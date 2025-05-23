Lockheed Martin 作为航空航天和国防科技领域的全球领导者，设计并提供创新的下一代安全解决方案，帮助保障人民和国家的安全。

为了确保客户在应对最严峻的挑战时始终领先一步，Lockheed Martin 开启了一项 AI 驱动的大胆转型，从头开始实现运营现代化和重组。

该公司与 IBM 合作，以简化数据态势并克服数据集成的复杂性，从而对从日常任务到战略执行的整个业务进行 AI 驱动的全面改革。

这为生成式 AI (gen AI) 与自主代理式 AI 等先进技术负责任、无缝且安全地融入 Lockheed Martin 内部流程铺平道路。