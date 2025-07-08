UFC 与 IBM 密切合作，简化并扩展 40 多个现场赛事洞察分析生成功能，以提供快捷、智能的内容
作为拥有 7 亿多名粉丝和超 3 亿社交媒体关注者的全球知名综合格斗组织，UFC 亟需转变其 40 多场年度现场赛事的战况洞察分析与内容呈现方式。现有流程高度依赖人工专业经验与深厚机构知识来分析瞬息万变的海量领域专用数据——这一耗时方法严重限制了处理规模与速度。UFC 面临着简化和扩展洞察分析生成功能的挑战，需要通过广播、数字和社交平台呈现更快捷、更智能、更具吸引力的内容。
为呈现更快捷、更智能和更具吸引力的内容，UFC 与 IBM 合作构建了 UFC Insights Engine，该平台由人工智能驱动，可针对赛事和选手自动创建洞察分析。该解决方案的核心是 IBM® watsonx Orchestrate®，其前身是赛前洞察分析智能体。通过统一的会话式界面，UFC 研究人员可以提出复杂问题、分析趋势并生成定制化洞察分析，所有这些操作均可通过 watsonx Orchestrate 路由至最合适的 AI 组件。这一编排功能可集成先进的工具——例如用于结构化数据查询的文本转 SQL 管道以及由领先的开源大语言模型 (LLM)（包括 IBM Granite® 和 Llama）驱动的检索增强生成 (RAG) 管道，从大量历史数据存储库中获取相关洞察分析。这些 LLM 通过检索并锚定领域相关内容中的信息，生成高质量的情境化响应。IBM watsonx 在模型选择方面具备灵活性，可帮助 UFC 研究人员根据任务需求选择适宜的模型。
IBM watsonx.ai® 基于 UFC 庞大的历史数据库库（包括赛事统计数据、运动员资料和成绩）进行训练，并通过识别影响赛事结果的关键绩效指标来提取洞察分析。IBM 解决方案并非简单执行预测，而是凸显决定每场对决的关键统计数据，让观众在选手出拳前就获得深度洞察信息。watsonx.ai 解决方案有助于生成可靠的数据可视化和统计洞察分析信息，从而深化观众对选手成绩和赛事动态的理解。IBM watsonx.governance® 有助于确保每个 AI 生成响应的可解释性、相关性评分和透明度，而 IBM watsonx.data® 则能支持可扩展的矢量化数据管理及检索。此外，为确保一致、可重复且可扩展的基础设施管理，UFC 在其部署管道中利用 Terraform 帮助自动化云基础设施完成配置，以部署 UFC Insights Engine 的 UI 和 API 组件。该自动化功能有助于简化更新、减少手动配置错误并缩短跨环境实现价值的时间。
UFC Insights Engine 的实施为 UFC 的内容和广播团队带来了显著的变革性成果。生成洞察分析的时间预计缩短 40%，使团队能够将其关注点从劳动密集型数据分析转移到高影响力的创意叙事任务。与此同时，洞察分析量近乎增长三倍；目前，该系统能够生成数百个关于选手、对决和赛事的数据驱动式情境化洞察分析。该解决方案帮助 UFC 通过广播、数字和社交媒体平台高效扩展内容创建——所有这些信息都来自单一、统一的界面。
Insights Engine 显著增强了 UFC 所有利益相关者的观赛体验。对于粉丝来说，它能提供个性化内容推荐、实时广播分析以及引人入胜的数据驱动式叙事。该引擎还能针对未来赛事进行预测，从而提高粉丝的兴趣和参与度。从运动员的角度来看，Insights Engine 可作为战略工具。通过分析对手过去的表现，它能帮助运动员和教练确认其潜在弱势，从而完善战略并博得竞争优势。对利益相关者内容请求的响应时间也有所改善，尤其在赛事周关键期，决策更快速灵活。每个洞察分析都包含可解释性功能和质量评分，以增强 AI 生成内容的可信度，助力编辑决策。尽管基于早期使用模式，这些成果仍为持续创新奠定了可扩展基础——随着 UFC 向全会话式 AI 驱动智能平台的愿景迈进，编排层正为展现实时赛中与赛后洞察分析能力搭建舞台。
UFC® 是全球首屈一指的综合格斗 (MMA) 组织，拥有 7 亿多名粉丝和约 3 亿社交媒体关注者。该组织每年在全球顶级场馆举办 40 余场现场赛事，并向 170 多个国家/地区进行超 9.5 亿次家庭转播。UFC 的花名册汇集了 80 多个国家/地区的全球顶尖 MMA 运动员代表。UFC 是 TKO Group Holdings（纽约证券交易所代码：TKO）旗下机构，总部位于内华达州拉斯维加斯。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。