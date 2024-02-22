乘坐地铁、租自行车、泰晤士河乘船、乘巴士。伦敦市中心的出行方式多种多样。伦敦交通局 (TfL) 的工作就是保持所有出行顺利进行。
“伦敦交通局本质上是一个交通公司的联合集团，” 伦敦交通局资产管理和工程解决方案高级产品经理 Richard Thomas 解释道，“过去，这些公司都有自己的资产管理解决方案，总共约 60 个。”
“以伦敦地铁为例，”他继续说，“我们有两个维护公司，每个都有自己的维护平台，这意味着支持流程会因线路不同而不同。如果一条地铁线出现问题需要更换，他们就要采购所有零件，即使我们的储藏室可能装满了维修团队不知道的另一条线路上的相同零件。”
为了简化伦敦地铁的维护和维修工作，伦敦交通局将运营整合到具有通用平台的单一资产运营团队。初步工作取得成功后，伦敦交通局定将整合工作扩大到地面，希望在所有运输模式中进行统一维护和维修活动。
“我们还需要管理所有非轨道设施——公路、道路、巴士站、自行车租赁、树木、灌木，”伦敦交通局数字数据和技术首席资产战略经理 Nick Hawker 指出，“其中许多地面作业都是通过外部承包商管理的，每个承包商在不同的合同中使用自己的不同系统。”
伦敦交通局最终负责维护用于支持以下设施的设备和材料：
除渴望效率，伦敦交通局还积极寻找有助于这项可持续发展工作的解决方案。正如 Thomas 解释的那样：“我们必须实现各种脱碳目标，但最重要的是，我们需要到 2040 年实现净零排放。因此，在整合中，我们还在努力改善空气质量和碳排放。我们需要更好的资产信息来预测资产何时会发生故障，因为每次中断都会增加我们的碳足迹。”
预计伦敦地铁将在 10 年内净节省 2,100 万英镑
IBM Maximo 软件支持约 10,000 名现场技术人员和众多第三方维护合同
为了在伦敦地铁进行初步整合，伦敦交通局根据“两设备、一应用程序”策略，对 IBM® Maximo 软件的支持工作进行了标准化。现场工作人员现在随身携带 Apple iPad 和 Apple iPhone，可以访问 Maximo 基础设施。通过这些工具，技术人员可以调取工单、验证安全条件并获取前往下一个工作地点的指示。
但整合工作并没有就此止步。
“我们开始研究伦敦交通局的所有资产管理系统，看看可以将哪些系统整合到 Maximo 之下，”Thomas 解释道。“我们从管理公路合同开始，这些合同规模巨大，有些每年约 1.5 亿英镑。然后我们转向技术合同，对交通信号灯、标牌、闭路电视等的外部维护。接着是巴士站和候车亭——这些都是街道上的设施。这些合同都将通过 Maximo 解决方案运行。”
“伦敦交通局总共约有 50 种类型的资产组，”Hawker 补充道，“将这些内容导入 Maximo 的工作可能已经进行了一半。但是我们的愿望是在未来几年，让所有人从后端使用它。”
目前，伦敦依靠 IBM Maximo 平台管理伦敦地铁内 10,000 多名内部技术人员的日常维护工作。在地面上，该软件支持跟踪、支持和监督与外部服务提供商的大量合同。
“以我们的预防性公路维护为例，”Thomas 指出，“外部承包商将每月将维护计划填入 Maximo。然后，我们对计划进行审查和批准。当工单完成后，将通过 Maximo 运行完工报告。通过 Maximo 批准付款。然后我们的检查员可以使用 Maximo 审核工作和资产数据更新。我们将一切都整合到一个平台。”
随着流程以及相关资产和绩效数据的统一性开始显现，伦敦交通局正从响应型管理转向主动管理，这将有助于提高绩效和可持续性。
“就 Maximo 的体验而言，我们仍有增长的空间，”Thomas 解释道。“接下来的几年，我们将探索健康监测能力和我们收集的数据的预测性质，以推动作出更好的决策。我们就是以这种方式发展业务，防患于未然。这就是我们实现净零排放的方式。”
“这些数据将让我们在做出决策之前了解决策的影响。”Hawker 补充，“有了这些知识，我就可以避免浪费或低效的选择。我们能够知道是否应当继续对设备进行进一步维护，还是应当进行更新或增强。”
通过预测并解决潜在故障、中断和断电，伦敦交通局将能够延长现有设备的使用寿命，减少未来采购需求。与此同时，各种公共交通系统将运行得更加可靠和无缝，让通勤者更快乐，并有助于将当地交通转向更节能的替代方案。
伦敦交通局通过延长现有资产的生命周期、减少更换零件的需求并限制灾难性故障风险，预计在未来 10 年内，仅伦敦地铁就将节省超过 2100 万英镑的净成本。随着伦敦交通局的地面运营继续转向 Maximo 软件，成本将继续降低。
“整合的 Maximo 平台让我们能够分享新想法，发现新工作方式和新效率，”Thomas 补充道，“开箱即用的功能使我们能够灵活地生成新的概念证明，并加快采取行动。它让我们能够找到企业数据和绩效数据之间的完美协同，从而制定明智的投资计划和决策。”
这些选择反过来又有助于推动伦敦各地出行者的服务改进，同时提高效率并减少伦敦交通局的碳足迹。同时，标准化的维护操作也有助于技术人员明确职责并在现场保持自身安全。
“技术鼓励并支持业务变革，”Thomas 总结道，“Maximo 提供了如此多的功能，非常适合帮助我们改变伦敦交通局处理维护、安全、供应链和气候变化适应的方式。”
TfL（ibm.com 外部链接）成立于 2000 年，是负责伦敦公共交通网络和主要道路日常运营的地方政府机构。目前，伦敦交通局雇用了大约 28,000 名工人，并通过 60 多家子公司、特许经营商和被许可商组成的网络运营。
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