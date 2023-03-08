主页 计算和服务器 IBM Cloud IBM Cloud：AI 就绪、安全、混合式设计

专为监管最为严格行业设计的企业云平台，提供高弹性、高性能、安全且合规的云服务。

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凭借 230 多个公有云解决方案，IBM® Cloud 可帮助客户降低第 3 方和第 4 方风险，并加速实现价值。
弹性 - 让您的企业能够在中断期间运营

“IBM Cloud 是我们在全球范围内使用过的最可靠的云服务”– Robert Green，Dizzion 首席执行官。

性能 - 以高度的灵活性满足客户需求

利用 IBM Cloud 上的 watsonx.ai 部署基础模型和机器学习模型。

安全与合规 - 安全地部署 AI 技术，并满足不断变化的监管合规需求

IBM 最近荣膺了 Kuppingercole 的云原生应用程序保护平台 (CNAPP) 市场领导者称号。

 TCO - 减少支出的同时最大限度地提高云服务的价值

VMware on IBM Cloud 在 3 年内的投资回报率为 201%，SAP on IBM Cloud 在 3 年内的投资回报率为 212%。

通过信任扩展 AI

IBM Cloud 让企业能够无缝扩展，以支持高度动态的性能密集型 AI 工作负载。

 构建、扩展和治理 AI

在一个平台上轻松部署和嵌入遍及整个企业的 AI，管理所有数据源，并加快可信任的 AI 工作流。

 IBM AI Infrastructure

IBM 基础架构安全、可扩展、开放、有保障，旨在支持 AI 工作负载高度动态的性能密集型特性。

 用于保护生成式 AI 的 IBM 框架

在 AI 管道的每个阶段保护 AI – 数据安全、模型安全和使用安全。

 IBM Cloud 碳排放计算器

可持续地扩大并加速 AI 驱动的创新。
成功案例

行业领导者信赖 IBM Cloud

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IBM Security and Compliance

IBM Cloud 和 IBM® watsonx.ai

IBM watsonx.ai、IBM Cloud Object Storage 和 IBM Code Engine

IBM Cloud for Financial Services

IBM watsonx 和 IBM Cloud

IBM watsonx.ai、IBM watsonx Assistant 和 IBM Cloud

IBM® Power Virtual Server 和 IBM Cloud Object Storage

IBM watsonx.ai、IBM Cloud 和 IBM Consulting

面向受监管行业的 IBM Cloud

IBM 的企业云平台旨在满足监管最为严格行业的最高级别监管、安全与合规要求。

 IBM Cloud for Financial Services

全球首个金融服务就绪公共云，帮助企业降低风险并加强合规性。

 IBM watsonx.governance

借助 AI 治理“打破黑匣子”。IBM watsonx.governance 旨在指导、管理和监控企业的 AI 活动。

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

完全托管的机密计算容器运行时，支持在具有技术保障的高度隔离的环境中部署敏感的容器化工作负载。
IBM Cloud for VMware

在 IBM Cloud 上以您的方式实现安全顺畅的管理

 IBM Power Virtual Server

在各种云端和本地环境中无缝移动和管理工作负载。

 IBM Cloud Compute with GPU

GPU 服务器提供了更多选择和更高的灵活性

 IBM Cloud 上的计算服务

利用 IBM Cloud 管理基础架构，而企业则负责管理环境。仅需为所使用的资源付费。

 IBM Cloud Code Engine

在完全托管的无服务器平台上运行容器、应用程序代码、批处理任务或函数。

 IBM Cloud Object Storage

随时随地以任何格式存储数据，并提供可扩展性、弹性和安全性。
IBM Cloud for SAP

加速 SAP ERP 现代化改造、降低风险并实现业务运营转型。

 RedHat Openshift on IBM Cloud

在混合云环境中实现企业工作负载的容器化、完全自动化和扩展。

 高性能计算

借助混合云 HPC 解决方案应对大规模计算密集型挑战，并加速获取洞察。
机密计算

在整个计算生命周期内保护数据。

 IBM Cloud 安全解决方案

从容自信地迁移至混合多云环境，将安全功能融入云之旅的每一个阶段。

 云安全与合规性

集中管理组织的安全、风险和监管标准合规。
面向受监管行业的 IBM Cloud

IBM 的企业云平台旨在满足监管最为严格行业的最高级别监管、安全与合规要求。

 IBM Cloud for Financial Services

全球首个金融服务就绪公共云，帮助企业降低风险并加强合规性。

 IBM watsonx.governance

借助 AI 治理“打破黑匣子”。IBM watsonx.governance 旨在指导、管理和监控企业的 AI 活动。

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

完全托管的机密计算容器运行时，支持在具有技术保障的高度隔离的环境中部署敏感的容器化工作负载。
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 IBM Cloud 上的计算服务

利用 IBM Cloud 管理基础架构，而企业则负责管理环境。仅需为所使用的资源付费。

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 IBM Cloud 安全解决方案

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 云安全与合规性

集中管理组织的安全、风险和监管标准合规。
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云转型解决方案
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