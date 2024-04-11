主页 数据库 Cloud Databases Redis IBM Cloud Databases for Redis®*
专为现代应用程序堆栈设计的开源内存键值存储
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什么是 IBM Cloud® Databases for Redis？

IBM Cloud Databases for Redis 允许您使用计数器、队列、列表和 HyperLogLogs 来轻松处理复杂的数据问题。

客户成功案例

数据库缓存 利用数据库前面的缓存来减少数据存储上的负载，缩短用户响应时间并扩展应用程序的读/写能力。 了解更多信息
计数和队列 分析和观察应用程序的指标，例如监控用户增长率、登录次数和排行榜。 了解更多信息
功能聚焦 IBM Cloud Databases for Redis 的功能 完全托管

开发人员可以专注于构建应用程序，而不是处理备份、日志记录、监控、扩展、硬件设置和软件修补。

 高级安全性

静态和动态数据均经过加密，并且与 IBM® Key Protect 集成，使您可以为静态数据提供自己的加密密钥。

 弹性缩放

IBM Cloud Databases for Redis 允许独立缩放磁盘和 RAM，以最大限度地满足应用程序需求。

 兼容开放源代码

该服务与 Redis API、数据格式和客户端兼容，这意味着已经利用 Redis 的应用程序可以轻松使用 IBM Cloud Databases for Redis 作为直接替代方案。

 高度可用

标准配置包括两个配置为高可用性的数据成员，以提供 99.99% 的 SLA。

 自动化感知

利用集成的基础架构即代码工具（如具有 Terraform 和 Red Hat® Ansible® 支持的 IBM Cloud Schematics），无需额外付费即可获得全球规模。
相关产品 IBM Cloudant®

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 IBM Cloud Databases for PostgreSQL

企业就绪、完全托管的 PostgreSQL 对象关系数据库，通过本机集成构建到 IBM Cloud 中。

 IBM Cloud Databases for MySQL

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后续步骤

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脚注

*Redis 是 Redis Ltd. 的注册商标。其中的任何权利均归 Redis Ltd. 所有。IBM 的任何使用项目仅供参考，并不表明 Redis 与 IBM 之间有任何赞助、认可或隶属关系。