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跨云实现数据库现代化。利用专用数据库更快地扩展应用程序、分析和生成式 AI
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利用混合云中的数据库更快地扩展应用程序、分析和生成式 AI

 

IBM 认为，没有任何一个数据库引擎或数据库管理系统能够在保持性能和成本效益的同时管理所有工作负载。IBM 的产品服务组合展示了涵盖关系数据库和 NoSQL 数据库的数据库解决方案，旨在处理混合云中的各种数据类型、工作负载和性价比需求。

使用 AI、开源技术和原生集成，可以统一和共享数据和元数据的单一副本，用于跨数据库的分析和 AI，而无需迁移、重新编目或使用 SQL。

通过与我们的 Data Fabric 架构和 IBM watsonx™ 的原生集成，可信数据基础将能够加速和扩展 AI，这一切由自动化沿袭、元数据扩充、治理和数据可重复性提供支持。

阅读数据领导者指南，为应用程序、分析和人工智能 (AI) 选择合适的数据库解决方案。

公告

只需点击几下即可对 Db2 或 Oracle 数据库进行现代化，转换为 Amazon RDS for Db2
获取适合需求的数据库解决方案

无论处于 AI 和混合云旅程的哪个阶段，IBM 的数据库解决方案都能满足您的需求。了解完全托管的 SaaS 和混合云中最适合您的工作负载和用例的数据库。

数据库类型

用例

IBM 数据库解决方案
事务
  • 对应用程序进行现代化，将它们从本地部署的 Db2 或 Oracle 转换为 SaaS
  • 微服务
  • 为数千名用户提供低延迟、可扩展的应用程序
  • CRM 和 ERP

    IBM® Db2®
    • 硬件设备上的本地数据库
    • 时间序列（IoT 应用程序、开发运维）

      IBM® Informix®
        • 需要完全托管服务的基于开源 PostgreSQL、MySQL 和 EnterpriseDB 的应用程序


        Databases for PostgreSQL
        Databases for MySQL
        Databases for EnterpriseDB
        数据仓库
         
        • 报告和仪表板
        • 运营分析
        • 混合 OLTP/OLAP 工作负载
        • 数据共享
        • 内置机器学习 (ML) 模型构建

         

        IBM® Db2® Warehouse

         
        • 报告和仪表板
        • 深度分析和数据挖掘
        • 可信任的数据共享
        • 内置 ML 模型构建

        IBM® Netezza®
        开放式湖仓一体
        • 数据仓库增强
        • 数据湖现代化
        • 利用 Presto 进行数据虚拟化，实现快速分析
        • 生成式 AI 驱动的洞察
        • 实时分析和 BI
        • 生成式 AI 的数据存储

        IBM® watsonx.data™ （使用 Presto 和 Spark 等多个引擎）
        矢量数据库
        • 语义搜索
        • 相似性搜索
        • 基于检索增强生成 (RAG) 的应用程序
        • 推荐引擎
        • 会话式 AI

        IBM watsonx.data（使用 Milvus 矢量数据库）
        文档
        • 内容管理
        • 目录
        • Web 和移动应用程序
        • 用户配置文件

        IBM® Cloudant®,
        Databases for MongoDB
        消息传递
        • 适用于 Web、移动应用程序和 IOT 设备的跨不同数据集的应用程序集成

        Messages for RabbitMQ 
        主要价值
        • 高流量的移动和 Web 应用程序的缓存
        • 存储特定用户的个人数据
        • 会话管理（电子商务系统）

        Databases for etcd
        内存中
        • 基于位置的地理空间应用程序
        • 实时数据分析

        Databases for Redis
        全文搜索
        • 分析来自服务器、传感器和 Web 应用程序的日志和机器生成的数据
        • 应用程序内搜索

        Databases for Elasticsearch 

        *所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
        我们的合作伙伴数据库服务 我们的合作伙伴数据库解决方案提供统一的采购、定价和支持平台，包含通用关系数据库和开源解决方案的企业版，并配有保修许可证和赔偿。在整个混合云环境中与现有 IBM 数据、治理和 AI 服务无缝集成，满足您的独特用例需求。 Cloudera 了解更多 DataStax 了解更多 企业数据库 了解更多 MongoDB 了解更多 SingleStore 了解更多
        优势 为什么选择 IBM 来满足您的混合云数据库需求？ 50% 将数据仓库成本降低 50%

        使用 zero-ETL 和开放格式来共享数据和元数据，以及 AI 的治理和沿袭。将相应工作负载与适合的引擎（Presto、Spark、Db2、Netezza、矢量数据库等）匹配，实现最佳性价比。1

