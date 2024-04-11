IBM watsonx Orchestrate 依托大语言模型 (LLM)，助力将生成式 AI 和自动化技术引入企业的每个业务领域。
使用 Orchestrate 构建您的 AI 助手，以简化团队的工作，并找回您的时间。
IBM 生成式 AI 助手：2024 年完整买家指南
让 AI 助手自动执行任务、查找信息并简化复杂流程，助力您事半功倍。Orchestrate 为您节省时间和精力，让您专注于处理价值更高的工作。
根据您的业务内容和工作环境，提供准确切题的答案。使用自然语言与 Orchestrate 交互，完成现有系统中的各项任务，并能够确定获得的信息正确无误，而且下一个最优步骤即将执行。
Orchestrate 集成了多个 AI 模型、数据源和业务应用程序，帮助实现高价值工作流和复杂流程的自动化，助力您基于数据、准确高效地加快决策。
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