IBM® watsonx.data有助您简化复杂的数据环境、消除数据孤岛、优化不断增长的数据工作负载以提高性价比，并管理和准备数据，提高 AI 的相关性和准确性。
只需几分钟即可连接到存储空间和分析环境，并通过具有跨云和本地部署环境的共享元数据层的单个入口点访问所有数据
为所选 AI 模型和应用程序有效地统一、整理和准备数据。使用您信赖的数据为您的 AI 提供支持。
通过跨多个查询引擎和存储层的工作负载优化，将数据仓库的成本缩减 50%，并将正确的工作负载与正确的引擎配对1
深入了解让数据发挥作用的方法。
利用关键功能访问和共享整个混合云中的所有数据。
“通过将 watsonx.data 集成至 Argos，我们的平台得到了显著的提升，大大简化并增强了我们的客户体验。”
- Dominik Regner，Cogniware 销售经理
“IBM watsonx.data 为数据驱动型企业提供了下一代湖仓一体架构。我们相信 watsonx.data 的功能将帮助企业降低存储成本并优化计算，同时有助于确保各个独立系统之间的无缝数据管理功能，以支持所有数据工程与分析 (AI/ML) 需求。”
— Ashish Baghel，NuoData 和 NucleusTeq CEO 兼创始人
“在开发下一代强大的 AI 和 ML 模型时，组织在数据可访问性和性能方面遇到了困难。通过使用 watsonx.data，我们加快了客户连接其数据的速度（无论是本地还是边缘环境），以便其跨混合云环境访问所有数据，从而快速获得可信洞察。”
— Chris Cochran，WANdisco 联盟副总裁
1 在比较 2023 年发布的定价时，针对 watsonx.data 的 VPC 小时数进行了标准化处理，以便与几家主要云数据仓库供应商进行比较。节省的费用可能因配置、工作负载和供应商而异。
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