实际上，对旅行的方式、时间和地点做出更明智的选择，是让明天更美好的关键。运输业是全球温室气体的主要来源。在过去十年中，政府和私营企业一直在合作创建更具可持续性的基础设施，以便在全球运送人员和物资。

例如，在澳大利亚，每天都有数百万旅客选择乘坐轻轨和重型铁路系统前往目的地。一百多年来，Downer Group 一直专注于建造这些旅客列车，并保持顺畅行驶和在用状态。

Downer 轨道交通系统增长主管 Adam Williams 解释说：“在过去十年中，我们发现政府管理列车的方式发生了实质性变化。”“以前，他们起初会让我们建造列车，但自己会运营和维护列车，也许会让我们来进行大修或升级。但是现在，他们希望我们不仅仅设计和建造列车，还希望我们提供终身支持，实际上是列车在通常为 25-30 年使用寿命期间的所有维护工作。”

他继续说：“因此，我们现在是澳大利亚最大的客运机车终身支持资产管理服务提供商。这意味着我们每天都要让数百列列车服务于澳大利亚的各主要城市。”

除了这种持续管理外，政府还期望我们帮助建立更可持续的交通网络。Williams 解释说：“目前，几乎所有西方司法管辖区都承诺到 2050 年左右实现某种形式的净零排放。”“这促使我们投资于技术，并提供以提高效率和长期价值为重点的新服务。这不仅仅是我们想要关注的问题，也对我们的成功至关重要。”