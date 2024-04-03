IBM® watsonx.governance™ 旨在通过使用 IBM watsonx™ 集成平台来指导、管理和监控组织的人工智能 (AI) 活动，后者可以部署在云端或本地。
诚邀您参与：IBM 智享会 “AI for Business 生成时” 系列对话——提速企业创新和发展新质生产力
管理 AI 以满足全球即将出台的安全和透明度法规和政策（包括欧盟《欧盟 AI 法案》），即针对 AI 的营养成分标签。
主动检测并降低风险。监控公平性、偏差、漂移和新的 LLM 指标。
管理、监控和治理 IBM、开源社区和其他模型提供商提供的 AI 模型。
实施公平、透明的审批流程。通过警报进行监控，主动检测风险并规避不准确、不公平或有偏见的决策。自动获取和记录模型元数据，并提供情况说明书，以支持信贷决策。
监控聊天中有关危害信息、个人信息或离题对话的红色信号，并在回复超出社交规范时发出警报。通过仪表板和可定制的工作流程，支持财务、人力资源和采购团队的业务流程外包活动。
提升供应链内的透明度和责任感。主动检测并减轻系统中任何潜在的偏差或错误，以优化物流、缩短周期并降低能耗。
“‘EY.ai 信心指数’方法/解决方案由 watsonx.governance 提供支持，将通过对底层 AI 解决方案/模型的实证性定量评估，帮助 EY 客户增强对构成其解决方案的数据、模型、流程和技术的信心，从而加强其衡量、管理和缓解风险的能力。”
——EY 全球金融服务风险技术主管、加拿大风险咨询主管、全球负责任 AI 联席主管 Mario Schlener
“我们了解客户在整合和管理不同工具、应用程序和工作流方面的需求，并对 IBM 的开放方法、watsonx.governance 的新功能以及 TechM amplifAI 产品充满信心，这将支持我们去帮助客户在其业务中进行扩展并充分发挥生成式 AI 的潜力。”
- Hasit Trivedi，Tech Mahindra CTO 兼数字技术与全球 AI 负责人
我们期待借助 watsonx.governance 的功能来满足现行监管要求，以及全企业范围内对 AI 生命周期控制的基本要求，从而兑现负责任 AI 的承诺。”
- Per Falck Jensen，NTT DATA Business Solutions 北欧地区丹麦副总裁、董事总经理兼销售负责人
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