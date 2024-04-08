IBM® watsonx AI 和数据平台包括三个核心组件和一组 AI 助手，旨在通过整个企业的可信数据来扩展和加速 AI 的影响力。企业之所以选择 watsonx，是因为其：
通过 AI 驱动的业务分析师和顾问在几秒钟内获得个性化洞察分析
与 watsonx.ai 产品专家预约销售会议
IBM 在 watsonx 上提供 Meta 的 Llama 3 开放模型
深入了解如何利用 watsonx 在业务中全面部署和嵌入 AI。
轻松培训、验证、调整和部署基础和机器学习模型。
通过开放式、混合以及实现治理的湖仓一体方案，随时随地拓展所有数据的分析和 AI 工作负载。
使用 watsonx.governance 提升可信任、透明和可解释的数据和 AI 工作流。
AI 助手是由 watsonx 提供支持的应用程序。部署它们可以实现工作流自动化，并在各种业务和技术职能部门（例如客户服务、人力资源和代码开发）中实施 AI。
IBM® watsonx Assistant 旨在打造卓越的客户服务体验，赋能组织中的每个人构建和部署人工智能驱动虚拟代理，而无需编写代码。
IBM watsonx BI Assistant 能够在几秒钟内回答您的业务问题，指导您做出最具影响力的决策。通过 AI 驱动的业务分析师和顾问在几秒钟内获得个性化洞察分析。
IBM® watsonx Code Assistant 专为目标用例而构建，利用生成式 AI 提高各种经验水平的开发者的工作效率、降低编码复杂性并加速开发者入职。
随着功能目录的扩展，企业可以使用 IBM® watsonx Orchestrate 分配常见和复杂的人才管理任务，例如创建职位描述、在 Salesforce 或 SAP SuccessFactors 中提取报告、使用自然语言寻找候选人等。
IBM 可自行决定更改或撤销有关公司计划、方向和意图的声明，恕不另行通知。请参阅定价，了解详细信息。除非软件定价中另有规定，否则所有特性、功能和潜在更新仅限 SaaS。IBM 不保证 SaaS 和软件具备相同的特性和功能。