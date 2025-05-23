Lockheed Martin 作为航空航天和国防科技领域的全球领导者，设计并提供创新的下一代安全解决方案，帮助保障人民和国家的安全。
为了确保客户在应对最严峻的挑战时始终领先一步，Lockheed Martin 开启了一项 AI 驱动的大胆转型，从头开始实现运营现代化和重组。
该公司与 IBM 合作，以简化数据态势并克服数据集成的复杂性，从而对从日常任务到战略执行的整个业务进行 AI 驱动的全面改革。
这为生成式 AI (gen AI) 与自主代理式 AI 等先进技术负责任、无缝且安全地融入 Lockheed Martin 内部流程铺平道路。
Lockheed Martin 决定实施 IBM® Cloud Pak for Data 作为集中式数据平台。该解决方案的内置数据结构架构支持该公司连接包含数据库、数据湖、数据湖仓一体和数据报告工具的复杂数据环境。通过使用 IBM Cloud Pak for Data，Lockheed Martin 将数据和 AI 工具数量精简一半。
依托现已建成的统一可扩展数据基础架构，企业能够可靠获取最高质量数据，并通过 AI Factory 生态系统在全公司范围内快速部署基于 AI 的解决方案。
Lockheed Martin 的 AI Factory 是一个安全的 AI 生态系统，工程师可以在其中规模化地构建、迭代和部署 AI 解决方案。IBM® Granite 系列开源大型语言模型 (LLM) 与其他一流模型相辅相成，托管在 Lockheed Martin 的 AI Factory 中，使其 10,000 名工程师能够推动创新和加速业务转型，同时通过创建高级助手和智能体来提高国家安全任务的成功率。
IBM® watsonx 产品组合中的数据管理、治理和编排产品从根本上改善了内部运营。借助生成式 AI 模型，员工可以使用自然语言查询源数据，从而消除专门编码需求。
AI Factory 内置的智能体式框架和虚拟助理支持该公司更好地管理复杂的工作流，简化人与技术之间的交互，并通过流程自动化和优化提高效率。
最后，作为建立可信赖 AI 扩展保障体系的重要举措，企业采用 watsonx 端到端 AI 治理工具包，确保 AI 应用具备责任性、透明性与可解释性。该举措对维护伦理标准、遵循行业最佳实践及数据隐私法规至关重要。
Lockheed Martin 的数据和 AI 转型已经取得了重大成果。
IBM 提供的解决方案已帮助 Lockheed Martin 将 46 个不同的数据系统和工具整合到一个集成平台上。该公司的内部运营和数据管理流程现已得到简化，以实现快速、经济高效的创新。
Lockheed Martin 还通过 watsonx 对话式 AI 聊天机器人优化员工咨询与人力资源事务管理。这些 AI 助手简化了企业对员工问题的快速响应流程，并提升人力资源运营效率。
生成式 AI 问答试点项目的早期结果显示，示例问题响应的准确性有显著提高：采用提示工程时从 45.45% 上升到 56.8%，采用查询优化时上升到 66.0%。
Lockheed Martin 对 AI 技术的前瞻性方法及其与 IBM 的战略伙伴关系，使该公司能够超越客户需求，并为在不断发展的技术环境中实现未来增长和获得竞争力奠定坚实的基础。
Lockheed Martin 是一家全球国防科技公司，致力于推动快速创新和推进科学发现。该公司的全域任务解决方案和 21st Century Security® 愿景可以加速变革性技术的交付，以确保我们服务的对象始终保持领先地位。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。