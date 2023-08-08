标签
大型组织由许多资产组成，这些资产需要持续监控以确保最佳生产力。一家企业的资产可能是数千英里的电线，而另一家企业的资产可能是制造设备或仓库。无论如何，大型组织都可以从企业资产管理 (EAM) 软件中获益，以便管理公司拥有的所有有形资产。虽然市场上有很多 EAM 产品，但本文将帮助您提出正确的问题，为您的组织找到合适的产品。

EAM 系统是高级分析、管理工具和服务的组合，它们共同维持（或控制）运营资产的性能。EAM 可优化物理资产在其整个生命周期内的质量和利用率、增加生产运行时间并降低运营成本。

EAM 软件提供公司资产的综合视图以及有关资产绩效的有用信息。这些平台可以从多个来源采集大量数据，并利用这些数据帮助您识别大型复杂企业中的优势和劣势。

企业资产管理系统可帮助管理各项职能运营，如工作管理、资产维护、规划和调度、供应链管理以及环境、健康和安全 (EHS) 计划。EAM 能够集中资产信息，在问题发生之前发现问题并实时解决，从而提高员工的工作效率。分析通过此软件获得的数据可以帮助您识别冗余，以整合工作流。

无论是处理物流、供应链、审计、IT 服务管理、维护运营、人事管理甚至是健康计划，全面的资产管理解决方案都可以增强业务功能、提高质量和效率，并最终增加利润。

企业资产管理 (EAM) 的用例

在每个资产密集型行业中，企业都面临如何在生命周期内最大限度发挥资产价值的挑战。EMA 软件通常由许多模块组成，这些模块可应对各种资产相关的用例。以下是一些最常见的情况：

  1. 全面的资产库存清单：在组织内建立关键资产的完整目录，通过关注数据中的细节（如位置、状况、维护历史记录和相关文档）来轻松维护这些资产。集中式资产数据库可实现更好的资产可见性和控制。
  2. 预防性维护：实施预防性维护计划，进行定期检查、保养和维修。计划维护可以防止意外故障、延长资产使用寿命并提高整体可靠性。使用 EAM 软件降低维护成本，并有效安排和跟踪维护活动。
  3. 状态监控：利用状态监控技术收集资产的性能实时数据。监控温度、振动和能耗等参数，以检测潜在故障的早期迹象。分析这些数据可以帮助确定维护需求并优化资产性能。
  4. 工单管理：实施简化的工单管理系统，以跟踪资产并确定维护任务的优先顺序。EAM 软件可以自动创建工单、将任务分配给技术人员、跟踪进度以及维护已完成工作的历史记录。高效的工单管理可确保及时维修停机故障并减少停机时间。
  5. 资产跟踪：使用资产跟踪技术，例如条形码或 RFID 标签，来监控资产的移动和位置。这有助于识别资产，减少资产丢失或被盗情况，并优化资产利用率。EAM 软件可以与跟踪系统集成，提供对资产行踪的实时可见性。
  6. 备件管理：优化备件库存管理，确保可用性，同时最大限度降低成本。EAM 软件有助于跟踪备件使用情况、重新订购零部件以及自动补货。有效的备件管理可防止缺货并减少冗余库存。
  7. 资产绩效分析：利用 EAM 软件的分析功能来分析资产绩效数据、找出趋势并制定明智决策。分析资产绩效指标有助于优化维护计划，确定资产改进机会并提高整体运营效率。
  8. 合规性：确保遵守行业内资产管理的相关法规和标准。EAM 软件可以帮助跟踪和管理合规性要求，例如检查、认证和安全协议。遵守合规性可最大限度降低法律风险并确保资产完整性。
  9. 资产生命周期管理：管理资产从购置到处置的整个生命周期。实施结构化方法来完成采购、使用、维护规划和报废过程。EAM 软件可提供整个资产生命周期的可见性，有利于做出更明智的决策并优化成本。
  10. 与其他系统整合：将您的 EAM 软件与其他 SaaS 系统和 IT 资产整合，例如企业资源规划 (ERP)、客户关系管理 (CRM) 和财务管理系统。这种整合实现了无缝的数据交换，提高了功能效率，并提供了资产相关信息的整体视图。
有哪些考虑因素

选择最佳 EAM 软件涉及多个变量。以下是需要考虑的关键特性：

  • 功能和特性：EAM 解决方案应该是真正的端到端解决方案，这意味着您将能够监督和控制整个组织的资产可靠性、质量和性能。所有要素都应该能从统一管控视角一览无余。一旦资产生命周期可通过中央枢纽集中管控，您便能将资产数据与维护流程深度融合，从而对资产行为进行预测与建模，其中涵盖了从概念设计、折旧计算到替换更新的全过程，从而更轻松地设定并满足 KPI。
  • 无缝整合：一个良好的 EAM 平台应与现有企业系统集成，如 ERP、SCADA、财务系统、计算机化维护管理系统 (CMMS)物联网 (IoT) 平台。通过整合，可简化数据共享、自动化和业务流程。
  • 可扩展：EAM 软件应该是可定制的，能够随着运营规模和复杂性的增长而调整，并为不同用例提供配置。
  • 支持 AI：它应包含一套强大的人工智能 (AI) 功能，以便您可以最大限度地利用数据分析，快速识别哪些领域的小变化可能会产生重大结果。
  • 用户友好型：EAM 解决方案的好坏取决于用户能否理解其功能。考虑一下谁将每天使用该软件。您希望寻找拥有直观界面的软件，这样具备不同技术素养的用户便能充分利用其功能，包括预构建的报表、仪表板和可视化工具。直观易用的移动应用程序是关键功能，它使技术人员能够通过智能移动设备开展现场服务，实时访问资产数据。
  • 强大的服务：在更大规模的组织中，您购买的不仅仅是现成的产品。最出色的供应商将指导您完成实施，并根据您的需求量身定制解决方案。寻求具备深厚行业经验、拥有良好实操服务记录的合作伙伴，他们的软件应具备持续产品开发、定期更新以及活跃用户社区等特征。

了解 IBM® Maximo

IBM® Maximo Application Suite 是一个基于云的集成式资产管理平台，可优化性能，帮助延长资产使用寿命并减少停机时间。此外，它还可以与 EAM、APM 和 CMMS 软件等主流企业应用程序集成，以分享数据并改进工作流。

IBM® Maximo 具有强大的资产管理、移动 EAM、预测性维护、远程监控和视觉检查功能。它允许用户在控制各种环境的同时简化流程，随应用程序的增加而扩展，并灵活地完成按需付费。

如需了解更多信息，请预约 IBM 专家的实时演示 https://www.ibm.com/account/reg/cn-zh/signup?formid=DEMO-maximo

作者

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think
相关解决方案
企业资产管理软件

通过基于洞察的决策，发挥生成式 AI 的力量，最大限度提升资产维护成果。

 深入了解企业资产管理软件
资产生命周期管理 (ALM) 软件和解决方案

利用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。

 深入了解 ALM 解决方案
运营咨询服务

利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。

         深入了解运营咨询服务
    采取后续步骤

    借助 IBM Maximo Application Suite 这套集成智能软件，充分利用您的企业资产。通过使用高级分析、AI 和自动化（包括预测性维护），更有效地管理和监控资产，从而提高资产可靠性。

         深入了解 Maximo Application Suite 预约实时演示