主页 AI and ML watsonx watsonx Orchestrate 人力资源 (HR) AI 代理
快速部署 AI 代理，将员工和人力资源专业人员从重耗时的重复性任务中解放出来。
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插图显示了办公室环境中的三个人
利用 AI 驱动的代理重塑人力资源

在当今的商业世界中，重复性人力资源任务会耗费宝贵的时间。从在冗长的政策文件中筛选信息，到在不熟悉的应用程序之间切换，再到处理复杂的流程，员工支持、人才招募、入职办理和绩效评估等活动都会耗费大量时间。这会分散对战略优先事项的关注，还会影响工作效率。

IBM 人力资源代理充分利用了丰富的预构建会话式 AI 自动化目录，也称为“技能流”。它们能够在遵守合规要求和公司政策的同时，处理具有较大影响的复杂人力资源任务。现在，人力资源领导者能够比以往更快地部署它们，并通过值得信赖的自然语言聊天体验实现自助服务。
AI 驱动的人力资源代理的用例
员工支持 简化信息访问并实现人力资源工作流程自动化，从而提升员工满意度。在 AI 驱动的技术支持下，watsonx 人力资源代理可以轻松回答常见问题，管理休假、员工调动、工资单、医疗保健和退休计划等福利、职业发展机会等。借助无缝的人力资源支持系统，管理人员和员工都可以专注于更重要的项目，从而提高工作效率并改善整体员工体验。
人才引进 提高候选人选拔效率，让人力资源管理人员能够腾出时间来专注于战略决策、加快招聘流程和加强人才输送通道。人力资源代理可以创建职位申请、筛选庞大求职者储备库中的人才、识别一流人才、安排面试、总结文字记录、生成和发送电子邮件拒绝信以及创建录用薪酬包。借助触手可及的人工智能 (AI)，人才招募团队可以做出更明智的招聘决策、缩短招聘时间并提升整体候选人体验。
员工入职 简化入职流程并促进员工与人力资源代理的互动，从员工入职第一天起就提供个性化支持。这些代理能够实时解答员工查询的常见问题、提供量身定制的指导，以及支持多种基本程序和高级任务，例如就业前检查、学习建议、入职档案创建和 IT 请求提交。AI 代理可以帮助新员工减少困惑， 快速适应，并提高人才留存率。
如今，人力资源团队的客户满意度 (CSAT) 分数已达到 80 多分，与之前需要努力解决员工不满意问题的情况相比，实现了巨大飞跃。AskHR 现已发展到可以处理 94% 的员工查询，每年可为人力资源部门解决大约 1010 万次互动。由此一来，每年可节省超过 500 万美元的成本，并帮助管理人员节省 50,000 小时的时间。 Nickle LaMoreaux IBM 首席人力资源官
人力资源代理的工作原理
什么是技能？

技能可以是一个简单的动作（在 Excel 表中添加一行），也可以是大家共同完成一项任务的一系列组合操作。技能的复杂程度可能差异巨大。您可以创建一项技能：在 LinkedIn 上寻找候选人，收集所有候选人的列表，并通过电子邮件介绍相关机会。还可以创建另一项技能：向该列表中的候选人发送面试日历邀请。
什么是技能流？

通过技能流，您可以更进一步，将多项技能组合成一个无缝流程，从而自动完成在 LinkedIn 上招募候选人的整个人才输送流程。您还能以逸待劳，从文件收集到帐户设置，自动完成整个入职旅程。技能流能够充当模板，以流畅的顺序将多项任务衔接起来，从而节省时间并确保不会出现疏漏。
集成 人力资源代理充分利用您日常使用的多种工具和人力资源系统，从招聘和入职到绩效管理和工资单，帮助确保在整个员工生命周期中提供支持。          
采取后续步骤

IBM 把将近十年来专注于人力资源的 AI 和自动化经验融入到人力资源代理中。准备好转变您的人力资源体验了吗？

 

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