IBM Granite™ 是成本效益高的企业级 AI 基础模型。它开源创新，为业务量身定制，并针对规模化应用进行优化。
AI 的未来是开放的这就是为什么我们致力于让尽可能多的开发人员都能使用 AI。我们开源的核心 Granite 模型系列，采用 Apache 2.0 许可，可广泛用于商业用途，不受任何限制，同时还提供用于监控模型数据的工具，确保数据符合企业应用要求的标准。
Granite 的解码器专用模型，专为代码生成任务设计，已经过 116 种编程语言代码的训练。
Granite 的时序预测模型轻便小巧，经过预训练专用于时序预测，并经过优化可在各种硬件配置下高效运行。
NASA 和 IBM 联手利用大规模卫星和遥感数据，创建了地球观测 AI 基础模型。
当您准备在生产中部署开源 Granite 模型时，Red Hat Enterprise Linux AI 和 watsonx 可为您提供所需的支持和工具，让您胸有成竹地在业务中大规模部署 AI。
了解如何构建回答问题的 AI 代理
要让 LLM 回答问题，就要获取数据，创建向量存储以提供上下文
使用 TinyTimeMixer (TTM) Granite 模型，通过学习预测未来
将文本转换为结构化表示形式，并生成语义正确的 SQL 查询
使用 LangChain 在 Python 中通过 Ragas 框架进行检索增强生成 (RAG) 评估
了解如何使用开源软件在企业环境中采用 AI 辅助决策工具。
使用包含正面和负面客户评论的合成数据集，在 Python 中提示微调 Granite 模型。
根据大语言模型与外部软件工具连接的可靠性，IBM Granite 20B 模型在多个大语言模型基准排名中名列前茅。
在对一系列其他模型（包括开源和专有模型）进行测试时，我们发现 Granite 模型在一系列编码任务中都具有竞争力。
斯坦福大学基础模型研究中心的最新报告显示，IBM 的模型在多个衡量模型开放程度的类别中均获得了满分。
Forrester 认为，Granite 系列模型为企业用户提供了一些非常强大且清晰的底层训练数据洞察。
IBM 相信，AI 模型的创建、部署和运用能够负责任地推进整个企业的创新。IBM watsonx AI 和数据平台具有构建和测试基础模型以及生成式 AI 的端到端流程。针对 IBM 开发的模型，我们会在模型训练之前搜索并删除重复项，并使用 URL 拦截列表技术、不良内容和文档质量过滤器、句子分割和标记化技术。
在数据训练过程中，我们力求防止模型输出失准，并使用监督微调来改善指令跟踪，以便借助提示工程将模型用于企业任务。我们将继续朝着多个方向开发 Granite 模型，包括其他模态、特定行业内容和更多用于训练的数据注释，同时还将为 IBM 开发的模型部署定期、持续的数据保护措施。
鉴于生成式 AI 技术的日新月异，我们端到端的流程有望不断发展和完善。作为 IBM 在其基础模型开发和测试中投入的严谨性证明，IBM 为其开发的模型提供标准的合同知识产权赔偿，类似于为 IBM 硬件和软件产品提供的赔偿。
与其他一些大型语言模型提供商不同，IBM 不要求客户因使用 IBM 开发的模型而赔偿 IBM，这是 IBM 的标准赔偿惯例。此外，IBM 对自身开发的模型未设置赔偿责任上限，这也符合 IBM 的一贯赔偿义务做法。
受上述保护的 watsonx 模型目前包括：
(1) Slate 系列纯编码器模型。
(2) Granite 系列纯解码器模型。