在当今的商业世界中，重复性人力资源任务会耗费宝贵的时间。从在冗长的政策文件中筛选信息，到在不熟悉的应用程序之间切换，再到处理复杂的流程，员工支持、人才招募、入职办理和绩效评估等活动都会耗费大量时间。这会分散对战略优先事项的关注，还会影响工作效率。

IBM 人力资源代理充分利用了丰富的预构建会话式 AI 自动化目录，也称为“技能流”。它们能够在遵守合规要求和公司政策的同时，处理具有较大影响的复杂人力资源任务。现在，人力资源领导者能够比以往更快地部署它们，并通过值得信赖的自然语言聊天体验实现自助服务。