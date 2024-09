关于 Downer Group

Downer 成立于 150 多年前(ibm.com 外部链接),在全球拥有超过 44000 名员工,是综合城市服务的领先提供商。该集团的轨道交通系统在澳大利亚和新西兰提供机车资产管理服务,并拥有为客户提供终身支持的专业知识。