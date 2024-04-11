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为重要事务腾出更多时间

亲身体验 进行评估
Orchestrate 可以帮助您的团队减轻工作负担

IBM watsonx Orchestrate 依托大语言模型 (LLM)，助力将生成式 AI 和自动化技术引入企业的每个业务领域。

  • 提供会话式 AI 和自动化功能，彻底变革工作方式，同时提升生产力、降低成本，并提高敏捷性。
  • 个性化定制，提供相关技能，支持团队使用已经熟悉的工具开展工作。
  • 使用专门构建的 AI 助手，体验互动式自然语言，快速轻松地完成任务和复杂流程
  • 赋能领域专家使用低代码构建器打造定制化 AI 助手，支持企业高效履行人力资源、财务、销售和采购等多种职能。

使用 Orchestrate 构建您的 AI 助手，以简化团队的工作，并找回您的时间。

 
通过此次自助式导览探索 Orchestrate 能为您做些什么
精选内容 2024 年买家指南

IBM 生成式 AI 助手：2024 年完整买家指南
watsonx Orchestrate 评估

请回答几个问题，了解您的 AI 之旅已进展到何处，并了解 watsonx Orchestrate 如何为您提供最大助益。
优势 提高生产率

让 AI 助手自动执行任务、查找信息并简化复杂流程，助力您事半功倍。Orchestrate 为您节省时间和精力，让您专注于处理价值更高的工作。

 深入了解成功案例 提高准确性

根据您的业务内容和工作环境，提供准确切题的答案。使用自然语言与 Orchestrate 交互，完成现有系统中的各项任务，并能够确定获得的信息正确无误，而且下一个最优步骤即将执行。

 阅读解决方案简介 强化业务结果

Orchestrate 集成了多个 AI 模型、数据源和业务应用程序，帮助实现高价值工作流和复杂流程的自动化，助力您基于数据、准确高效地加快决策。

阅读成功案例

功能

Orchestrate 的预构建技能 Orchestrate 运用自然语言处理技术，从基础和高级技能目录中提取信息，并依据背景资料及正确顺序执行您的请求。无需专门培训。使用为您量身打造、按需设计的预构建技能，几分钟即可快速上手。 查看预构建技能
发现并培养定制技能 使用 Skills Studio 构建定制技能。借助 Skills Studio，您可以快速轻松地构建属于自己的技能和工作流，并将 Orchestrate 中的自动化功能引入整个组织，充分利用现已投资的工具。 探索 Skills Studio
Orchestrate 可连接到各种应用程序 Orchestrate 可以连接您的各种应用程序和工具。通过易于使用的无代码界面，您可以在多种工具如 Salesforce、Workday、Outlook、Gmail 等之间实现无缝衔接，从而快速完成任务。没有 API？使用机器人流程自动化 (RPA) 无缝连接外部系统。 探索集成
创建重要对话 通过有帮助的对话内容轻松构建 AI 助手，帮助最终用户完成他们想要的任务，在需要时获取他们所需要的信息，并推荐有用的后续步骤。 探索 AI 助手构建器
用例
部门 人力资源 人力资源部是企业中最重要且最复杂的组成部分之一，负责寻找、招募和培训顶尖人才，并实施员工福利计划。为您的团队提供所需工具，帮助优秀新员工顺利入职并获得支持，将人力资源的工作更人性化。 了解 Orchestrate 如何协助人力资源工作
部门 采购 IBM watsonx Orchestrate 通过采购流程自动化和会话式 AI，帮助采购专业人员简化供应商、合同和订单管理价值链。Orchestrate 通过无缝系统集成功能，帮助采购团队提高效率并优化战略采购，令采购成为您的竞争优势。 了解 Orchestrate 如何助力采购工作
部门 销售 销售专业人员一方面要完成重复性的行政工作，另一方面还必须与客户建立友好关系并推进业务交易。从自动执行潜客线索资格审查，到增强与潜在和现有客户的互动，watsonx Orchestrate 助力销售人员提高销售周期各阶段的工作效率。 了解 Orchestrate 如何助力销售
客户案例 Tricon Steamship Agency, Inc.

了解 Tricon Steamship Agency, Inc. 如何利用 IBM watsonx 高效协调货物进出口管理

 Avid Solutions

了解搜索和开发公司如何使用 Orchestrate 帮助减少错误并减轻运营负担。

 Comparus GmbH

了解 Comparus 如何使用 AI 通过会话式“银行助手”实现创新流程编排。

体验 watsonx Orchestrate

深入了解生成式 AI 助手如何帮您减轻工作量并提高工作效率。

通过点击式演示亲身体验 Orchestrate，了解它如何为您的团队提供助力。
体验 5 分钟的点击式演示
亲身体验

自行输入提示，探索不同用例

 构建者体验

观看视频，深入了解构建者的体验

 定价方案和功能选项

找到合适的定价方案和部署选项
采取后续步骤

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