佳实践行业解决方案，能够帮助降低安全风险和运营成本。
新推出的 Maximo Work Order Intelligence 由 IBM® watsonx 提供支持，使用生成式 AI 来加快工作审批速度、提高数据质量、提供准确的故障代码建议并启用排放跟踪，以支持运营和企业可持续发展报告。
开始为期 14 天的 IBM Maximo Application Suite 免费试用。深入了解该套件中的两个关键应用程序 IBM Maximo Manage 和 IBM Maximo Health 的功能和优势。
浏览 IBM Maximo
观看交互式车队管理演示
观看 EAM 演示视频
尽管数据不完整，也可以使用生成式 AI 获取故障代码建议。您可以快速指派合适的技术人员，并使用合适的工具来解决问题。
借助包含关键资产信息的可配置仪表板过滤无关信息，同时自动完成审批过程和重复任务。
利用领先的行业数据模型和工作流程，加速行业转型。
有效跟踪和管理持续排放和无组织排放，同时将减排工作与维护活动联系起来。
通过财务和绩效分析，提高企业资产回报率，实现更优的资产生命周期管理。
查明安全问题并满足合规标准，有效应对职业健康问题。改进风险管理，并降低相关成本。
Maximo Manage 是完全集成的 EAM 平台，可以及时向在线或离线的运营和资产管理专业人员提供重要的 IoT 数据。它可以支持企业团队跳出计划的维护时间，并帮助您管理和维护资产，以增强资产生命周期、减少意外停机并提高团队工作效率。
优势：
高效地计划、安排、调度和跟踪工作。了解关于套件中包含的 Maximo Scheduler 的更多信息。
对仪器和测量设备进行校准。
使用动态分段管理线性资产，以查找维护活动、确定特征变化的位置并规划监控和测量。
深入了解 Maximo 中的其他应用程序和附加组件。
支持现场技术人员使用智能移动设备在适当的地点和时间实时获取资产数据以完成工作。
借助 Maximo Connector forOracle 在 Maximo Manage 和 Oracle 业务应用程序之间创建业务流。您可以通过 Maximo Connector for SAP Applications 将 SAP 系统与企业的其他部分集成。
管理每个组件中复杂而高价值、且受监管的资产生命周期的配置。了解 Maximo Asset Configuration Manager 的更多信息。
将 HSE 流程与资产管理相集成，获取有关流程、工作场所和员工的近乎实时的洞察分析。使用这些洞察来改善事件管理、风险评估和符合法规的运营绩效。
直观呈现托管资产、地理空间数据与其他映射特征之间的空间关系。
整合企业的环境、社会和治理 (ESG) 数据，自动同步资产位置和计量表读数，以跟踪电力、天然气和水资源的使用情况，并计算相关的范围 1 和范围 2 排放量。
为包括卡车、公共汽车、施工设备和铁路机车车辆在内的各类运输资产提供 EAM 平台。
帮助从事水电气的生产、传输和配送的公用事业组织管理所有资产。
为旋翼机和固定翼飞机提供从服役到退役的生命周期管理和维护管理功能。
集成当前的 IBM 资产生命周期管理功能，支持运营商在基础设施的整个生命周期中监控桥梁、道路和隧道等民用基础设施的状况。
提供 EAM 系统，帮助管理核电厂和核能集团的资产生命周期。
帮助整合工作和资产管理，协助石油天然气行业组织满足健康和安全要求，进行统一运营。