主页 资产生命周期管理

资产生命周期管理 (ALM) 软件和解决方案

由 IBM Maximo 提供支持的下一代资产管理

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资产生命周期管理示意图
统一资产运营

探索 IBM Maximo Application Suite
精简不动产和设施

深入了解 IBM TRIRIGA Application Suite
测量可持续发展数据，并据此采取行动

探索 IBM Envizi ESG Suite
利用环境与地理空间数据集

深入了解 IBM Environmental Intelligence
提高工作效率，并增加具有成本效益的运营和资产

眼下，计划外停机时间的成本正不断上升，技能短缺正在危害工作效率，而管理复杂的资产系统以实现运营成功，则可能是一项艰巨的任务，由此凸显出主动、全面的资产管理有多么必要。

资产生命周期管理是组织保持其资产在整个生命周期内平稳运行的一项战略方法。IBM 的资产生命周期管理解决方案，融入了 AI 技术，提供全组织资产规划、运营、维护、优化的统一功能。
IBM Maximo 的业务价值

IDC 预计，凭借更丰富的资产管理功能，组织可将计划外停机时间缩短 47%，将平均资产寿命延长 17%，并将技术人员的工作效率提升 26%。
用例
维护管理

管理资产从安装到废弃的各个环节，并自动运行工作流程，以减少停机时间、风险和成本，同时提高工作效率。
现场服务管理

借助先进的排期、调度以及针对关键资产信息的移动访问，提供卓越的现场服务体验。
资产性能管理

分析各种数据，识别潜在的故障和影响，采取主动措施，降低风险并提高可靠性。
资产检验

监控生产流程，实施质量保证，开展检查以确保合规性并减少缺陷。

产品

IBM 提供一系列用于管理各类资产和运营的产品，可降低风险、成本和环境影响，同时提高员工效率。

IBM Maximo 集 AI 驱动式 EAM、APM 与 RCM 功能于一体，是资产生命周期管理的基石。它可帮助组织优化资产性能、延长使用寿命，并减少停机时间和成本。 详细了解相关产品 查看客户案例 (3:09)
IBM TRIRIGA 可优化空间利用，管理房地产投资组合，同时还可维持运营并改善环境可持续发展，使设施与战略业务目标保持保持一致。 详细了解相关产品 查看客户案例
IBM Envizi ESG Suite 提供环境数据分析、可持续发展报告和运营效率洞察，辅助企业战略决策并确保合规。 详细了解相关产品 查看客户案例
IBM Environmental Intelligence Suite 提供一系列工具，用于气候风险管理、运营弹性、合法合规和明智决策。 详细了解相关产品
IBM MRO Inventory Optimization 可帮助用户准确详尽地了解库存，开展明智决策以提高利润和服务水平，并尽可能缩短计划外停机时间。 详细了解相关产品
IBM Maximo Application Suite 提供全方位资产生命周期管理解决方案，在众多行业中运用极为广泛。 IDC 下载 IDC 报告

客户聚焦

伦敦交通局采用 IBM Maximo 软件实现了维护工作集中化，在 10 年间节省了 2,100 万英镑。 阅读更多
行业

IBM 正帮助多个行业的组织推进资产生命周期管理。
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