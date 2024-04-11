IBM Cloud Pak® for Data 平台有助于提高生产力并降低复杂性。构建 Data Fabric 架构，连接分布于各种混合云环境中的孤立数据。

部署选项包括基于 Red Hat® OpenShift® 容器平台构建的本地软件版本，或基于 IBM Cloud® 构建的完全托管版本。



解决方案领域 Cloud Pak for Data 地址包括：

Data Fabric 和 AI 生命周期 – 自动化集成、元数据管理和 AI 治理

数据治理和安全

数据集成

数据可观察性

Master Data Management

2. 数据洞察和应用程序 – 将数据和 AI 应用程序的决策交付给消费者

业务分析

业务应用程序

3. 数据源 – 存储、管理数据并释放其价值