主页 资产管理 Maximo 借助 IBM Maximo Application Suite 实现移动 EAM
在人工智能的帮助下，随时随地为技术人员提供所需的资产运营数据和逐步指导
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展示通过 IBM Maximo Application Suite 实现移动 EAM 的图例说明
将技术人员与移动性和人工智能联系起来

无论是例行服务调用还是远程检查，技术人员的知识水平决定了这些过程的成败。然而，随着资产变得越来越智能、越来越互联互通，维护和管理资产所需的信息量也在不断增加。现场技术人员如何与时俱进？借助 AI 和移动平台。

IBM® Maximo 移动解决方案采用可穿戴设备、安全传感器和诊断接口为数字孪生体提供基于 AI 的远程专家协助、实时资产历史记录和运作数据。探索以下 IBM 解决方案，了解智能移动 EAM 如何帮助技术人员保持联系并保持组织高效工作。探索以下移动 EAM 解决方案，了解智能移动 EAM 如何帮助技术人员保持联系并保持组织高效工作。
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探索 IBM Maximo，了解 IoT 数据、分析和 AI 如何帮助简化企业的资产运营。
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优势 提高技术人员的工作效率

提供移动本机功能和 AI 支持工具的访问权限，确保技术人员即使身处偏远地区也能并获得必要的信息来寻求解决问题。

 了解康奈尔大学如何随时随地管理运营 培训员工，缩小知识差距

为新一代员工提供必要信息帮助其完成工作，包括重要的专家和机构知识，令一切尽在掌握之中。

 识别问题并避免停机

利用计算机视觉和基于 AI 的视觉检测，在小问题变成大问题之前将其识别出来。

 打破孤岛，改善协作

连接并支持每个人更有效地开展工作一一从高效完成任务的技术人员和监控工作任务的主管，到优化时间安排的规划人员，以及实时了解库存水平的库存团队。

 了解 Sandvik 如何连接资产和人员 (3:09)
资产生命周期管理解决方案
随时随地管理任何资产 Maximo Mobile 是一款可快速部署的平台，可以在正确的时间为您的维护团队提供正确的资产数据。它能够帮助技术人员拓展专业知识、提高资产可靠性，并简化业务运营模式。通过即时访问工单、资产历史记录和备件，技术人员即使在远程位置也可以加速完成任务、独立工作并提供高质量的结果。 了解有关 Maximo Mobile 的更多信息 了解该解决方案的三个关键功能
利用人工智能驱动的移动应用程序，提高首次修复率 Maximo Mobile 可支持技术人员使用移动设备进行检查和捕获数据。这些数据与人工智能驱动的 IBM Maximo Visual Inspection 同步，以分析和检测缺陷和异常，并支持技术人员实时识别和解决问题。 了解有关 IBM Maximo Visual Inspection 的更多信息
借助专家的实时指导，减少错误和停机。 通过专家的实时远程协助，技术人员可以利用组织的集体知识快速有效地解决问题。专家通过虚拟协作和视觉注释，远程协助维修，提供详细的说明和带注释的图形，以阐明复杂的程序。
利用地理空间测绘，提高实地工作效率 通过在地图上查看分配的任务，技术人员可以直观地了解自己的工作环境，优化路线，高效前往工作地点，从而减少路途时间，并提高工作效率。实时位置跟踪有助于调度员分配资源，并有效应对紧急情况。这种更为智能的方法可以提高客户满意度，并有助于提供卓越的成果。
随时随地管理库存 精简库存运营让技术人员能够实时了解备件、材料和工具情况，从而为任务做好规划和准备。管理人员可根据可用性和优先级，批准或拒绝申请。库房管理员可以发放、转移和接收库存物品，并进行周期性盘点。此系统减少了延误和停机，同时提高了生产力和效率。
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