IBM Cloud Databases for Redis 允许您使用计数器、队列、列表和 HyperLogLogs 来轻松处理复杂的数据问题。
开发人员可以专注于构建应用程序，而不是处理备份、日志记录、监控、扩展、硬件设置和软件修补。
静态和动态数据均经过加密，并且与 IBM® Key Protect 集成，使您可以为静态数据提供自己的加密密钥。
IBM Cloud Databases for Redis 允许独立缩放磁盘和 RAM，以最大限度地满足应用程序需求。
该服务与 Redis API、数据格式和客户端兼容，这意味着已经利用 Redis 的应用程序可以轻松使用 IBM Cloud Databases for Redis 作为直接替代方案。
标准配置包括两个配置为高可用性的数据成员，以提供 99.99% 的 SLA。
利用集成的基础架构即代码工具（如具有 Terraform 和 Red Hat® Ansible® 支持的 IBM Cloud Schematics），无需额外付费即可获得全球规模。
*Redis 是 Redis Ltd. 的注册商标。其中的任何权利均归 Redis Ltd. 所有。IBM 的任何使用项目仅供参考，并不表明 Redis 与 IBM 之间有任何赞助、认可或隶属关系。