大型组织由许多资产组成，这些资产需要持续监控以确保最佳生产力。一家企业的资产可能是数千英里的电线，而另一家企业的资产可能是制造设备或仓库。无论如何，大型组织都可以从企业资产管理 (EAM) 软件中获益，以便管理公司拥有的所有有形资产。虽然市场上有很多 EAM 产品，但本文将帮助您提出正确的问题，为您的组织找到合适的产品。

EAM 系统是高级分析、管理工具和服务的组合，它们共同维持（或控制）运营资产的性能。EAM 可优化物理资产在其整个生命周期内的质量和利用率、增加生产运行时间并降低运营成本。

EAM 软件提供公司资产的综合视图以及有关资产绩效的有用信息。这些平台可以从多个来源采集大量数据，并利用这些数据帮助您识别大型复杂企业中的优势和劣势。

企业资产管理系统可帮助管理各项职能运营，如工作管理、资产维护、规划和调度、供应链管理以及环境、健康和安全 (EHS) 计划。EAM 能够集中资产信息，在问题发生之前发现问题并实时解决，从而提高员工的工作效率。分析通过此软件获得的数据可以帮助您识别冗余，以整合工作流。

无论是处理物流、供应链、审计、IT 服务管理、维护运营、人事管理甚至是健康计划，全面的资产管理解决方案都可以增强业务功能、提高质量和效率，并最终增加利润。