资产生命周期管理 (ALM) 软件和解决方案

眼下，计划外停机时间的成本正不断上升，技能短缺正在危害工作效率，而管理复杂的资产系统以实现运营成功，则可能是一项艰巨的任务，由此凸显出主动、全面的资产管理有多么必要。

资产生命周期管理是组织保持其资产在整个生命周期内平稳运行的一项战略方法。IBM 的资产生命周期管理解决方案，融入了 AI 技术，提供全组织资产规划、运营、维护、优化的统一功能。