                 100% 在云中实现 100% 工作负载兼容性


        通过现代化，转换为具有可比本地部署兼容性的完全托管的数据库和混合云部署，增强弹性、降低成本并自动执行数据库管理任务。2

                 30% 从 Oracle 迁移到 Db2 后性能提高 30%


        利用 40 多年的专业知识来运行所有数据和任务关键型工作负载，从而改进数据治理并提高安全性、可扩展性、高可用性和性价比。3
        采用开源技术构建

        我们的数据库产品采用开源技术设计，具有开源兼容性，可灵活处理数据、表格式、查询引擎和开放治理，消除供应商锁定，实现了数据和工作负载在整个企业范围的可移植性。

        利用 Presto 和 Spark 等开源查询引擎、开源矢量数据库、Iceberg 开放表格式以及 Parquet、Avro 和 ORC 等开放数据格式，方便在整个组织内无缝共享数据和元数据。

        了解有关 watsonx.data、Db2 Warehouse 和 Netezza 开源组件的更多信息。
        SaaS 和混合云数据库部署 优先考虑创新，实现数据库管理自动化。实现与本地部署的 IBM 和 Oracle 数据库的同类兼容性，而无需停机或更改应用程序。当组织迁移到 SaaS 或混合云数据库解决方案时，实现无缝过渡。 完全托管的 SaaS

        IBM Cloud®、Amazon Web Services (AWS) 等多个云供应商的平台上以完全托管服务的形式访问 IBM 数据库，包括 Amazon Relational Database Service (RDS) for Db2（ibm.com 外部链接）和 Azure。在云中自动执行数据库管理任务，并获得对可扩展性、高可用性、持续更新和经济高效、基于消费的定价的控制。

                 云受管式容器

        将 IBM 数据库部署为云托管的 Red Hat® OpenShift® 或 AWS 和 Microsoft Azure 云服务上提供的 Kubernetes 服务 上的容器。

                 自我管理型基础架构或基础架构即服务 (IaaS)

        通过在本地部署基础架构或基于云的基础架构即服务上的传统安装方式获取 IBM 数据库软件。
        成功案例 南富尔顿警察局

        了解佐治亚州南富尔顿警察局如何使用 watsonx.data 开放数据湖仓一体实现数据研究和管理的自动化，为公共服务留出更多时间。

         Owens-Illinois

        了解 Owens-Illinois 如何从 Oracle 转向 IBM Db2，将总拥有成本降低七位数，并将事务工作负载响应时间至少缩短 20% 到 30%。

        Conestoga Wood Specialties

        了解 Conestoga 如何利用 IBM Netezza Performance Server 作为完全托管的服务从本地部署平稳过渡到云。

         Puma

        了解 Puma 如何使用 IBM® Db2® pureScale® 通过始终在线、高可用性和可扩展的数据库为数量增加 4 倍的用户提供支持。

         Etihad Airways

        了解该航空公司如何为乘客提供数字化转型和个性化服务。

        Booking.com

        由于担心单一云平台上的专有格式和供应商锁定，Booking.com 设法将关键工作负载（例如，预订和财务报告）迁移到开源云供应商的产品。
        资源 白皮书

        如何为应用程序、分析和 AI 选择合适的数据库。

         如何利用 Db2 降低 Oracle Database 的成本

        了解从 Oracle 迁移到 Db2 时如何通过灵活的许可和定价、可扩展性以及更高性价比来降低 Oracle Database 的成本。

         关于云数据仓库的五大误解

        了解导致公司犹豫从本地部署数据仓库转向混合云数据库管理策略的最常见误解。

         什么是关系数据库？

        了解什么是关系数据库、它的工作原理以及与其他数据库选项相比如何。

         现已推出：watsonx.data

        随时随地调整所有数据的 AI 工作负载。

        后续步骤

        与 IBM 专家进行免费的一对一通话，探讨数据库解决方案。
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        脚注

        比较 2023 年发布的定价时，规范了 watsonx.data 的 VPC 小时数，以便与几家主要云数据仓库供应商进行比较。节省的费用可能因配置、工作负载和供应商的不同而异。

        迁移到 SaaS 或混合部署时的 IBM 同类本地部署兼容性。Conestoga Wood Specialties 提供的数据表明，从本地部署的 Netezza 到 AWS 上的 SaaS 的现代化改造过程中，他们经历了零停机，而且无需更改应用程序。

        Owen’s Illinois 从 Oracle 迁移到 Db2 时提供的数据. 