无论是例行服务调用还是远程检查，技术人员的知识水平决定了这些过程的成败。然而，随着资产变得越来越智能、越来越互联互通，维护和管理资产所需的信息量也在不断增加。现场技术人员如何与时俱进？借助 AI 和移动平台。
IBM® Maximo 移动解决方案采用可穿戴设备、安全传感器和诊断接口为数字孪生体提供基于 AI 的远程专家协助、实时资产历史记录和运作数据。探索以下 IBM 解决方案，了解智能移动 EAM 如何帮助技术人员保持联系并保持组织高效工作。探索以下移动 EAM 解决方案，了解智能移动 EAM 如何帮助技术人员保持联系并保持组织高效工作。
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提供移动本机功能和 AI 支持工具的访问权限，确保技术人员即使身处偏远地区也能并获得必要的信息来寻求解决问题。
为新一代员工提供必要信息帮助其完成工作，包括重要的专家和机构知识，令一切尽在掌握之中。
利用计算机视觉和基于 AI 的视觉检测，在小问题变成大问题之前将其识别出来。
连接并支持每个人更有效地开展工作一一从高效完成任务的技术人员和监控工作任务的主管，到优化时间安排的规划人员，以及实时了解库存水平的库存团队。