选择适当的 watsonx Orchestrate 版本，既能满足企业需求，又能节约时间，让您专注于高价值的工作。
价格
每月 1,500 美元*
每月 4,500 美元*
资源单位（每月包含）
1,000
5,000
期限
订阅 12 个月
订阅 12 个月
定制会话式 AI 助手
10
30
独立的每月活跃用户数 (MAU)
多达 6,000
多达 30,000
分析数据保留时间
7 天
30 天
每个助手的已发布版本数
10 个版本
50 个版本
会话超时限制
5 分钟
24 小时
行业领先的 NLP（自然语言处理）
消息传递渠道整合（网络聊天、短信和彩信等）
找出问题，开展分析
导出聊天记录
决策服务
工作流程自动化
文档处理
预构建技能目录，动态上下文自动切换，提出澄清式问题
自定义技能构建器
560+ 预构建技能
40+ 应用程序集成
连接至企业系统，构建、部署和管理软件机器人、数据输入和提取
与人类同事协作，与人类客服交接，实现 Al 与人类之间的无缝转换
能够识别问题的分析功能，可导出聊天记录
按主题完成失败情况分析，实时业务分析
即将上线
资源单位为 1,000 组
800 美元*
800 美元*
在任何云上部署，包括 IBM、Amazon、Google、Microsoft 或本地环境
联系我们
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*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
资源单位 (RU) 作为定价指标，可衡量在 watsonx Orchestrate 平台中执行自动化工作负载时自主使用的资源。这些工作负载可以通过 API 调用或会话式 AI 启用。
消耗的 RU 数量取决于自动化功能的执行情况。每个 RU 类别每天单独计量，然后根据具体的 RU 类型按月汇总。这种方法可以保障您根据实际使用情况准确付款。
watsonx Orchestrate 利用多云 SaaS 平台 (MCSP) 层来测量 RU 和 RU 类型。MCSP 将使用情况指标存储在 Amazon RDS 中，以便监控相对于合同限制的消耗指标。此外，MCSP 还便于监控订阅的剩余时间。当使用阈值达到 80%、90% 和 100% 时，您将收到通知。
统一自动化构建器是一种工具，让团队能够快速构建自动化，并将其包装为技能，通过在 watsonx Orchestrate 中发现自动化工具并在整个组织中加以使用，来扩展他们对自动化工具已经进行的投资。用户可以利用工作流程、决策、文档处理、系统集成和 RPA，来加速开发、部署和实现价值。用户可以将内部系统、第三方工具和预构建技能相结合，在整个企业中完成无尽的用例。
决策执行
通过易于使用的低代码用户界面对业务决策进行建模和管理的能力。集成 watsonx Orchestrate 的对话功能后，用户可以更高效地与系统交互，调用决策引擎，并获得洞察分析，无需手动干预。转换比率如下：3 次决策执行：1 个资源单位 (RU)。
工作流程活动执行
通过自动执行重复性、基于规则或手动任务来创建和执行工作流程的能力。这涉及组织内一系列相互关联的任务或流程的设计、执行和优化。优势包含提高工作效率、减少错误和加速任务完成。转换比率如下：10 次工作流程活动执行：1 个资源单元 (RU)。
文档处理
能够通过自动化方式处理文档，例如从各种类型的文档中提取信息、解释内容和组织数据。转换比率如下：处理 7 个页面：1 个资源单元 (RU)。
了解关于 watsonx Orchestrate 中的自动化构建器的更多信息。
IBM 助手构建器是一种可视化工具，可帮助您创建、定制和部署智能虚拟助理（也称为聊天机器人），而无需编码专业知识。它提供了拖放界面，可用于构建会话体验，与外部系统集成，并管理您的虚拟助理。了解更多。
用户构建技能不会消耗 RU，因为我们希望鼓励团队构建 AI 助手，并仅在实现实际价值后才消耗资源。我们相信 AI 助手有潜力彻底改变企业的运营方式，我们希望对这项技术的使用变得大众化，以便所有公司均能获益。通过免费提供构建者许可用户，我们消除了可能阻碍某些企业试用 AI 助手的财务障碍。
IBM Robotic Process Automation (RPA) 是一项技术，可帮助组织跨多个应用程序和系统自动执行基于规则的重复性任务。它使用软件机器人或“机器人”来模仿人类用户的行为，例如填写表格、复制和粘贴数据以及与应用程序交互。了解更多。
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。