资产生命周期管理 (ALM) 软件和解决方案

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眼下，计划外停机时间的成本正不断上升，技能短缺正在危害工作效率，而管理复杂的资产系统以实现运营成功，则可能是一项艰巨的任务，由此凸显出主动、全面的资产管理有多么必要。
资产生命周期管理是组织保持其资产在整个生命周期内平稳运行的一项战略方法。IBM 的资产生命周期管理解决方案，融入了 AI 技术，提供全组织资产规划、运营、维护、优化的统一功能。
IDC 预计，凭借更丰富的资产管理功能，组织可将计划外停机时间缩短 47%，将平均资产寿命延长 17%，并将技术人员的工作效率提升 26%。
管理资产从安装到废弃的各个环节，并自动运行工作流程，以减少停机时间、风险和成本，同时提高工作效率。
借助先进的排期、调度以及针对关键资产信息的移动访问，提供卓越的现场服务体验。
分析各种数据，识别潜在的故障和影响，采取主动措施，降低风险并提高可靠性。
监控生产流程，实施质量保证，开展检查以确保合规性并减少缺陷。
IBM 提供一系列用于管理各类资产和运营的产品，可降低风险、成本和环境影响，同时提高员工效率。
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