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IBM watsonx™ AI 和数据平台旨在大幅提升 AI 对企业的影响
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watsonx 定价

利用我们的下一代企业级开发平台来培训、调整、验证和部署 AI 模型，从而基于开放数据湖仓一体架构扩展 AI 工作负载。

开始使用治理战略来指导、管理和监控组织的 AI 活动。

查看 watsonx 订阅的不同定价层，以着手构建基于我们的混合云平台构建的、适合生产级用途的 AI 应用程序。
定价层 (SaaS)
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watsonx.ai

每 1,000 个词元的模型推论2

基于容量单位小时的 ML 工具和 ML 运行时1

查看模型定价

 

  

ML 功能（每月 20 CUH）1

推理（每月 50,000 个词元限制）2

Prompt Lab

开源模型

IBM 开发的 watsonx 模型

合成数据生成器

 

每月 0 美元 - 层费用

ML 功能

推理

Prompt Lab

开源模型

IBM 开发的 watsonx 模型

合成数据生成器

 

每月 1050 美元 - 层费用

ML 功能

推理

Prompt Lab

开源模型

IBM 开发的 watsonx 模型

合成数据生成器

提示微调

未来上市3

模型托管

自携模型

watsonx.data

支持服务 - 每小时 3 美元

高速缓存优化节点（16 vCPU，附带 3.8TB NVMe）- 每小时 2.80 美元

计算优化节点 -（72 vCPU，附带 1.8TB NVMe） - 每小时 6.50 美元

 

   

  

  

价值 1500 美元的免费积分，通常使用期限为 7 - 12 天

Hive 元存储和 Iceberg 目录

基础架构管理器和查询编辑器

Presto、Spark、Db2 Warehouse 和 Netezza 集成

 

Hive 元存储和 Iceberg 目录

基础架构管理器和查询编辑器

Presto、Spark、Db2 Warehouse 和 Netezza 集成

 

watsonx.governance

资源单位1/

  • 评估2

  • 全局解释4

  • 500 个局部解释5

评估2表示以下各项的计算结果

  • 生成式 AI 或 ML 质量

  • LLM 或 ML 漂移

  • LLM 或 ML 模型运行状况

  • ML 公平性

 

     

预测性和基础模型评估、监控、生命周期跟踪以及事实的自动记录文档。

  • 最多 200 个资源单位1

  • 最多 1,000 条记录/评估2

  • 每个用例最多 3 行

  • 最多 3 个用例

  • 每个全局解释最多有 500 个局部解释4

  • 最多 1 个清单

预测性和基础模型评估、监控、生命周期跟踪以及事实的自动记录文档。

  • 最多 50,000 条记录/评估2

  • 每个全局解释最多有 500 个局部解释4

  • 最多 500 个清单

0.60 美元/资源单位

未来上市3

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
软件定价

watsonx.ai 现已作为软件提供。watsonx.ai 基于虚拟处理器核心 (VPC) 数量来定价。软件功能包括 Essentials SaaS 层。

watsonx.data 现已作为软件提供。watsonx.data 软件基于虚拟处理器核心 (VPC) 数量来定价。 软件功能包括标准版 SaaS 层 + 捆绑的 IBM Analytics Engine Powered by Apache Spark、IBM Storage Fusion、IBM Storage Ceph、IBM Cloud Pak for Data 平台软件、Red Hat OpenShift

Watsonx.governance 现已作为软件提供。watsonx.governance 软件基于虚拟处理器核心 (VPC) 数量来定价。软件功能包括 Essentials SaaS 层。
采取下一步行动

采取后续步骤，开始在企业中部署并嵌入 AI，管理所有数据源，并加快负责任的 AI 工作流程。

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脚注

容量单位小时定价取决于一个计费月份内使用的环境和工具。

基础模型推论基于资源单位 (RU) 指标收费，该指标相当于 1,000 个令牌（包括输入和输出令牌）。

IBM 可自行决定更改或撤销有关公司计划、方向和意图的声明，恕不另行通知。有关未来潜在产品的信息旨在概述产品的总体方向，在做出购买决策时不应以此为依据。有关未来潜在产品的信息并不作为交付任何材料、代码或功能的保证、承诺或法律义务。有关未来潜在产品的信息不会纳入到任何合同中。针对我们产品所描述的任何未来特性或功能的开发、发布和时间安排均由我们自行决定。

全局解释可识别对模型行为影响最大的功能。

局部解释可解释预测性 ML 模型的单个事务。

除非软件定价中另有规定，否则所有特性、功能和潜在更新仅限 SaaS。IBM 不保证 SaaS 和软件具备相同的特性和功能。

SaaS 层分别适用于每个平台组件。