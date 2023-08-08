大型组织由许多资产组成，这些资产需要持续监控以确保最佳生产力。一家企业的资产可能是数千英里的电线，而另一家企业的资产可能是制造设备或仓库。无论如何，大型组织都可以从企业资产管理 (EAM) 软件中获益，以便管理公司拥有的所有有形资产。虽然市场上有很多 EAM 产品，但本文将帮助您提出正确的问题，为您的组织找到合适的产品。
EAM 系统是高级分析、管理工具和服务的组合，它们共同维持（或控制）运营资产的性能。EAM 可优化物理资产在其整个生命周期内的质量和利用率、增加生产运行时间并降低运营成本。
EAM 软件提供公司资产的综合视图以及有关资产绩效的有用信息。这些平台可以从多个来源采集大量数据，并利用这些数据帮助您识别大型复杂企业中的优势和劣势。
企业资产管理系统可帮助管理各项职能运营，如工作管理、资产维护、规划和调度、供应链管理以及环境、健康和安全 (EHS) 计划。EAM 能够集中资产信息，在问题发生之前发现问题并实时解决，从而提高员工的工作效率。分析通过此软件获得的数据可以帮助您识别冗余，以整合工作流。
无论是处理物流、供应链、审计、IT 服务管理、维护运营、人事管理甚至是健康计划，全面的资产管理解决方案都可以增强业务功能、提高质量和效率，并最终增加利润。
在每个资产密集型行业中，企业都面临如何在生命周期内最大限度发挥资产价值的挑战。EMA 软件通常由许多模块组成，这些模块可应对各种资产相关的用例。以下是一些最常见的情况：
选择最佳 EAM 软件涉及多个变量。以下是需要考虑的关键特性：
IBM® Maximo Application Suite 是一个基于云的集成式资产管理平台，可优化性能，帮助延长资产使用寿命并减少停机时间。此外，它还可以与 EAM、APM 和 CMMS 软件等主流企业应用程序集成，以分享数据并改进工作流。
IBM® Maximo 具有强大的资产管理、移动 EAM、预测性维护、远程监控和视觉检查功能。它允许用户在控制各种环境的同时简化流程，随应用程序的增加而扩展，并灵活地完成按需付费。
借助 IBM Maximo Application Suite 这套集成智能软件，充分利用您的企业资产。通过使用高级分析、AI 和自动化（包括预测性维护），更有效地管理和监控资产，从而提高资产可靠性。