统一自动化构建器是一种工具，让团队能够快速构建自动化，并将其包装为技能，通过在 watsonx Orchestrate 中发现自动化工具并在整个组织中加以使用，来扩展他们对自动化工具已经进行的投资。用户可以利用工作流程、决策、文档处理、系统集成和 RPA，来加速开发、部署和实现价值。用户可以将内部系统、第三方工具和预构建技能相结合，在整个企业中完成无尽的用例。

决策执行

通过易于使用的低代码用户界面对业务决策进行建模和管理的能力。集成 watsonx Orchestrate 的对话功能后，用户可以更高效地与系统交互，调用决策引擎，并获得洞察分析，无需手动干预。转换比率如下：3 次决策执行：1 个资源单位 (RU)。

工作流程活动执行

通过自动执行重复性、基于规则或手动任务来创建和执行工作流程的能力。这涉及组织内一系列相互关联的任务或流程的设计、执行和优化。优势包含提高工作效率、减少错误和加速任务完成。转换比率如下：10 次工作流程活动执行：1 个资源单元 (RU)。

文档处理

能够通过自动化方式处理文档，例如从各种类型的文档中提取信息、解释内容和组织数据。转换比率如下：处理 7 个页面：1 个资源单元 (RU)。

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