在当今的商业世界中，重复性人力资源任务会耗费宝贵的时间。从在冗长的政策文件中筛选信息，到在不熟悉的应用程序之间切换，再到处理复杂的流程，员工支持、人才招募、入职办理和绩效评估等活动都会耗费大量时间。这会分散对战略优先事项的关注，还会影响工作效率。
IBM 人力资源代理充分利用了丰富的预构建会话式 AI 自动化目录，也称为“技能流”。它们能够在遵守合规要求和公司政策的同时，处理具有较大影响的复杂人力资源任务。现在，人力资源领导者能够比以往更快地部署它们，并通过值得信赖的自然语言聊天体验实现自助服务。
技能可以是一个简单的动作（在 Excel 表中添加一行），也可以是大家共同完成一项任务的一系列组合操作。技能的复杂程度可能差异巨大。您可以创建一项技能：在 LinkedIn 上寻找候选人，收集所有候选人的列表，并通过电子邮件介绍相关机会。还可以创建另一项技能：向该列表中的候选人发送面试日历邀请。
通过技能流，您可以更进一步，将多项技能组合成一个无缝流程，从而自动完成在 LinkedIn 上招募候选人的整个人才输送流程。您还能以逸待劳，从文件收集到帐户设置，自动完成整个入职旅程。技能流能够充当模板，以流畅的顺序将多项任务衔接起来，从而节省时间并确保不会出现疏漏。