主页 数据库 Cloud Databases MySQL IBM Cloud® Databases for MySQL
完全托管的 MySQL 关系数据库服务。轻松部署和扩展以推动创新。
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完全托管的 MySQL：专为任务关键型工作负载而构建，提供可靠的性能以及可扩展性、安全性和 Web 应用程序的事实标准。

最常见的开源关系数据库 MySQL 可以轻松部署、操作和扩展云原生应用程序。

通过这个完全托管的 MySQL 服务，专注于应用程序和业务开发，而不是数据库管理。

用例

混合 OLTP 和 OLAP 工作负载 在一个数据库平台内同时运行事务 (OLTP) 和实时操作智能处理 (OLAP) 工作负载。
云原生应用程序 利用基于 MySQL 的现代云原生应用程序提高敏捷性。自动执行管理任务，并提供资源协助新的业务机会。
微服务 使用可靠、灵活的 MySQL 数据库构建小型独立、松散耦合的基于微服务的 Web 应用程序。
为什么选择 IBM Cloud？

此托管 MySQL 服务简化了基础架构和数据库服务器的管理和维护，为您快速自动执行日常任务。

功能

自托管 MySQL

IBM Cloud® Databases for MySQL

自动扩展

自动时间点恢复备份

在 IBM Cloud® 多专区区域中的三个数据中心实现高可用性和 99.99% SLA

与 IBM Cloud® Virtual Server for VPC 可进行开箱即用集成

即时提供行业最佳实践配置

透明的操作系统管理、安全性和升级

服务器获取、管理和维护

为静态数据提供自带加密密钥

本地监控与审计集成

与可观测性服务无缝集成

可靠。可定制。开放式源代码。 完全托管的 MySQL

IBM 管理备份、只读副本、日志记录、监控、扩展等。

 高可用性

MySQL 使用多个可用区，SLA 可用性达 99.99%。

 高级安全性

数据在静态和动态时均会加密。符合 HIPAA 和 GDPR。

 轻松扩展

通过易于使用的自动扩展和按小时计费功能，独立扩展磁盘以满足您的动态应用程序要求。

 自动化感知

借助集成的基础架构即代码工具实现全球化，无需额外付费。

 灵活选项

单独扩展磁盘、RAM 和 vCPU，无需迁移实例类。
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