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提升效率：IBM watsonx Orchestrate 版本比较指南，旨在实现精简的工作流程自动化。
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IBM watsonx Orchestrate 版本

选择适当的 watsonx Orchestrate 版本，既能满足企业需求，又能节约时间，让您专注于高价值的工作。

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Essentials 每月 1,500 美元*
  • 利用助手构建器构建会话式 AI 助手
  • 访问技能库，或借助 IBM Robotic Process Automation 构建自定义技能
  • 根据独有的业务需求定制 Orchestrate
  • 使用 OpenAPI 自动化导入轻松导入自动化功能
 Standard 每月 4,500 美元*
  • 包含基础版的所有功能
  • 添加统一自动化构建器，以帮助简化您的业务流程：
    • 自动化工作流程
    • 决策服务
    • 文档处理

功能

Essentials

Standard

价格

每月 1,500 美元*

每月 4,500 美元*

资源单位（每月包含）

1,000

5,000

期限

订阅 12 个月

订阅 12 个月

定制会话式 AI 助手

10

30

独立的每月活跃用户数 (MAU)

多达 6,000

多达 30,000

分析数据保留时间

7 天

30 天

每个助手的已发布版本数

10 个版本

50 个版本

会话超时限制

5 分钟

24 小时

行业领先的 NLP（自然语言处理）

消息传递渠道整合（网络聊天、短信和彩信等）

找出问题，开展分析

导出聊天记录

决策服务

工作流程自动化

文档处理

预构建技能目录，动态上下文自动切换，提出澄清式问题

自定义技能构建器

560+ 预构建技能

40+ 应用程序集成

连接至企业系统，构建、部署和管理软件机器人、数据输入和提取

与人类同事协作，与人类客服交接，实现 Al 与人类之间的无缝转换

能够识别问题的分析功能，可导出聊天记录

按主题完成失败情况分析，实时业务分析

即将上线

资源单位为 1,000 组

800 美元*

800 美元*

在任何云上部署，包括 IBM、Amazon、Google、Microsoft 或本地环境

联系我们

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*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。

定价问题

资源单位 (RU) 作为定价指标，可衡量在 watsonx Orchestrate 平台中执行自动化工作负载时自主使用的资源。这些工作负载可以通过 API 调用或会话式 AI 启用。

消耗的 RU 数量取决于自动化功能的执行情况。每个 RU 类别每天单独计量，然后根据具体的 RU 类型按月汇总。这种方法可以保障您根据实际使用情况准确付款。

  • 基础版（1,500 美元/月，包含 1,000 RU）
    • 技能运行：100 = 1 RU
    • 每月活跃用户数 (MAU)：6 = 1 RU
    • 已处理页数：7 = 1 RU
    • 决定执行：3 = 1 RU
    • 工作流程活动执行：10 = 1 RU
  • 标准版（每月 4,500 美元，包括 5000 RU）
    • 技能运行：100 = 1 RU
    • 每月活跃用户数 (MAU)：6 = 1 RU
    • 已处理页数：7 = 1 RU
    • 决定执行：3 = 1 RU
    • 工作流程活动执行：10 = 1 RU
  • 技能运行（基础版和标准版）
    • 技能是指完成一项工作或任务的能力。技能流是来自不同应用程序的技能的集合。技能运行代表一项技能处理，无论其复杂程度如何，无论是由单个操作还是多个操作组成。转换比例如下：100 次技能运行：1 个资源单位 (RU)。
  • 每月活跃用户数（基础版和标准版）
    • 采用自然语言处理来理解用户输入并参与对话。助手构建器与 watsonx Orchestrate 集成，可用于开发 AI 助手，通过操作构建对话，这些操作代表您希望助手帮助客户完成的任务。每个操作都包含一系列步骤，代表与客户之间的各项交流。与 AI 助手互动的独立每月活跃用户数 (MAU) 会消耗资源单位。
    • 每月活跃用户 (MAU) 是指在日历计费月内与您的助手或自定义应用程序进行过至少一次有意义的对话的任何唯一用户。唯一用户可通过与您的助手互动的人员相关联的用户 ID 进行识别。转换比率如下：6 次每月独立活跃用户 (MAU) 互动：1 个资源单位 (RU)。
  • 已处理的页面（仅限标准版，属于统一自动化构建器的一部分）
    • 能够通过自动化方式处理文档，例如从各种类型的文档中提取信息、解释内容和组织数据。转换比率如下：处理 7 个页面：1 个资源单元 (RU)。
  • 决策执行（仅限标准版，属于统一自动化构建器的一部分）
    • 通过易于使用的低代码用户界面对业务决策进行建模和管理的能力。集成 watsonx Orchestrate 的对话功能后，用户可以更高效地与系统交互，调用决策引擎，并获得洞察分析，而无需手动干预。转换比率如下：3 次决策执行：1 个资源单位 (RU)。
  • 工作流程活动执行（仅限标准版，属于统一自动化构建器的一部分）
    • 通过自动执行重复性、基于规则或手动的任务来创建和执行工作流程的能力。这涉及组织内一系列相互关联的任务或流程的设计、执行和优化。优势包含提高工作效率、减少错误和加速任务完成。转换比率如下：10 次工作流程活动执行：1 个资源单元 (RU)。

