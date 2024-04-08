AI 助手是由 watsonx 提供支持的应用程序。部署它们可以实现工作流自动化，并在各种业务和技术职能部门（例如客户服务、人力资源和代码开发）中实施 AI。

watsonx Assistant IBM® watsonx Assistant 旨在打造卓越的客户服务体验，赋能组织中的每个人构建和部署人工智能驱动虚拟代理，而无需编写代码。

watsonx BI Assistant IBM watsonx BI Assistant 能够在几秒钟内回答您的业务问题，指导您做出最具影响力的决策。通过 AI 驱动的业务分析师和顾问在几秒钟内获得个性化洞察分析。

watsonx Code Assistant IBM® watsonx Code Assistant 专为目标用例而构建，利用生成式 AI 提高各种经验水平的开发者的工作效率、降低编码复杂性并加速开发者入职。