利用我们的下一代企业级开发平台来培训、调整、验证和部署 AI 模型，从而基于开放数据湖仓一体架构扩展 AI 工作负载。
开始使用治理战略来指导、管理和监控组织的 AI 活动。
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watsonx.ai
每 1,000 个词元的模型推论2
基于容量单位小时的 ML 工具和 ML 运行时1
ML 功能（每月 20 CUH）1
推理（每月 50,000 个词元限制）2
Prompt Lab
开源模型
IBM 开发的 watsonx 模型
合成数据生成器
每月 0 美元 - 层费用
ML 功能
推理
Prompt Lab
开源模型
IBM 开发的 watsonx 模型
合成数据生成器
每月 1050 美元 - 层费用
ML 功能
推理
Prompt Lab
开源模型
IBM 开发的 watsonx 模型
合成数据生成器
提示微调
未来上市3：
模型托管
自携模型
watsonx.data
支持服务 - 每小时 3 美元
高速缓存优化节点（16 vCPU，附带 3.8TB NVMe）- 每小时 2.80 美元
计算优化节点 -（72 vCPU，附带 1.8TB NVMe） - 每小时 6.50 美元
价值 1500 美元的免费积分，通常使用期限为 7 - 12 天
Hive 元存储和 Iceberg 目录
基础架构管理器和查询编辑器
Presto、Spark、Db2 Warehouse 和 Netezza 集成
Hive 元存储和 Iceberg 目录
基础架构管理器和查询编辑器
Presto、Spark、Db2 Warehouse 和 Netezza 集成
watsonx.governance
资源单位1/
评估2
全局解释4
500 个局部解释5
评估2表示以下各项的计算结果
生成式 AI 或 ML 质量
LLM 或 ML 漂移
LLM 或 ML 模型运行状况
ML 公平性
预测性和基础模型评估、监控、生命周期跟踪以及事实的自动记录文档。
最多 200 个资源单位1
最多 1,000 条记录/评估2
每个用例最多 3 行
最多 3 个用例
每个全局解释最多有 500 个局部解释4
最多 1 个清单
预测性和基础模型评估、监控、生命周期跟踪以及事实的自动记录文档。
最多 50,000 条记录/评估2
每个全局解释最多有 500 个局部解释4
最多 500 个清单
0.60 美元/资源单位
未来上市3
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
watsonx.ai 现已作为软件提供。watsonx.ai 基于虚拟处理器核心 (VPC) 数量来定价。软件功能包括 Essentials SaaS 层。
watsonx.data 现已作为软件提供。watsonx.data 软件基于虚拟处理器核心 (VPC) 数量来定价。 软件功能包括标准版 SaaS 层 + 捆绑的 IBM Analytics Engine Powered by Apache Spark、IBM Storage Fusion、IBM Storage Ceph、IBM Cloud Pak for Data 平台软件、Red Hat OpenShift 等。
Watsonx.governance 现已作为软件提供。watsonx.governance 软件基于虚拟处理器核心 (VPC) 数量来定价。软件功能包括 Essentials SaaS 层。
1 容量单位小时定价取决于一个计费月份内使用的环境和工具。
2 基础模型推论基于资源单位 (RU) 指标收费，该指标相当于 1,000 个令牌（包括输入和输出令牌）。
3 IBM 可自行决定更改或撤销有关公司计划、方向和意图的声明，恕不另行通知。有关未来潜在产品的信息旨在概述产品的总体方向，在做出购买决策时不应以此为依据。有关未来潜在产品的信息并不作为交付任何材料、代码或功能的保证、承诺或法律义务。有关未来潜在产品的信息不会纳入到任何合同中。针对我们产品所描述的任何未来特性或功能的开发、发布和时间安排均由我们自行决定。
4 全局解释可识别对模型行为影响最大的功能。
5 局部解释可解释预测性 ML 模型的单个事务。
除非软件定价中另有规定，否则所有特性、功能和潜在更新仅限 SaaS。IBM 不保证 SaaS 和软件具备相同的特性和功能。
SaaS 层分别适用于每个平台组件。