完全托管的 MySQL：专为任务关键型工作负载而构建，提供可靠的性能以及可扩展性、安全性和 Web 应用程序的事实标准。
最常见的开源关系数据库 MySQL 可以轻松部署、操作和扩展云原生应用程序。
通过这个完全托管的 MySQL 服务，专注于应用程序和业务开发，而不是数据库管理。
此托管 MySQL 服务简化了基础架构和数据库服务器的管理和维护，为您快速自动执行日常任务。
功能
自托管 MySQL
IBM Cloud® Databases for MySQL
自动扩展
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自动时间点恢复备份
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在 IBM Cloud® 多专区区域中的三个数据中心实现高可用性和 99.99% SLA
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与 IBM Cloud® Virtual Server for VPC 可进行开箱即用集成
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即时提供行业最佳实践配置
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透明的操作系统管理、安全性和升级
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服务器获取、管理和维护
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为静态数据提供自带加密密钥
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本地监控与审计集成
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与可观测性服务无缝集成
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IBM 管理备份、只读副本、日志记录、监控、扩展等。
MySQL 使用多个可用区，SLA 可用性达 99.99%。
数据在静态和动态时均会加密。符合 HIPAA 和 GDPR。
通过易于使用的自动扩展和按小时计费功能，独立扩展磁盘以满足您的动态应用程序要求。
借助集成的基础架构即代码工具实现全球化，无需额外付费。
单独扩展磁盘、RAM 和 vCPU，无需迁移实例类。