“伦敦交通局本质上是一个交通公司的联合集团，” 伦敦交通局资产管理和工程解决方案高级产品经理 Richard Thomas 解释道，“过去，这些公司都有自己的资产管理解决方案，总共约 60 个。”

“以伦敦地铁为例，”他继续说，“我们有两个维护公司，每个都有自己的维护平台，这意味着支持流程会因线路不同而不同。如果一条地铁线出现问题需要更换，他们就要采购所有零件，即使我们的储藏室可能装满了维修团队不知道的另一条线路上的相同零件。”

为了简化伦敦地铁的维护和维修工作，伦敦交通局将运营整合到具有通用平台的单一资产运营团队。初步工作取得成功后，伦敦交通局定将整合工作扩大到地面，希望在所有运输模式中进行统一维护和维修活动。

“我们还需要管理所有非轨道设施——公路、道路、巴士站、自行车租赁、树木、灌木，”伦敦交通局数字数据和技术首席资产战略经理 Nick Hawker 指出，“其中许多地面作业都是通过外部承包商管理的，每个承包商在不同的合同中使用自己的不同系统。”

伦敦交通局最终负责维护用于支持以下设施的设备和材料：

402 公里轨道

427 轨道站（地上和地下）

590 公里道路

675 条巴士线路

除渴望效率，伦敦交通局还积极寻找有助于这项可持续发展工作的解决方案。正如 Thomas 解释的那样：“我们必须实现各种脱碳目标，但最重要的是，我们需要到 2040 年实现净零排放。因此，在整合中，我们还在努力改善空气质量和碳排放。我们需要更好的资产信息来预测资产何时会发生故障，因为每次中断都会增加我们的碳足迹。”