watsonx Orchestrate 利用多云 SaaS 平台 (MCSP) 层来测量 RU 和 RU 类型。MCSP 将使用情况指标存储在 Amazon RDS 中，以便监控相对于合同限制的消耗指标。此外，MCSP 还便于监控订阅的剩余时间。当使用阈值达到 80%、90% 和 100% 时，您将收到通知。

统一自动化构建器是一种工具，让团队能够快速构建自动化，并将其包装为技能，通过在 watsonx Orchestrate 中发现自动化工具并在整个组织中加以使用，来扩展他们对自动化工具已经进行的投资。用户可以利用工作流程、决策、文档处理、系统集成和 RPA，来加速开发、部署和实现价值。用户可以将内部系统、第三方工具和预构建技能相结合，在整个企业中完成无尽的用例。

决策执行
通过易于使用的低代码用户界面对业务决策进行建模和管理的能力。集成 watsonx Orchestrate 的对话功能后，用户可以更高效地与系统交互，调用决策引擎，并获得洞察分析，无需手动干预。转换比率如下：3 次决策执行：1 个资源单位 (RU)。

工作流程活动执行
通过自动执行重复性、基于规则或手动任务来创建和执行工作流程的能力。这涉及组织内一系列相互关联的任务或流程的设计、执行和优化。优势包含提高工作效率、减少错误和加速任务完成。转换比率如下：10 次工作流程活动执行：1 个资源单元 (RU)。

文档处理
能够通过自动化方式处理文档，例如从各种类型的文档中提取信息、解释内容和组织数据。转换比率如下：处理 7 个页面：1 个资源单元 (RU)。

了解关于 watsonx Orchestrate 中的自动化构建器的更多信息。

IBM 助手构建器是一种可视化工具，可帮助您创建、定制和部署智能虚拟助理（也称为聊天机器人），而无需编码专业知识。它提供了拖放界面，可用于构建会话体验，与外部系统集成，并管理您的虚拟助理。了解更多

用户构建技能不会消耗 RU，因为我们希望鼓励团队构建 AI 助手，并仅在实现实际价值后才消耗资源。我们相信 AI 助手有潜力彻底改变企业的运营方式，我们希望对这项技术的使用变得大众化，以便所有公司均能获益。通过免费提供构建者许可用户，我们消除了可能阻碍某些企业试用 AI 助手的财务障碍。

IBM Robotic Process Automation (RPA) 是一项技术，可帮助组织跨多个应用程序和系统自动执行基于规则的重复性任务。它使用软件机器人或“机器人”来模仿人类用户的行为，例如填写表格、复制和粘贴数据以及与应用程序交互。了解更多
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脚注

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。