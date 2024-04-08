watsonx ai 圆圈汇聚的抽象插图
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专为企业打造的 AI 和数据平台
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训练、验证、调整和部署生成式 AI 模型

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汇集所有业务数据，在应用程序中扩展分析和 AI 功能

管理 AI 数据

管理、监控和治理所有 AI 应用程序和模型

治理您的 AI 模型

使用预构建的应用程序开始构建和部署 AI 客户服务助理 预构建应用

立即构建您的聊天机器人


为您的业务轻松构建定制的 AI 应用程序，管理所有数据源，并加快负责任的 AI 工作流，所有这些任务都在一个平台上完成。
开放、可信、定向、赋能

IBM® watsonx AI 和数据平台包括三个核心组件和一组 AI 助手，旨在通过整个企业的可信数据来扩展和加速 AI 的影响力。企业之所以选择 watsonx，是因为其：

  • 开放：基于开放技术，提供多种模型，以涵盖企业用例和合规要求。
  • 定向：针对人力资源、客户服务或 IT 运营等特定企业领域，以释放新价值。
  • 可信：设计遵循透明、责任和治理原则，以便您可以管理法律、监管、道德和准确性问题。
  • 赋能：不仅是成为 AI 用户，更要成为 AI 价值创造者，并掌控您的模型创造的价值。
watsonx BI Assistant

通过 AI 驱动的业务分析师和顾问在几秒钟内获得个性化洞察分析
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新闻稿

IBM 在 watsonx 上提供 Meta 的 Llama 3 开放模型

用例

深入了解如何利用 watsonx 在业务中全面部署和嵌入 AI。

利用 RAG 提高员工工作效率 利用公司专有数据构建问答资源，以共享组织洞察分析。将 watsonx.ai 的生成式 AI (gen AI) 功能与检索增强生成 (RAG) 相结合，利用 watsonx.data 的数据存储功能来分析数据并整理洞察分析。 从 watsonx.ai 开始 从 watsonx.data 开始
利用生成式 AI 快速创建内容 利用 watsonx.ai AI 开发平台构建模型，用于生成各种类型的内容，如营销和销售活动创意、电子邮件、博客、社交媒体帖子、自动化报告、脚本等。此外，还可以借助 watsonx.governance 来监控模型的准确性、漂移和偏差。 从 watsonx.ai 开始 从 watsonx.data 开始
快速启动并运行聊天机器人 借助由大型语言模型 (LLM) 提供支持的会话式 AI 应用程序 IBM watsonx Assistant，快速为企业部署聊天机器人。利用其直观的用户界面，创建由 AI 驱动的语音客服和聊天机器人。跨渠道、跨接触点提供自动化自助服务支持，实现与业务支持工具的无缝集成。 从 watsonx Assistant 开始
助力开发人员高效编写代码 利用基于自然语言输入或现有源代码的 AI 推荐代码，帮助开发人员提高工作效率。借助 IBM watsonx Code Assistant 可以降低编码复杂性，让开发团队能够专注于为企业创造更多价值。 从 watsonx Code Assistant 开始
利用数据重塑客户体验 利用业务数据来增强客户体验。借助 watsonx.ai 构建、训练、调整和部署自己的模型，并将其集成到现有的聊天机器人中，以便根据具体情境作出响应。借助 AI 治理工具包 IBM watsonx.governance 可以持续监控模型的准确性、漂移和偏差。 从 watsonx.ai 开始 从 watsonx.governance 开始
解锁洞察分析并发现隐藏在数据中的趋势 利用 watsonx.ai AI 开发平台构建 AI 模型，用于分析海量数据集，并从存储在 watsonx.data 数据存储或任何其他位置的文档、客户交互和安全事件中提取有价值的洞察分析。利用基于 watsonx.ai 构建的模型，借助其生成式 AI 功能，发现相关模式和异常，以便根据自身需求进行精确的预报和预测。 从 watsonx.ai 开始 从 watsonx.data 开始
构建、扩展和管理您的定制 AI 解决方案

watsonx 平台具备三个组件，可支持您定制 AI 解决方案。选择一个或多个符合需求的组件。
watsonx.ai

轻松培训、验证、调整和部署基础和机器学习模型。

 深入了解 watsonx.ai watsonx.data

通过开放式、混合以及实现治理的湖仓一体方案，随时随地拓展所有数据的分析和 AI 工作负载。

 深入了解 watsonx.data watsonx.governance

使用 watsonx.governance 提升可信任、透明和可解释的数据和 AI 工作流。

 探索 watsonx.governance
利用 AI 助手释放生产力

AI 助手是由 watsonx 提供支持的应用程序。部署它们可以实现工作流自动化，并在各种业务和技术职能部门（例如客户服务、人力资源和代码开发）中实施 AI。

阅读完整的 2024 年采购人员指南：IBM 生成式 AI 助手

 watsonx Assistant

IBM® watsonx Assistant 旨在打造卓越的客户服务体验，赋能组织中的每个人构建和部署人工智能驱动虚拟代理，而无需编写代码。

 watsonx BI Assistant

IBM watsonx BI Assistant 能够在几秒钟内回答您的业务问题，指导您做出最具影响力的决策。通过 AI 驱动的业务分析师和顾问在几秒钟内获得个性化洞察分析。

 watsonx Code Assistant

IBM® watsonx Code Assistant 专为目标用例而构建，利用生成式 AI 提高各种经验水平的开发者的工作效率、降低编码复杂性并加速开发者入职。

 watsonx Orchestrate

随着功能目录的扩展，企业可以使用 IBM® watsonx Orchestrate 分配常见和复杂的人才管理任务，例如创建职位描述、在 Salesforce 或 SAP SuccessFactors 中提取报告、使用自然语言寻找候选人等。
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脚注

IBM 可自行决定更改或撤销有关公司计划、方向和意图的声明，恕不另行通知。请参阅定价，了解详细信息。除非软件定价中另有规定，否则所有特性、功能和潜在更新仅限 SaaS。IBM 不保证 SaaS 和软件具备相同的特性和功能。