无论是例行服务调用还是远程检查，技术人员的知识水平决定了这些过程的成败。然而，随着资产变得越来越智能、越来越互联互通，维护和管理资产所需的信息量也在不断增加。现场技术人员如何与时俱进？借助 AI 和移动平台。

IBM® Maximo 移动解决方案采用可穿戴设备、安全传感器和诊断接口为数字孪生体提供基于 AI 的远程专家协助、实时资产历史记录和运作数据。探索以下 IBM 解决方案，了解智能移动 EAM 如何帮助技术人员保持联系并保持组织高效工作。探索以下移动 EAM 解决方案，了解智能移动 EAM 如何帮助技术人员保持联系并保持组织高效工作。