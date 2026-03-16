IBM 荣膺 2025 年 Gartner® Magic Quadrant™ 数据科学和机器学习平台领导者称号。我们认为，这是对我们承诺的认可——承诺提供灵活、聚焦 AI 的解决方案，让数据科研人员和机器学习工程师能够在企业中构建、部署并管理具有实际影响力的 AI 应用。

我们认为您将从报告中收获：

概览当今数据科学与机器学习团队面临的挑战，包括负责任 AI 的障碍、成本优化难点，以及大规模自动化的瓶颈

洞察 IBM watsonx 组合，了解其如何通过开源与专有框架、模型及部署选项提供灵活解决方案

IBM 如何利用 watsonx.data 及其他技术简化 AI 就绪数据管理

详细介绍 IBM 的创新工具，包括 Granite 基础模型、BeeAI 无代码平台，以及用于 RAG 流程自动化的 AutoAI

无论您是在制定 AI 战略，还是扩大企业级解决方案，本报告都能提供挑选数据科学与机器学习平台领导者所需的关键洞见。

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