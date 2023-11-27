利用混合云中的数据库更快地扩展应用程序、分析和生成式 AI

IBM 认为，没有任何一个数据库引擎或数据库管理系统能够在保持性能和成本效益的同时管理所有工作负载。IBM 的产品服务组合展示了涵盖关系数据库和 NoSQL 数据库的数据库解决方案，旨在处理混合云中的各种数据类型、工作负载和性价比需求。



使用 AI、开源技术和原生集成，可以统一和共享数据和元数据的单一副本，用于跨数据库的分析和 AI，而无需迁移、重新编目或使用 SQL。



通过与我们的 Data Fabric 架构和 IBM watsonx™ 的原生集成，可信数据基础将能够加速和扩展 AI，这一切由自动化沿袭、元数据扩充、治理和数据可重复性提供支持。