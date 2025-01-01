Maximo 资产投资计划

利用 AI 洞察分析优化资产投资，降低生命周期成本，更明智、更快速地调整预算并实现目标

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利用数据驱动的洞察分析革新资产规划

资产管理者在做出关键基础设施决策时，面临手动流程繁琐、工具分散的挑战。IBM Maximo Asset Investment Planning 软件助您简化投资策略，强化情景规划，并使维护工作与资本目标保持一致。

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优势
降低资产生命周期成本

基于生命周期成本、关键绩效指标 (KPI) 影响以及可用资源，确定干预措施的最佳顺序和投资的优先顺序。
通过优化的资产投资计划提升资本效率

利用先进的优化工具，最大限度提高资本项目价值，从而提升盈利能力，增强可靠性并助您实现战略目标。
抢占先机

通过快速生成和比较投资情景，利用风险知情洞察分析做出更明智的决策。适应不断变化的商业环境，最大限度地降低风险并最大限度地提高投资回报率。
简化合规性

展现资产投资方面的透明度，以改善与监管机构的关系，并向利益相关者证明投资决策的合理性，从而降低风险，避免因不合规而产生的代价不菲的处罚。
无缝协同，实现高效运营

在维护与资本规划目标之间协调计划，打破孤岛，减少低效问题，以提高运营效率。
IBM Asset Investment Planning 点击播放视频（2 分 27 秒）

关键功能

最大限度提升价值 从容自信地进行规划 与目标保持一致 整合以强化资产规划
采取下一步行动

通过 AI 和分析支持的整合资产管理解决方案，大幅简化您的维护和支持工作职责。敬请了解 IBM Maximo Application Suite 的强大功能。

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