利用 AI 洞察分析优化资产投资，降低生命周期成本，更明智、更快速地调整预算并实现目标
资产管理者在做出关键基础设施决策时，面临手动流程繁琐、工具分散的挑战。IBM Maximo Asset Investment Planning 软件助您简化投资策略，强化情景规划，并使维护工作与资本目标保持一致。
基于生命周期成本、关键绩效指标 (KPI) 影响以及可用资源，确定干预措施的最佳顺序和投资的优先顺序。
利用先进的优化工具，最大限度提高资本项目价值，从而提升盈利能力，增强可靠性并助您实现战略目标。
通过快速生成和比较投资情景，利用风险知情洞察分析做出更明智的决策。适应不断变化的商业环境，最大限度地降低风险并最大限度地提高投资回报率。
展现资产投资方面的透明度，以改善与监管机构的关系，并向利益相关者证明投资决策的合理性，从而降低风险，避免因不合规而产生的代价不菲的处罚。
在维护与资本规划目标之间协调计划，打破孤岛，减少低效问题，以提高运营效率。
高级优化引擎
迅速分析复杂的资产数据，以识别有效的投资策略。该引擎能够处理多个目标和约束条件，并可生成优化的投资计划，以最大限度地缩减生命周期成本并降低风险。
优化引擎的关键功能包括：
情景规划与分析
利用直观的情景规划界面和高级分析功能，在数分钟内生成和比较不同的投资情景。此功能能够实现情景的快速生成以及假设分析，从而迅速响应不断变化的商业环境。
支持此功能的关键能力包括：
灵活的价值框架
提供完全可定制的价值框架，支持多个行业的组织实现目标和 KPI，从而帮助确保满足独特的业务需求和优先顺序。
定制和优化价值框架的关键方式包括：
无缝集成
通过与 IBM® Maximo Application Suite 的原生集成，简化部署，消除来自第三方、手动或定制系统的集成复杂性和数据孤岛问题。实现无缝访问现有资产数据，从而简化规划流程，做出明智决策并加快实施速度。
关键集成能力包括：