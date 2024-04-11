主页 分析 Cloud Pak for Data IBM Cloud Pak for Data
运用采用 Data Fabric 架构构建的平台，更快预测结果。收集、组织和分析数据，无论数据存储于何处。
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显示产品元素的屏幕截图：工具类型、数据访问工具、型号和连接

IBM Cloud Pak® for Data 是一套模块化的集成软件组件，用于分析、整理和管理数据。既可以自助托管的形式提供，也可以作为 IBM Cloud 上的受管服务。

 

 在正确的时间将正确的数据交付给正确的人员

IBM Cloud Pak® for Data 平台有助于提高生产力并降低复杂性。构建 Data Fabric 架构，连接分布于各种混合云环境中的孤立数据。

部署选项包括基于 Red Hat® OpenShift® 容器平台构建的本地软件版本，或基于 IBM Cloud® 构建的完全托管版本。

解决方案领域 Cloud Pak for Data 地址包括

  1. Data Fabric 和 AI 生命周期 – 自动化集成、元数据管理和 AI 治理
  • 数据治理和安全
  • 数据集成
  • 数据可观察性
  • Master Data Management

2. 数据洞察和应用程序 – 将数据和 AI 应用程序的决策交付给消费者

  • 业务分析
  • 业务应用程序

3. 数据源 – 存储、管理数据并释放其价值

  • 事务
  • 仓库
  • 湖仓一体
  • 战略合作伙伴
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现已推出：watsonx

借助 IBM 的下一代 AI 和数据平台，让 AI 在您的企业发挥更强大的作用。
公告

IBM 收购 Manta 以完善数据和 AI 治理能力

 公告

Cloud Pak for Data 4.8 现已上市。了解新增功能

网络研讨会

观看视频，了解如何利用 DataStage 和 watsonx.data 为企业的 AI 实施构建可信的数据基础

IBM 在 2023 年 Gartner® 数据整合工具魔力象限™报告中连续第 18 年被评为领导者。
优势 打通数据孤岛

可以在无需移动数据的情况下，访问各种业务孤岛、本地部署和云端环境中的数据。

 保护数据的隐私和安全

对所有数据实施隐私和使用政策，从而全面保护数据使用。

 为所有数据使用者提供助力

通过量身定制的界面（代码、画布、无代码），让各种技能水平的用户都能访问可信数据。
统计数据 8 倍 加速数据访问

覆盖云端和本地来源，以更低的成本将访问分布式数据的速度提高了 8 倍。

 查看数据 25–65% 提高生产力

减少了 25-65% 的提取转换加载 (ETL) 请求，可确保数据工程师专注于更高价值的工作。

 阅读报告 2,700 万美元 削减成本

消除了 2,700 万美元的手动编目以节省成本，正如 IBM 全球首席数据官办公室所经历的那样。

 阅读博客

客户使用详情

集成式体验 在一个平台内快速轻松地开展工作。
内置治理能力 采用相同的工具来准备、清理和管理数据。
端到端 AI 生命周期 协作构建模型，减少偏差，无需离开平台即可进行部署。
混合多云 AI 数据自由度 - 能够连接 60 多个数据源，并可管理多个云端环境的工作负载。
成功案例
运用 IBM 数据和 AI 技术产生社会效益 为低收入社区建立财政保障

非营利技术组织 Change Machine 与 IBM 合作创建了一款人工智能驱动的推荐引擎，利用数据帮助财务指导分享与客户目标最相关的包容且公平的金融科技产品。

 阅读成功案例

部署和定价选项

软件许可证       

运用 Cloud Pak for Data 平台的全部功能和灵活性，根据贵企业的需求量身定制。适用于任何云端环境或超融合基础架构解决方案。

IBM Cloud Pak for Data Express       

从三个经济实惠的预构建入口点中选择一个，用于数据编目、ELT via SQL Pushdown 或数据科学。

 阅读宣传册 IBM Data Governance Express（全新）

简化优质、受保护数据的发现和访问。

 IBM ELT Pushdown Express（全新）

利用可重复使用的数据管道和 SQL 运行时提取、加载和转换数据。

 IBM 数据科学和 MLOps Express（全新）

构建、运行和管理 AI 模型并优化决策。

IBM Cloud Pak for Data as a Service       

按使用付费的定价模式可让企业扩展服务，并仅按使用量付费1，或承诺订阅以获得折扣。此外，还可以试用下列 Data Fabric 用例数据包。

 立即免费试用 数据治理

查找、保护优并向正确的用户提供高质量数据。

 数据集成

在本地多云环境中连接和迁移数据。

 按需选用

选择一项或多项单项服务。

 了解更多信息

运用这里的一体化的数据和 AI 平台加速 AI。使用预先配置的即插即用节点加快部署速度。

了解更多信息
使用所选的云供应商
IBM Cloud®

只需点击几下，即可安装 IBM Cloud Pak 数据和 AI 服务。使用先进的数据和 AI 工具，并获得 IBM 专家的指导。

 深入了解 IBM Cloud 优势
Amazon Web Services

将 IBM Cloud Pak for Data 的多主生产实例部署到 Amazon Web Services (AWS) 云的新 VPC 中。

IBM 和 AWS 正通过 IBM Cloud Pak for Data on AWS 打造无缝的分析流程。阅读报告

 

 查看快速入门指南 阅读简介
Microsoft Azure

使用 Terraform 在 Microsoft Azure 中安装独立版本的 IBM Cloud Pak for Data。

 查看快速入门指南
服务
IBM Cloud Pak for Data 服务目录

利用 IBM Cloud Pak® for Data 中的预集成服务，处理企业最重要的业务优先事项并加快实现价值。利用 IBM 和 IBM 业务合作伙伴提供的全面服务目录，轻松定制平台，以满足企业的独特需求。作为一个可扩展的云原生数据和 AI 平台，IBM Cloud Pak for Data 使企业能够扩展数据和 AI 计划，以满足组织和行业的特定需求。

深入了解 AI、分析、仪表板、数据治理、数据源、开发者工具和存储服务。

 查看目录
资源 Gartner® Magic Quadrant™

了解 IBM 在 2023 年 Gartner® 数据整合工具魔力象限™ 报告中连续第 18 年被评为领导者的原因。

Forrester Wave™ 报告：2022 年第 2 季度企业 Data Fabric

IBM 是公认的企业 Data Fabric 解决方案领导者。获奖原因请参阅 Forrester Wave™ 报告：2022 年第 2 季度企业数据架构(Data Fabric)。

 宣布推出 IBM Cloud Pak for Data 4.8

Cloud Pak for Data v4.8 现已上市。了解更新、部署改进、新功能等相关信息。

 IBM Cloud Pak for Data Express 简介

查看 Data Fabric 用例的低成本 Express 选项

查看所有资源
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脚注

¹ 虚拟处理器核心 (VPC) 是一种计量单位，用于确定 IBM 服务的费用。它基于专用于服务实例或运行时的虚拟核心数量。

² 显示的费用基于“按使用付费”标价和估算的使用量。每月的实际费用因使用量以及所购置的各种附加服务或功能而异。

³ 起始价格不包括 IBM Data Virtualization。如需包括 IBM Data Virtualization，请联系销售部。