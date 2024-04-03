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现已推出——治理随时随地构建并部署在云端或本地的生成式 AI 模型

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随时随地治理 AI 模型

IBM® watsonx.governance™ 旨在通过使用 IBM watsonx™ 集成平台来指导、管理和监控组织的人工智能 (AI) 活动，后者可以部署在云端或本地。

  • 治理来自任何供应商的生成式 AI (gen AI) 和机器学习 (ML) 模型，这些供应商包括 IBM® watsonx.ai、Amazon Sagemaker 和 Bedrock、Google Vertex 以及 Microsoft Azure。
  • 评估和监控模型的运行状况、准确性、漂移、偏差以及生成式 AI 质量。
  • 获得强大的治理、风险和合规功能，其特色包括审批工作流、自定义仪表板、风险记分卡和报告。
  • 使用情况说明书功能，在整个 AI 模型生命周期中自动收集和记录模型元数据。
IBM 在《IDC MarketScape：2023 年全球 AI 治理平台》报告中被评为领导者。
咨询热线：400-810-1818 转 6216 (工作日: 9:00 - 17:00)

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优势 构建负责任的 AI 的价值 合规性

管理 AI 以满足全球即将出台的安全和透明度法规和政策（包括欧盟《欧盟 AI 法案》），即针对 AI 的营养成分标签。

 阅读更多 风险管理

主动检测并降低风险。监控公平性、偏差、漂移和新的 LLM 指标。

 阅读更多 生命周期治理

管理、监控和治理 IBM、开源社区和其他模型提供商提供的 AI 模型。

 阅读更多
合规性
自动识别监管变化并将其转化为可执行的策略，包括欧盟《人工智能法案》中即将出台的 AI 法规。使用单一存储库管理监管内容，以便将监管要求与内部风险数据相对应。访问情况说明书（即针对 AI 的“营养成分标签”），以获取始终及时更新的模型生命周期元数据视图，为请求和审计提供支持。 查看实际功能应用
风险管理
确定容错并制定警报，主动检测准确性、性能和新的 LLM 指标，同时减少偏差和漂移。访问自动化且可扩展的治理、风险与合规工具，其中涵盖运行风险、政策管理、合规和财务管理等内容。提供单一存储库来维护风险评估结果、关键指标、问题管理和与管理运营风险相关的行动计划。 查看实际功能应用
生命周期治理
在整个 AI 生命周期中自动执行模型监控、管理和文档记录，以提高可扩展性和可信任度。使用模型库存来组织和跟踪 AI 开发进度。通过使用基于用户的动态仪表板、图表和维度报告来加强利益相关者的协作和沟通。 查看实际功能应用
用例 可通过配置 watsonx.governance 来满足组织的需求。 信用风险

实施公平、透明的审批流程。通过警报进行监控，主动检测风险并规避不准确、不公平或有偏见的决策。自动获取和记录模型元数据，并提供情况说明书，以支持信贷决策。

 客户关怀

监控聊天中有关危害信息、个人信息或离题对话的红色信号，并在回复超出社交规范时发出警报。通过仪表板和可定制的工作流程，支持财务、人力资源和采购团队的业务流程外包活动。

 供应链管理

提升供应链内的透明度和责任感。主动检测并减轻系统中任何潜在的偏差或错误，以优化物流、缩短周期并降低能耗。
与我们携手合作，推出增强型商业解决方案，并通过 watsonx.governance 进行管理，以便更好地满足客户需求。
客户案例 企业十分期待通过 watsonx.governance 在整个组织中做出可信任、符合道德规范的决策所带来的前景。 深入了解更多客户案例 EY

“‘EY.ai 信心指数’方法/解决方案由 watsonx.governance 提供支持，将通过对底层 AI 解决方案/模型的实证性定量评估，帮助 EY 客户增强对构成其解决方案的数据、模型、流程和技术的信心，从而加强其衡量、管理和缓解风险的能力。”


——EY 全球金融服务风险技术主管、加拿大风险咨询主管、全球负责任 AI 联席主管 Mario Schlener

 

 

 Tech Mahindra

“我们了解客户在整合和管理不同工具、应用程序和工作流方面的需求，并对 IBM 的开放方法、watsonx.governance 的新功能以及 TechM amplifAI 产品充满信心，这将支持我们去帮助客户在其业务中进行扩展并充分发挥生成式 AI 的潜力。”

- Hasit Trivedi，Tech Mahindra CTO 兼数字技术与全球 AI 负责人

 

 NTT DATA Business Solutions

我们期待借助 watsonx.governance 的功能来满足现行监管要求，以及全企业范围内对 AI 生命周期控制的基本要求，从而兑现负责任 AI 的承诺。”


- Per Falck Jensen，NTT DATA Business Solutions 北欧地区丹麦副总裁、董事总经理兼销售负责人

资源

IBM 在《IDC MarketScape：2023 年全球 AI 治理平台》报告中被评为领导者 为什么 AI 治理是扩展企业人工智能的当务之急 掌控全局：AI 治理势在必行，IDC 特邀演讲嘉宾 成功的 AI 需要治理，需要能够指导、管理和监控组织的 AI 活动 回答关于战略、技术和文化这三大主题的简短问题，了解贵组织在可信任地扩展 AI 方面的准备情况 IBM 首席隐私办公室如何构建值得信赖的公司 AI 框架，并扩展自动化，以满足 AI 监管要求 深入了解 IBM 的 AI 道德规范治理框架 利用 AI 提升人类智能的最佳实践 为黑匣带来光明：组织难以采用 AI 的 3 个原因 组织需要可信任的 AI 的 3 个原因 了解构建治理系统以监控符合道德规范的 AI 的三个步骤 探索可信任地扩展 AI 的四个战略 IBM 采用多学科方法，推进负责任 AI 的发展 了解 IBM 隐私与负责任技术办公室如何自动执行针对 IBM 托管 ML 模型的全球隐私和 AI 合规任务
采取后续步骤

开始使用治理战略来指导、管理和监控组织的 AI 活动。

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脚注

IBM 可自行决定更改或撤销有关公司计划、方向和意图的声明，恕不另行通知。请参阅定价了解详细信息。除非软件定价中另有规定，否则所有特性、功能和潜在更新仅限 SaaS。IBM 不保证 SaaS 和软件具备相同的特性和功能。