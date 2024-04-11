IBM Cloud Pak® for Data 是一套模块化的集成软件组件，用于分析、整理和管理数据。既可以自助托管的形式提供，也可以作为 IBM Cloud 上的受管服务。
IBM Cloud Pak® for Data 平台有助于提高生产力并降低复杂性。构建 Data Fabric 架构，连接分布于各种混合云环境中的孤立数据。
部署选项包括基于 Red Hat® OpenShift® 容器平台构建的本地软件版本，或基于 IBM Cloud® 构建的完全托管版本。
解决方案领域 Cloud Pak for Data 地址包括：
2. 数据洞察和应用程序 – 将数据和 AI 应用程序的决策交付给消费者
3. 数据源 – 存储、管理数据并释放其价值
借助 IBM 的下一代 AI 和数据平台，让 AI 在您的企业发挥更强大的作用。
IBM 收购 Manta 以完善数据和 AI 治理能力
Cloud Pak for Data 4.8 现已上市。了解新增功能
观看视频，了解如何利用 DataStage 和 watsonx.data 为企业的 AI 实施构建可信的数据基础
可以在无需移动数据的情况下，访问各种业务孤岛、本地部署和云端环境中的数据。
对所有数据实施隐私和使用政策，从而全面保护数据使用。
通过量身定制的界面（代码、画布、无代码），让各种技能水平的用户都能访问可信数据。
覆盖云端和本地来源，以更低的成本将访问分布式数据的速度提高了 8 倍。
减少了 25-65% 的提取转换加载 (ETL) 请求，可确保数据工程师专注于更高价值的工作。
消除了 2,700 万美元的手动编目以节省成本，正如 IBM 全球首席数据官办公室所经历的那样。
软件许可证
运用 Cloud Pak for Data 平台的全部功能和灵活性，根据贵企业的需求量身定制。适用于任何云端环境或超融合基础架构解决方案。
IBM Cloud Pak for Data Express
从三个经济实惠的预构建入口点中选择一个，用于数据编目、ELT via SQL Pushdown 或数据科学。
简化优质、受保护数据的发现和访问。
利用可重复使用的数据管道和 SQL 运行时提取、加载和转换数据。
构建、运行和管理 AI 模型并优化决策。
IBM Cloud Pak for Data as a Service
按使用付费的定价模式可让企业扩展服务，并仅按使用量付费1，或承诺订阅以获得折扣。此外，还可以试用下列 Data Fabric 用例数据包。
查找、保护优并向正确的用户提供高质量数据。
在本地多云环境中连接和迁移数据。
选择一项或多项单项服务。
运用这里的一体化的数据和 AI 平台加速 AI。使用预先配置的即插即用节点加快部署速度。
只需点击几下，即可安装 IBM Cloud Pak 数据和 AI 服务。使用先进的数据和 AI 工具，并获得 IBM 专家的指导。
将 IBM Cloud Pak for Data 的多主生产实例部署到 Amazon Web Services (AWS) 云的新 VPC 中。
IBM 和 AWS 正通过 IBM Cloud Pak for Data on AWS 打造无缝的分析流程。阅读报告
使用 Terraform 在 Microsoft Azure 中安装独立版本的 IBM Cloud Pak for Data。
了解 IBM 在 2023 年 Gartner® 数据整合工具魔力象限™ 报告中连续第 18 年被评为领导者的原因。
IBM 是公认的企业 Data Fabric 解决方案领导者。获奖原因请参阅 Forrester Wave™ 报告：2022 年第 2 季度企业数据架构(Data Fabric)。
Cloud Pak for Data v4.8 现已上市。了解更新、部署改进、新功能等相关信息。
查看 Data Fabric 用例的低成本 Express 选项
¹ 虚拟处理器核心 (VPC) 是一种计量单位，用于确定 IBM 服务的费用。它基于专用于服务实例或运行时的虚拟核心数量。
² 显示的费用基于“按使用付费”标价和估算的使用量。每月的实际费用因使用量以及所购置的各种附加服务或功能而异。
³ 起始价格不包括 IBM Data Virtualization。如需包括 IBM Data Virtualization，请联系销售部。