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IBM Granite

IBM Granite™ 是成本效益高的企业级 AI 基础模型。它开源创新，为业务量身定制，并针对规模化应用进行优化。

开始使用 Granite 进行构建 参见 Granite 文档
公开透明

AI 的未来是开放的这就是为什么我们致力于让尽可能多的开发人员都能使用 AI。我们开源的核心 Granite 模型系列，采用 Apache 2.0 许可，可广泛用于商业用途，不受任何限制，同时还提供用于监控模型数据的工具，确保数据符合企业应用要求的标准。
模型 Granite 用于编程

Granite 的解码器专用模型，专为代码生成任务设计，已经过 116 种编程语言代码的训练。

 深入了解 IBM Granite Playground 在 Hugging Face 上获取编程模型 Granite 用于时序预测

Granite 的时序预测模型轻便小巧，经过预训练专用于时序预测，并经过优化可在各种硬件配置下高效运行。

 使用 Granite 时序预测模型 在 Hugging Face 上获取时序预测模型 Granite 用于地理空间数据

NASA 和 IBM 联手利用大规模卫星和遥感数据，创建了地球观测 AI 基础模型。

 在 Hugging Face 上试用地理空间模型
使用 Granite 构建

当您准备在生产中部署开源 Granite 模型时，Red Hat Enterprise Linux AI 和 watsonx 可为您提供所需的支持和工具，让您胸有成竹地在业务中大规模部署 AI。
利用生成式 AI 加快代码生成速度、提高开发者工作效率 查看 watsonx Code Assistant
深入了解由 IBM Granite 提供支持的轻量级 AI 编码伴侣

开始在 Hugging Face 上使用 Granite 系列基础模型

使用 Granite 基础模型，构建 AI 应用程序，尽在 IBM watsonx.ai™工作室

专为企业应用程序无缝开发、测试和运行 Granite 系列 LLM

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使用 watsonx 在 Python 中构建 LangChain AI 代理

了解如何构建回答问题的 AI 代理

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要让 LLM 回答问题，就要获取数据，创建向量存储以提供上下文 

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使用包含正面和负面客户评论的合成数据集，在 Python 中提示微调 Granite 模型。

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Granite 新闻 在 API 调用的开源 LLM 领域处于领先地位

根据大语言模型与外部软件工具连接的可靠性，IBM Granite 20B 模型在多个大语言模型基准排名中名列前茅。

 同类最佳性能

在对一系列其他模型（包括开源和专有模型）进行测试时，我们发现 Granite 模型在一系列编码任务中都具有竞争力。

 斯坦福大学透明度指数排名前五

斯坦福大学基础模型研究中心的最新报告显示，IBM 的模型在多个衡量模型开放程度的类别中均获得了满分。

获 Forrester Wave 评为“表现优异者”

Forrester 认为，Granite 系列模型为企业用户提供了一些非常强大且清晰的底层训练数据洞察。
了解 IBM Research 关于我们的 Granite 模型工作的最新进展

后续步骤

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阅读 IBM 关于知识产权保护的声明

IBM 相信，AI 模型的创建、部署和运用能够负责任地推进整个企业的创新。IBM watsonx AI 和数据平台具有构建和测试基础模型以及生成式 AI 的端到端流程。针对 IBM 开发的模型，我们会在模型训练之前搜索并删除重复项，并使用 URL 拦截列表技术、不良内容和文档质量过滤器、句子分割和标记化技术。

在数据训练过程中，我们力求防止模型输出失准，并使用监督微调来改善指令跟踪，以便借助提示工程将模型用于企业任务。我们将继续朝着多个方向开发 Granite 模型，包括其他模态、特定行业内容和更多用于训练的数据注释，同时还将为 IBM 开发的模型部署定期、持续的数据保护措施。

鉴于生成式 AI 技术的日新月异，我们端到端的流程有望不断发展和完善。作为 IBM 在其基础模型开发和测试中投入的严谨性证明，IBM 为其开发的模型提供标准的合同知识产权赔偿，类似于为 IBM 硬件和软件产品提供的赔偿。

与其他一些大型语言模型提供商不同，IBM 不要求客户因使用 IBM 开发的模型而赔偿 IBM，这是 IBM 的标准赔偿惯例。此外，IBM 对自身开发的模型未设置赔偿责任上限，这也符合 IBM 的一贯赔偿义务做法。

受上述保护的 watsonx 模型目前包括：

(1) Slate 系列纯编码器模型。

(2) Granite 系列纯解码器模型。

了解有关 Granite 模型许可的更多信息