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“IBM Cloud 是我们在全球范围内使用过的最可靠的云服务”– Robert Green，Dizzion 首席执行官。
利用 IBM Cloud 上的 watsonx.ai 部署基础模型和机器学习模型。
IBM 最近荣膺了 Kuppingercole 的云原生应用程序保护平台 (CNAPP) 市场领导者称号。
VMware on IBM Cloud 在 3 年内的投资回报率为 201%，SAP on IBM Cloud 在 3 年内的投资回报率为 212%。
IBM Cloud 让企业能够无缝扩展，以支持高度动态的性能密集型 AI 工作负载。
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